TEATRO

La vis cómica

La inefable compañía teatral de Angulo el malo desembarca en la Buenos Aires virreinal –embarrada y contrabandista–, buscando nuevas plazas para su repertorio. Pero no hay corral de comedias en la ciudad, la plaza no es pública y otro elenco de indecorosos improvisados acapara la tolerancia del Cabildo. Los artistas en las entretelas piojosas de una corte de oropel. Todo en cinco jornadas y contado por un perro dramaturgo. Nueva temporada para esta obra en la que Mauricio Kartun mira a través de ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder, tomando del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo, y de las comedias ejemplares cervantinas rescata a Berganza, su perro farandulero. Escenografía y vestuario de Gabriela Aurora Fernández, iluminación de Leandra Rodríguez y sonido de Eliana Liuni. Con Horacio Roca, Luis Campos, Cutuli y Stella Galazzi.

Martes a las 20, en Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $3000.

Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin

¿Cómo relatar los recuerdos sin escenificarlos? ¿Y cómo hacerlo, sin recurrir a los personajes que los encarnan? En los recuerdos de Villa del Parque, los muertos viven, y proponen la discusión sobre sus vidas. Y los vivos, envejecen, quizá sin resolver esas vidas. Una obra de añoranzas y ausencias presentes en la que Tito Cossa invita a viajar hacia la magia, a través de la honda espesura de la memoria, ese frágil cristal, que confunde y borra los límites entre la realidad y la fantasía. El regreso del un clásico de la dramaturgia local en la dirección de Norberto Gonzalo. Con Stella Matute, Amancay Espíndola, Claudio Pazos, Daniel Dibiase, Leonardo Odierna y Brenda Fabregat.

Viernes a las 20.30, en La Máscara, Piedras 736. Entrada: $2500.

MÚSICA

Razzmatazz

El nuevo disco de Andrés Calamaro es el rescate del registro en vivo de una actuación en la legendaria sala de Barcelona que lo bautiza, durante la gira presentacion de su disco On the rock, en 2010. Es un lanzamiento únicamente digital que contiene un repertorio de 23 canciones, entre clásicos de su larga trayectoria como solista o con Los Rodríguez en versiones muy particulares. Atención con “Mil horas” o “Por mirarte”, así como a las particulares tomas de clásicos ajenos como el "Jumping Jack Flash" de los Rolling Stones como prólogo a “El salmón” o "Get Up Stand Up" de Bob Marley como coda de “Nunca es igual”. El grupo de Calamaro en aquella gira estaba integrado por Diego García, Julián Kanevsky y Geny Avello en guitarras, Candi Caramelo en bajo, Tito Dávila en teclado y "El Niño" Bruno en batería. Si de Calamaro hablamos, también acaba de editarse por primera vez en vinilo su disco de tangos Tinta roja(2006), que produjo Javier Limón. Y ya se ha anunciado una gira por el país a realizarse en noviembre que, además del Movistar Arena porteño, incluye fechas en San Juan, Neuquén y Rosario.

Escenarios

Debut discográfico del joven compositor y pianista Javier Burin, que se presenta en formato trío, acompañado por Juan Cava, en batería y Esteban Freytes, en bajo eléctrico y contrabajo. Reúne ocho obras instrumentales, tres composiciones propias, cuatro versiones con arreglos originales, y cierra con “Intersticio”, una obra especial compuesta por Freytes. Cada una de ellas refleja diferentes búsquedas sonoras, manteniendo siempre la orquestación del trío de jazz como elemento principal. Las versiones son de John Coltrane, Sonny Rollins, Wayne King y “Night & Night” de Cole Porter, tema con el que abre el disco.

ONLINE

The Full Monty: Todo o Nada

En esta era de multiversos, secuelas y remakes ya nada llama la atención. A fin de cuentas, ¿quién imaginaba hace apenas algunos años que la trilogía Karake Kid podía tener una continuación varias décadas más tarde? Algo similar podía pensarse respecto de The Full Monty, el batacazo del cine británico que se transformó en un éxito global hacia finales de los años 90. ¿Los muchachos se siguen desnudando? No necesariamente. La miniserie de seis episodios disponible en Disney+ encuentra a los personajes interpretados por Robert Carlyle, Mark Addy y compañía veinticinco años después. Los hermanos continúan viviendo en Sheffield y las penurias económicas no han quedado olvidadas en el pasado; a ellos se les suma un puñado de personajes jóvenes en una serie que apela a la nostalgia pero también intenta hacer algo nuevo. Escrita por Simon Beaufoy, el guionista original del film, la serie acerca las previsibles dosis de humor para relatar otra/s historia/s de resistencia ante las adversidades.

Black Mirror

La sexta temporada de la serie de unitarios distópicos –uno de los grandes éxitos de Netflix desde su primera aparición doce años atrás– ya puede disfrutarse luego de una pausa de cuatro años. Son cinco episodios de duración variable, todos ellos escritos por el creador Charlie Brooker, que incluyen en el reparto a figuras como Salma Hayek, Michael Cera y Rory Culkin, con participaciones de Zazie Beetz (Atlanta) y Aaron Paul (Breaking Bad). El primero de los capítulos cuenta la historia de una mujer común que descubre que una plataforma de streaming hizo una serie basada en su vida, protagonizada por… Salma Hayek. En otro, dos hombres participan de una misión peligrosa en un 1969 alternativo.

CINE

Varsavsky, el científico rebelde

Segundo largometraje del documentalista Rodolfo Petriz, como su nombre lo indica la película investiga desde el presente las profundas huellas del científico –matemático, químico, analista numérico y varias cosas más– Oscar Varsavsky, figura muy influyente en el pensamiento académico durante los años 60 y 70 pero virtualmente desconocido para el común de la gente. Lejos del canto de las sirenas de los centros de investigación “del Norte”, como los llamaba él mismo, el protagonista del documental proponía la necesidad de que la ciencia en Argentina y Latinoamérica encontrara su propio camino y se inscribiera como vector central en la construcción de un mejor futuro. Sus ideas explosivas y su negativa a adscribir a dogmas políticos del tipo partidario lo transformaron en un personaje polémico para propios y ajenos, una suerte de enigma más allá de los varios textos escritos y publicados. El film de Petriz intenta descorrer ese velo y puede verse en el Cine Gaumont todos los días a las 20.30.

Huesera

Valeria está embaraza, pero el usual proceso lleno de deseos y angustias comienza a tomar un cariz poco habitual, ante la mirada extrañada de aquellos que la rodean. Particular film de terror maternal, la ópera prima de la mexicana Michelle Garza Cervera es un retrato de personaje y también una reflexión sobre mandatos sociales y personales. Luego de formar parte de la Competencia Latinoamericana del último Festival de Mar del Plata puede verse ahora en la plataforma Prime Video. Según la realizadora, la película “surge de la necesidad de hablar de un tema tabú en nuestra sociedad: dar luz a esas emociones que muchas mujeres experimentan hacia la maternidad, pero que son generalmente silenciadas”.

TV

La isla de los 30 ataúdes

Primero fue la novela, publicada en 1919 como parte de la extensa saga originada a partir del personaje de Arsène Lupin. En 1979, la televisión francesa produjo una adaptación emitida por la señal Antenne 2. Ahora le llega el turno a una nueva versión protagonizada por Virginie Ledoyen y Charles Berling, seis episodios que trasladan la acción original al siglo XXI. A grandes rasgos, y sin espoilear, la trama sigue a Christine, una mujer cuya vida da un vuelco cuando recibe un video que la muestra dando a luz a un hijo que había muerto en el parto. Por esa razón regresa a Sarek, la isla en la cual se crio y que no visitaba desde hacía quince años. Allí comienzan a ocurrir extrañas muertes, por lo cual los pueblerinos no pueden sino suponer que su visita ha despertado la “profecía de los 30 ataúdes”. Tanto en esta adaptación como en la de 1979 el personaje de Lupin no tiene cabida, transformando a la heroína en la única capaz de resolver el misterio.

Miércoles a las 22, por Europa Europa.

El hijo zurdo

Basada en la novela del mismo título de la escritora Rosario Izquierdo, esta serie española que acaba de estrenar HBO entrelaza los ritmos del thriller con el drama de corte social. La protagonista es Lola, una mujer de clase acomodada que observa cómo su hijo menor, Lorenzo, se acerca cada vez más a un grupo de neonazis. Luego de un hecho de violencia en el cual Lorenzo ataca violentamente a un muchacho de origen marroquí, Lola entablará amistad con otra madre en su misma situación, pero de una clase social más baja, con la intención de rescatar a su hijo de sus propios prejuicios. El sevillano Rafael Cobos fue el responsable del guion y la dirección de los episodios.

Martes a las 22, por HBO.