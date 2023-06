Newell’s dejó pasar el triunfo por no poder sostener en el segundo tiempo lo que había realizado en la primera parte. La Lepra dejó de ser profundo, empezó a jugar para el costado y poco hacia adelante y permitió la reacción de Unión, que no solo lo empató sino que intentó ganar pero falló en los contragolpes. Quizá el cansancio generalizado en los rojinegros afectó el rendimiento del equipo en la segunda parte pero el tatengue, cuando pudo jugar, ofreció condiciones ofensivas que le permitieron evitar la derrota.

Todo lo que sucedió en la primera parte fue ideal para el equipo de Gabriel Heinze. Newell’s fue agresivo y expedito en ataque. No demoró la finalización de las jugadas y a los pocos minutos ya tenía un remate en el palo de Aguirre que no aprovechó Recalde en el rebote por displicencia del paraguayo para definir con arco libre. Y luego Ferreira, de cabeza, también encontró el poste derecho de Mele.

Unión no se agrupó en su área para defender las embestidas leprosas. Por el contrario, cuando pudo atacó con decisión y expuso a Newell’s en el fondo, a excepción de Velázquez, siempre atento para el anticipo. Pero Newell’s atacó más y mejor y llegó a la merecida diferencia por un rebote de Mele que encontró a Recalde en el área chica para darle un puntazo, tras remate de Ferreira de afuera del área.

Los primeros minutos del segundo tiempo mostraron al juego con características similares y a Aguirre no le convalidaron un gol por posición adelantada que solo el VAR fue capaz de detectar. Desde aquella acción fallida para los leprosos el partido empezó a cambiar de dominio. Porque Newell’s empezó a dar más pases laterales que verticales, se fue así alejando de Mele y la visita, con la protagonismo de Machuca y las apariciones ofensivas de Vera recompuso su actitud ofensiva. La Lepra ya no sostenía la pelota y en una jugada que Unión movió la pelota por toda el área llegó al gol Zenón al aprovechar un muy buen centro bajo de Vera, pasado al segundo palo, a espadas de todos los defensores rojinegros.

Recalde festeja el primer gol, en el primer tiempo. Imagen: Sebastián Granata

Quedaba por delante media hora de juego. Pero Newell’s no tuvo paciencia y por momentos perdió el orden. Entró en desesperación, se quedó sin ideas y su juego naufragó entre la impotencia y centros trascendentes. Es por eso que Unión estuvo más cerca del triunfo. Lo que le faltó a la visita fue más velocidad en los contragolpes, algunos en clara ventaja numérica. Los defensores leprosos en todos los casos llegaron a tiempo para cortar la pelota. Pero de mitad de cancha hacia adelante no hubo más nada por hacer. Newell’s no se volvió a acercar al área rival y la búsqueda de la victoria quedó demostrada solo en la urgencia para jugar la pelota. Algo intentó Portillo a su ingreso. Buscó pases verticales pero no encontró nunca a Recalde en el área. Newell's asumió el empate como frustración y en sus nervios se fueron las ideas. En verdad, la igualdad llegó como un castigo a sus propias falencias, aquellas que se desplegaron con claridad en el segundo tiempo. Y con solo punto sumado el club se mantiene fuera de la zona de clasificación a las copas internacionales.

1 Newell’s

Hoyos

Mosquera

Velázquez

Ortiz

Pittón

Gómez

Sforza

Ferreira

Aguirre

Recalde

Sordo

DT: Gabriel Heinze

1 Unión

Mele

Vera

Paz

Calderón

Corvalán

Zenón

Roldán

Gordillo

Luna Diale

Machuca

Dómina

DT: Sebastián Méndez

Goles: PT: 24m Recalde (N). ST: 16m Zenón (U)

Cambios: ST: 29m Mosqueira por Dómina y Castrillón por Roldán (U=, 36m Portillo por Ferreira y Pérez Tica por Aguirre (N), 44m Cañete por Luna Diale (U) y 45m Martino por Pittón (N), Reasco por Sordo (N) y Gerometta por Vera(U)

Arbitro: Pablo Echavarría

Cancha: Coloso del Parque