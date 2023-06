Con un año electoral por delante y una agenda social y política cada vez más compleja, llega una nueva propuesta periodística para ofrecer una mirada distinta de la realidad: "Democráticos", un programa de entrevistas que contará con la conducción de los periodistas Pablo Feldman (director de Rosario/12) y Marcelo Fernández. A partir de hoy, todos los domingos a las 20 se podrá acceder mediante distintas plataformas a los encuentros que mantendrán estos dos referentes periodísticos con las principales figuras políticas de la ciudad, la provincia y el país, con quienes debatirán sobre distintos ejes temáticos. Además del contenido principal, habrá micro programas con cada entrevistado que también estarán disponibles a través de las redes.

La oferta periodística y el análisis político se amplía con la llegada de este nuevo espacio que parte de la idea de que “la relación con el pensamiento del otro, es siempre creadora de algo nuevo, de algo inédito y superador”, según explicó a Rosario/12 el productor y director del programa, Mariano Del Grande. Por ese motivo, Del Grande eligió a Feldman y Fernández, dos figuras periodísticas que marcan la agenda de la ciudad, la provincia y la nación, pero que a su vez tienen miradas y lecturas diferentes aunque complementarias.

"La idea de hacer Democráticos arrancó hace un año y medio cuando empezamos a hacer algo en mi radio web, Gran Radio. Puntualmente, tomábamos cuatro o cinco temas y sobre cada uno de ellos Pablo y Marcelo hacían una editorial con dos pensamientos y dos formas de ver la realidad diferentes. Con el tiempo me di cuenta de que iba a ganar muchísimo más si los ponía a los dos juntos entrevistando a alguien", relató el productor sobre cómo surgió la idea de hacer el programa audiovisual.

A la hora de definir la esencia del flamante programa, Del Grande aseguró que “es, en primer lugar, la constatación de que todo lo que hay en la realidad (social, política, cultural, etc) es pluralidad”. En segundo lugar, consideró que “conduce a pensar una construcción diferente, sumando el pensamiento del otro, provocando que las dos miradas se interpelen y transformen recíprocamente, es decir, protege a cada una de ellas del peligro de su encapsulamiento”. En ese sentido, explicó: "La idea principal es poder construir con la diferencia y no enfrentarte al otro, es decir, poder entender que hay otro que convive en este mundo conmigo, que piensa diferente, pero con el cual tengo que compartir este mundo, entonces, tengo que construir con él. Así, surgió el programa".

Sobre su experiencia con el trabajo previo al debut, Del Grande se mostró conforme con el resultado obtenido en las primeras grabaciones: "Trato de hacer cosas de calidad. No arriesgo mucho, es decir, no saco el aire algo que no esté bien. Me llevó mucho trabajo previo de pre producción y salió un trabajo impresionante. Las entrevistas que hicieron Pablo y Marcelo en los dos primeros programas que grabamos fueron excepcionales. Se dió un juego entre ellos, una química que pensé que iba a tardar unas cuantas entrevistas en generarse pero no, más allá de que nunca habían trabajado juntos". Además, confió en que el público se va a encontrar con "un producto más que interesante".

A lo largo del ciclo, transitarán las principales figuras políticas de la ciudad, la provincia y el país con quienes los conductores abordarán distintas temáticas, entre las que se destacan: seguridad, trabajo, economía, educación, salud, cultura y transporte. De todas maneras, Del Grande aclaró que estas temáticas tan solo serán los ejes principales que abordará el entrevistado de cada programa pero que se irán agregando otros temas de agenda. Al mismo tiempo, se compondrán programas alternativos donde lo que varía será el entrevistado y también habrá micro programas de no más de 5 minutos con cada invitado, divididos por temática.

Desde hoy, cada episodio estará disponible todos los domingos a las 20 y lo más novedoso de esta propuesta será el formato en el cual se podrá ver el programa ya que todo el contenido se distribuirá en simultáneo a través de múltiples plataformas, que serán: YouTube, Twitch, Vimeo, Spotify, GranOjo, GranRadio, Facebook (utilizada como plataforma). Además, los contenidos se viralizarán a través de las redes sociales que tiene Democráticos en Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp, Telegram, TikTok y Linkedin. De todas maneras, Del Grande advirtió que están “atentos y flexibles a incorporar otras redes sociales como canales de distribución”.

Para el debut, el invitado será el diputado provincial Maximiliano Pullaro, precandidato a gobernador de Santa Fe por el frente Unidos para Cambiar Santa Fe. El ex ministro de seguridad provincial durante la gestión de Miguel Lifschitz deberá enfrentarse en las PASO con Mónica Fein y Carolina Losada, quien viene calentando la interna con fuertes declaraciones contra Pullaro.