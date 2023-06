Javier “Chapa” Gastón es intendente de Chascomús, el distrito de la punta sur de la quinta sección electoral. “Las bases esperaban una señal en este sentido para salir a disputar y fue lo que finalmente ocurrió. Se vienen un par de semanas muy intensas en los armados de cada territorio", dijo a Buenos Aires/12 después de escuchar el discurso de Sergio Massa. "Nos venimos preparando hace meses para esto. Pero, más importante todavía, hace años que nos preparamos para gobernar de la mano de Sergio, Lo vienen demostrando él y su equipo en el ministerio, y muchos indicadores dan cuenta de su capacidad de gestión y de su profesionalismo en uno de los momentos más difíciles”.



Según pudo recoger este diario después de las consultas, la dirigencia bonaerense del Frente Renovador vivió el congreso de su fuerza con el mismo tono eufórico de Gastón. Las especulaciones recientes sobre que el FR condicionaba una precandidatura de Massa a que no hubiera PASO nacionales quedaron de lado, al menos por unas horas. Las que duró el encuentro renovador. La sensación que podía recogerse es que, 10 años después de su primer gran desafío electoral massista, en 2013 contra el kirchnerismo, u 8 años más tarde de la candidatura presidencial contra Daniel Scioli y Mauricio Macri, los músculos están otra vez en tensión. Que esta vez la pelea sea con y no contra el kirchnerismo no parecía importar. Vueltas que da la vida.

Al mismo tiempo, la provincia de Buenos Aires es el principal distrito electoral del país, con más de un tercio del electorado, pero es el distrito donde el peronismo y sus aliados dirimen ordenadamente sus diferencias. Solo que, a diferencia de Tucumán, La Rioja o Misiones, y al margen de que el gobernador Axel Kicillof decida o no desdoblar la fecha de las elecciones, es imposible lograr en los electorales una sensación de localía absoluta.

"Gracias Wadito", tuiteó anoche Massa. "Construir en unidad. Construir futuro." Antes, Wado de Pedro había felicitado por Twitter a Massa y a Malena Galmarini: "Siempre primero la Patria y el futuro de las y los argentinos".

El acto

Las principales figuras bonaerenses del Frente Renovador salieron del estadio DirecTV Arena energizados, revitalizados. Renovados. Se trató del primer encuentro nacional con presencia física en cuatro años. El anterior había sido antes de la pandemia y el último había sido por Zoom.

En el discurso de cierre, el jefe político del espacio dijo, sin eufemismos: “Creemos que la unidad es el camino, pero si hay PASO anótennos, que ahí vamos a estar” y, en un mensaje a sus rivales internos, recordó: “Todavía estamos gobernando, tenemos responsabilidades que cumplir, tenemos que pensar en hoy antes que en mañana”. Esas frases pusieron en ebullición a su tropa.

Massa eligió mostrarse, en su discurso, más que como candidato, como "el hombre del destino". Esto es, no sólo como un hombre de Estado, sino como una clase particular de hombre de Estado: el que sale a enfrentar la adversidad. De esta manera, busca convertir en fortaleza -o al menos lo intenta- justamente aquello que más se le cuestiona, la situación económica.



A tono con las críticas de Massa a Juntos por el Cambio y a Javier Milei, la titular de AySA y precandidata a intendente de Tigre, Malena Galmarini, también cargó contra las dos formas de oposición. “Cuando uno acepta un cargo, tiene que ser ético, hacerlo de la mejor manera, con responsabilidad, hasta el último día", dijo. "En nuestro frente hay menos diferencias que en el otro, nosotros estamos trabajando para cerrar esas diferencias. Enfrente pasa lo contrario. La derecha tiene objetivos individuales, parece que están juntos, pero entran en colisión cerca de las elecciones.”

Por los distritos

Gastón, el intendente de Chascomús, tiene decidido ir por un tercer mandato, mientras aguarda qué ocurre por el lado del sciolismo que, en caso de competir, no tiene allí un candidato natural. “En los distritos, la definición es exactamente la misma; la prioridad es la unidad, pero si hay PASO competimos.” También aspira a que Chascomús esté representado en las listas seccionales, que luego integrarán el legislativo provincial.



Sofía Vannelli, de Vicente López, es senadora por la primera sección electoral. Comparte la sensación de optimismo, “porque Sergio habló desde y con el corazón, que es exactamente lo que pedía la coyuntura. Hace diez años que caminamos junto a Sergio, no es poco".

"El camino es la unidad, pero si hay PASO, no nos asustan los desafíos, como ya lo demostramos más de una vez, siempre pensando en la misma prioridad: mejorar la vida de los argentinos", dice Valelli a este diario. "Como esperábamos, fue un mensaje de esperanza, que es lo que se necesita en esta etapa. Más esperanza y menos bronca.”

Vannelli subraya un dato del contexto económico: “Sergio fue muy claro en cuanto a que estamos para sumar y respecto a la gravedad de la pandemia que nos dejó Macri, que la van a pagar las próximas generaciones. En el lugar que hoy ocupa, demostró que está más maduro, más aplomado. Busca siempre el diálogo, pero pone límites cuando es necesario”.

Otro que salió del microestadio con una amplia sonrisa fue el diputado por la octava sección, el platense Pablo Malpeli. “Fue una alegría enorme el reencuentro con tantos compañeros de todo el país, nos debíamos algo así. Ahora vamos a acompañar al Turco Alak, pero tenemos que empezar a pensar que en unos años La Plata merece tener un intendente renovador”.



Se refería a Julio Alak, ministro de Justicia de Kicillof y precandidato no proclamado a la intendencia de La Plata. O, al menos, el encargado de juntar votos para Kicillof en el distrito platense, que representa el segundo electorado de la Provincia después de La Matanza.

También Pablo Garate, de Tres Arroyos, que acaba de confirmar su precandidatura a intendente, vuelve a su distrito “con más energía para la campaña que empieza”. La escena política local está aún conmocionada por el anuncio de que el intendente de los últimos veinte años, Carlos Sánchez, no competirá en esta oportunidad, tal como anunció oportunamente este diario.

Con Cristina Kirchner de jefa del peronismo bonaerense, el peso de la Provincia, que siempre fue relevante, se hizo aún más decisivo. Salvo que haya sorpresas, casi todos los nombres en danza para la candidatura presidencial del Frente de Todos o como termine llamándose están vinculados al territorio más grande del país. Wado de Pedro, de Mercedes, es uno. Daniel Scioli, que tras la vicepresidencia con Néstor Kirchner fue dos veces gobernador. El propio Massa, que en 2019 fue primer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos y de inmediato designado presidente de la Cámara de Diputados, o sea en un puesto clave de la sucesión presidencial y de las negociaciones políticas. Incluso Kicillof, ya sea como candidato a gobernador siguiendo su proyecto de gestión o presidenciable, es hoy una de las caras del peronismo de la Provincia. O Máximo Kirchner, presidente del Partido Justicialista bonaerense.

Algunas de esas caras se combinan. De Pedro y Massa tejieron la unidad del peronismo con el Frente Renovador en 2019. Massa y Máximo fueron la base del acercamiento entre Massa y CFK. Y Kicillof, sin cogobernar, colabora con la gestión de Massa como ministro desde el primer día de gestión.