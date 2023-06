La concejala de Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, presentó la lista “Unidos Podemos”. Encabeza la lista para renovar su banca en el Concejo Municipal de Rosario junto al arquitecto Oscar Urruty. En el acto de este viernes por la mañana estuvo presente el precandidato a intendente de Rosario, Roberto Sukerman. Dijo que el Concejo "se alejó de la agenda de la gente", criticó al intendente Pablo Javkin y recordó la figura del ex intendente Héctor Cavallero.

- ¿Cuál es tu mirada del Concejo? - preguntó este diario.

-Es la peor composición desde el regreso de la democracia. Este es un Concejo que se alejó de la agenda de la gente. Trabaja para la tribuna, para las redes sociales o para los medios de comunicación. Los proyectos que se presentan no están orientados a mejorar la calidad de vida de los rosarinos, por eso hay una crisis de representación. Nosotros venimos a rendir cuentas de todo lo que hemos hecho hasta el momento.

-¿Qué análisis hacés de la gestión del intendente Javkin?

-Está en su peor momento. El municipio ya no resuelve ni lo básico. Hay hartazgo de los rosarinos y las rosarinas porque el municipio no está resolviendo lo básico y se tienen deudas históricas con algunos barrios. La ciudad está harta del perfil de intendente que se queja como un vecino más y está permanentemente diciendo que lo que le toca no es de su competencia y por lo tanto no se hace cargo. He sido muy dura y muy crítica, pero también somos propositivos. Muchas veces las iniciativas que presentamos no se tienen en cuenta, no se abordan, pero cada vez que trabajamos planteamos una mirada concreta de cómo creemos que hay que transformar positivamente Rosario.

-La cuestión de la seguridad está en la agenda local.

-Les digo lo que decía el exintendente Cavallero. Lo que no se resuelve desde lo social, lo vamos a querer resolver desde la seguridad. El intendente debe tener un rol más protagónico. Control de armas, control de inversiones... la economía del delito, no podemos permitir que se venda algo robado y manchado de sangre. El municipio debe trabajar más en la generación de entornos seguros. Hay que ser claros: se necesitan más y mejores políticas de seguridad y hacer menos política con la seguridad.

-Hay un mal humor generalizado...

-Totalmente. Pero nosotros apelamos a la esperanza. No queremos maldecir la oscuridad, queremos que se haga la luz, como le gustaba decir al Tigre Cavallero. Por eso digo que la sociedad espera otra cosa de la política. Ni el cambio generacional ni las caras conocidas mostraron algo superador.