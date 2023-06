El experimento político del libertario Javier Milei parece poner a prueba toda lógica de construcción convencional. Con los resultados magros que vienen cosechando sus aliados en las provincias del Interior, el pre candidato presidencial de la Libertad Avanza sigue inclinándose por la incorporación de cuadros técnicos en lugar de buscar aumentar volúmen político, que parece ser lo que le está faltando. Milei arma, a más de un mes de las PASO, un equipo de Gobierno más que un plantel de campaña, que conjuga a asesores de orígen menemista, a un flamante banquero que será senador y una alianza que ya decantó en acuerdos políticos con la cúpula de la Sociedad Rural (SRA), la entidad del campo a la que le prometió retenciones cero.

Juan Nápoli, titular del Banco de Valores y uno de los banqueros favoritos del sector privado, conoció a Milei en el Coloquio de IDEA del 2022. Desde ese momento empezaron a charlar sobre cosas en común, lo mismo que con Ramiro Marra, economista y candidato a jefe de Gobierno, cuyo confuso antecedente es haber sido candidato en la intentona avenida del medio de Roberto Lavagna, en 2019. Ahora, el libertario lo acaba de anunciar como la cabeza de la lista de Senadores. La flamante incorporación la confirmó el propio Nápoli en sus redes sociales con mensajes como Milei Presidente o Viva la Libertad, Carajo, un eslógan de la fuerza libertaria. Días atrás, también mantuvo el banquero un encuentro en la sede de la entidad con Diana Mondino, la economista que alguna vez coqueteó con Juntos por el Cambio pero que terminará siendo la cabeza de lista de diputados porteños de Milei.

En diálogo con Página I12, Nápoli confirmó que no pedirá licencia en la entidad para asumir el desafío. Lo paradójico es que Milei propone la eliminación del Banco Central (BCRA) y Nápoli, que es miembro de ADEBA (cámara de bancos privados nacionales que hoy encabeza políticamente Jorge Brito, del Macro), tiene al Central como regulador. Cuentan en su entorno que nunca compartió la idea de terminar con la entidad que hoy conduce Miguel Pesce. Un dato de color, Brito y Nápoli comparten la pasión y el trabajo político en River Plate.

Nápoli, que hace un tiempo elogió medidas económicas de Massa, es amigo de otro banquero cercano al poder político. El ex HSBC Gabriel "Pájaro" Martino, quien hoy trabaja convenciendo voluntades empresarias para la campaña presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Ambos son dos banqueros de mucha conexión con la política y los capitales privados. Alguien que sigue el armado de Milei aseguró a este diario que no sería descabellado que un "Javier que tiene pocos financistas", lo haya elegido para que trabaje en la seducción de militantes económicos del libertario.

El candidato de la Sociedad Rural

En paralelo, Milei sigue armando técnicos para las diferentes áreas, y una de las que considera importantes es el campo. Desde sus equipos confiaron a este diario que la relación con la SRA es directa y fluida, en interlocución con Nicolás Pino, titular de la entidad. Hace unos días, de hecho, hubo un almuerzo del libertario con la Comisión Directiva de la Rural, que tuvo varias particularidades. La más llamativa, la propuesta de Milei ante la consulta de quiénes serían sus representantes en el sector agropecuario: "Y... no sé, podría ser alguno de ustedes..", les espetó para sorpresa de los presentes.

Unas horas después, lo que había charlado con la cúpula nacional, se transformó en avances concretos: Sebastián Etchevehere, ex presidente de la SRA de Entre Ríos, será candidato a gobernador de Milei en esa provincia. Es hermano de Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Macri y ex presidente de SRA. Sebastián tiene una condena por malversación de fondos y un procesamiento por el vaciamiento de El Diario, de la localidad de Paraná, propiedad de su familia.

También lo acompañará como cabeza de lista de Diputados Nacionales Beltrán Benedit, también de la SRA. En la misma línea, Mayda Spiazzi, criadora de razas Hereford y Bradford, será parte de los equipos.

Un consejo de asesores made in Menem

Cuentan en el entorno del libertario que no parece acusar de recibo de la perdida de cuadros netamente políticos y que sigue concentrado en cuestiones técnicas. En ese contexto, en las últimas horas, se le cayó el apoyo de un dirigente con penetración territorial en el Provincia. Guillermo Britos, que se había comprometido a ser su candidato a gobernador, irá finalmente por la reelección en su distrito, Chivilcoy.

En este escenario, Milei se generó una especie de oráculo económico con matriz menemista, un proceso y una década admirada por el libertario. Desde su entorno contaron que habrá, si es Gobierno, un Consejo de Asesores Económicos que será ad honorem y presidirá Carlos Rodríguez, un graduado del CEMA y la Universidad de Chicago que fue jefe de asesores de Domingo Cavallo. Integrarán ese grupo Roque Fernández, ex ministro de Economía del riojano y Darío Epstein, un economista muy activo en redes sociales.

En principio, eso funcionará por fuera del ministerio de Hacienda, es decir, no ocuparán cargos dentro de la estructura de la cartera.