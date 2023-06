El martes y hoy, una familia de zona oeste fue víctima de balaceras en calle México al 100 contra el portón de acceso al taller de pintura a su cargo y que está ubicado a metros de la vivienda.

Según relató Jorge, de 73 años, a LT8, está viviendo “una pesadilla“. Además, relató: “En diciembre me balearon la casa, me dejaron una bala y una nota pidiéndome 70 mil dólares. Me amenazaron por teléfono. Tuve custodia policial 30 días, pero eso terminó“.

En el hecho del martes, dijo que “a las 3.30 me avisó la policía que en un galpón que tengo a la vuelta me tiraron dos tiros. Ahí tengo un taller de pintura para fábricas terminales”, donde trabajan 16 empleados. “Me mandaron fotos de mi familia y una nota donde me decían los nietos que tengo. Saben a qué escuelan van y me piden 10 mil dólares por cada nieto. Conocen todos mis movimientos”, sostuvo.