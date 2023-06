Desde Santa Fe

El gobierno de la provincia volvió a criticar ayer el paro docente convocado para hoy en Rosario por las amenazas y balaceras a las escuelas. “No ayuda, no aporta nada y lo único que hace es complicar más la vida”, dijo el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri, quien les pidió a los dirigentes locales de Amsafé y Sadop –que impulsaron la medida de fuerza- “una mirada más empática con quienes más necesitan” y “no privar de las clases y la comida” a los chicos de barrios populares. No obstante, Pusineri anunció que el Ministerio de Educación “redoblará sus esfuerzos” para garantizar el servicio de comedor en las escuelas”, con la participación de los asistentes escolares de UPCN, que es uno los gremios que no sumó al paro.

El ministro de Trabajo coincidió con el gobernador Omar Perotti y su colega de Educación Víctor Debloc que la escalada de violencia contra las escuelas es la “consecuencia directa” de la decisión del gobierno de bloquear la cárcel de Piñero, con un control tecnológico que ya impide el ingreso de drogas y celulares y logrará la inhibición total de las comunicaciones. Los seis detenidos de la semana pasada por los ataques están vinculados a jefes narcos que cumplen sus condenas en el penal.

“La primera condena entonces es a la violencia, esto es central en el entendimiento y en la vida en común”, enfatizó Pusineri. “Y la segunda condena a quienes utilizan las escuelas para mandar mensajes porque está claro que tienen que ver con medidas que tomó el gobierno para el control de las cárceles –sobre todo la de Piñero- y las acciones del Ministerio de Seguridad. Está claro que son mensajes a través de lugares sensibles, como las escuelas”. “Esto, al margen de otros hechos de (falsas) amenazas que hicieron alumnos y estudiantes”.

“Compartimos con los docentes, estudiantes, padres y, lógicamente los gremios, la preocupación” por los ataques a las escuelas -, dijo Pusineri, pero discrepó con la metodología del paro. “Es una medida de fuerza que no la toma Amsafé provincial sino la seccional Rosario y no ayuda en lo más mínimo ante esta situación, privar a los chicos de las clases y del alimento diario”.

-Para muchos de ellos es la única comida. ¿Qué van a hacer desde la provincia? –le preguntaron.

-Por eso, decimos que el paro no ayuda. Estamos de acuerdo en que se visibilice y se condene la violencia, pero el paro no aporta nada. Entonces, desde el Ministerio de Educación vamos a garantizar que nadie se quede sin alimentos. Ya lo hicimos en otras oportunidades. Hay gremios de Rosario y de la región que no adhieren a la medida de fuerza, entre ellos UPCN, que nuclea a los asistentes escolares que comparten la misma preocupación, pero no quieren privar a los chicos de las clases ni de las comidas. Así que redoblaremos los esfuerzos –contestó.