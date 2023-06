Tras la muerte de un hombre en situación de calle, la Asociación Civil Proyecto 7 y la Empresa Cooperativa de Alimento Soberano (ECAS) realizaron esta tarde un "frutazo" en la Plaza del Congreso en reclamo de la efectiva implementación de la Ley 27.654 de Situación de Calle y Familias sin Techo.

Bajo el lema "La calle no es un lugar para vivir. Implementación de la Ley 27.654 ya", el frutazo se llevó a cabo a las 17 y consistió en la entrega de más 5.000 kilos de fruta a las familias víctimas de esta situación.



"El lunes por la madrugada falleció un compañero en Villa Crespo, que se encontraba en la calle. No puede ser que en pleno siglo 21 en un país que tiene 3 leyes vigentes para la protección y contención de gente en situación de calle no se haga nada para implementarlas y sigan repartiendo frazadas cuando eso no evita que siga muriendo gente en la calle, ni trata la gravedad de la falta de espacios de integración", señaló Horacio Ávila, referente de Proyecto 7.

"Nosotrxs venimos a poner nuestro trabajo y el alimento a disposición del conjunto. En Argentina tenemos que discutir estructuralmente un modelo integral, de producción, de acceso y de repartición de nuestras riquezas", remarcó, por su parte, la presidenta de la Cooperativa ECAS, Jazmín Delmaffeo.



Las organizaciones reclaman la efectiva implementación de la Ley 27.654 de Situación de Calle y Familias sin Techo, sancionada en diciembre de 2021, que tiene por objeto "garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos" de las personas en esa condición.



En la ciudad de Buenos Aires, además, está reglamentada desde 2013 la Ley 3706 "Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle" que dispone "la formulación e implementación de políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, esparcimiento y cultura elaboradas y coordinadas intersectorial y transversalmente entre los distintos organismos del estado".

En las sedes de ECAS se reciben donaciones de ropa, abrigos y mantas que serán entregados a Proyecto 7, que se encarga de dar asilo, comidas y de hacer un trabajo de integración con las personas que se encuentran en situación de calle.

Las donaciones se reciben en los abastos soberanos de ECAS ubicados en el barrio porteño de Villa Crespo, en Serrano al 461, y en Monte Grande, en Arana al 293, de lunes a viernes de 9 a 20 y los sábados de 9 a 14.