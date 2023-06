Evanescence, la banda de rock y metal gótico liderada por Amy Lee, vuelve a Argentina luego de seis años.

El grupo, que supo tener varios hits en los 2000, como "Bring me to life" o "My inmortal", se presentará en el marco del South American Tour 2023. La fecha será el 17 de octubre y el lugar elegido es el Movistar Arena.



La preventa exclusiva para clientes Movistar comienza a partir del miércoles 14 de junio a las 15. Para ello, habrá que pedir tu código a través de http://club.movistar.com.ar.

En tanto, la venta general se liberará a partir del viernes 16 de junio a las 15. Las entradas se pueden conseguir a través del sitio oficial del Movistar Arena en https://www.movistararena.com.ar/show/evanescence/.



Precios de las entradas y ubicaciones

Campo – $ 19.000 + S/C

Plateas 1 (sectores 102, 103, 117, 118) – $ 35.000 + S/C

Platea 2 (sectores 104 a 116) – $ 27.000 + S/C

Precios de los paquetes VIP

VIP 1 – Paquete Evanescence Soundcheck. Incluye:

Un (1) boleto Premium Reservado o de Admisión General

Acceso a la prueba de sonido privada con Evanescence

Una (1) litografía autografiada

Dos (2) artículos de merchandising VIP especialmente diseñados

Entrada VIP anticipada al recinto

Compras gratuitas de artículos de merchandising antes del concierto. Disponibilidad limitada

Precios de entradas VIP 1

VIP 1 + Un ticket para campo – $ 104.750 + S/C

VIP 1 + Un ticket para platea 1 (sectores 102, 103, 117, 118) – $120.750 + S/C

VIP 1 + Un ticket platea 2 (sectores 104 a 116) – $ 112.750 + S/C

VIP 2 – Paquete de entrada anticipada a Evanescence. Incluye:

Un (1) boleto Premium Reservado o de Admisión General

Entrada anticipada VIP al recinto

Una (1) litografía autografiada

Dos (2) artículos de merchandising VIP especialmente diseñados

Compras de artículos de merchandising sin aglomeraciones antes del espectáculo

Precios VIP 2

VIP 2 + Un ticket para campo $ 65.550 + S/C

VIP 2 + Un ticket para para platea 1 (sectores 102, 103, 117, 118) – $81.550 + S/C

VIP 2 + Un ticket para platea 2 (sectores 104 a 116) – $ 73.550 + S/C