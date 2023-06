Un amplio ensayo de la primera vacuna contra el virus chikungunya, que se transmite mediante mosquitos, dio resultados positivos, informó hoy la empresa farmacéutica francesa Valneva.



Los resultados son "prometedores", explicó Martina Schneider, responsable de estrategia clínica de Valneva y autora principal del estudio.



"Podría representar la primera vacuna contra la chikungunya para gente que vive en regiones endémicas, así como para viajeros", explicó en su comunicado.



Los resultados fueron elogiados por los especialistas, aunque el ensayo fue realizado con pacientes en Estados Unidos, donde este virus no es endémico, informó la agencia AFP.



La vacuna que está desarrollando Valneva se conoce como VLA1553, y la compañía asegura que las autoridades estadounidenses podrían darle luz verde en agosto.



Este nuevo ensayo, de fase tres (última fase antes de solicitar el examen del fármaco ante las autoridades) fue inoculado a más de 4.100 adultos sanos, en Estados Unidos, donde el chikungunya no es endémico.



El 99% de los pacientes generó anticuerpos capaces de neutralizar el virus, según el estudio publicado en la revista The Lancet.



La vacuna, que requiere una sola inyección, ha generado por el momento efectos secundarios similares a otros fármacos.



La chikungunya, enfermedad detectada hasta ahora en 115 países, desde su descubrimiento en Tanzania en 1952, provoca fiebre y dolores articulares, y raramente tiene efectos mortales.



Es transmitida al ser humano a través de mosquitos de tipo Aedes, llamado mosquito tigre, como el dengue.



Esta enfermedad, para la que no hay medicamento hasta la fecha, ha crecido de forma exponencial en las Américas.



Entre enero y abril se han detectado unos 135.000 casos en este continente, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Valneva también está probando la vacuna entre adolescentes en Brasil, donde el virus es endémico, y esos resultados podrían ser "decisivos" para el futuro del medicamento.



La OMS alertó en abril que enfermedades transmisibles vía mosquitos, como el dengue y el chikungunya, podrían generalizarse a causa del cambio climático.



Otro medicamento contra este virus está siendo desarrollado por la farmacéutica danesa Bavarian Nordic.

