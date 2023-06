El entrenador de Platense, Martín Palermo, aseguró que están trabajando para dejar al equipo en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) luego de las primeras 20 fechas de la temporada.



"Estamos tratando de que Platense se mantenga en primera división, terminar de la mejor manera y después el futuro se verá", recalcó Palermo en diálogo con DSports radio. "Es mucho el estrés que se vive desde afuera. Uno prepara el partido, tiene la semana para planificar todo, pero de repente surgen imprevistos en el juego y no solo se puede resolver de afuera. Necesito de los jugadores de adentro", comentó el DT.

Palermo, con pasado en Godoy Cruz de Mendoza, Arsenal de Sarandí y Aldosivi de Mar del Plata, sumado a sus experiencias en Chile y México, sostuvo que es un entrenador "mejorado" en relación a sus anteriores ciclos. "Me costó dejar de lado el jugador cuando me retiré. Ese proceso me duró varios años hasta dirigiendo. Cuando tenía que dejar a un chico fuera de la convocatoria o del once titular me costaba. Tuve que empezar a trabajar y tratar todo eso, porque me afectaba mucho y no estaba disfrutando de ser entrenador", confesó el goleador histórico de Boca.

Platense salió en las dos últimas fechas de la zona de descenso por los promedios, donde cayó Instituto de Córdoba y continúa Arsenal, y además está lejos en la tabla general, con una ventaja de ocho puntos sobre Banfield, Vélez y Huracán.