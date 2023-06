Un hecho poco auspicioso en una causa plagada de evidencias en contra de un sujeto acusado por hechos de violencia secual en contra de una niña sucedió ayer. El tribunal integrado por Karina Anabella Gómez, Antonia Elisa Toledo y Claudia Zárate hizo lugar al pedido de nulidad de la defensa, por observarse irregularidades en la indagatoria del imputado durante la instrucción y el auto de procesamiento por lo que se suspendió el juicio oral que acababa de iniciar. El juez de instrucción subrogante Juan Carrizo se proclamó incompetente, remitiendo el caso al juzgado de instrucción de violencia de género y menores de La Rioja, a cargo de María Florencia Alfonso, quien no aceptó la competencia. La causa sigue dilatándose y el Tribunal Superior de Justicia de la provincia deberá definir qué Juez continuará con la causa.

El acusado se desempeñaba como director del Museo Molino San Francisco, de la localidad riojana de Chilecito, cuando fue detenido. La víctima relata que soportó sus abusos sexuales durante tres años en silencio, hasta que con apenas diez años de edad, decidió contarle ese “secreto” a su mamá. Luego de que la mujer lo denunciara ante la Justicia, Alfredo Chade, de 61 años, fue detenido por abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores. Chade fue procesado en 2019.

Entre los elementos probatorios existen 900 fotografías y 90 videos sexuales donde se lo ubica al acusado realizando los delitos contra la víctima, quien además relató los hechos en una cámara gesell que se perdió “sorpresivamente llovió y el agua mojó la computadora que contenía el disco duro. Algo realmente terrible” expresó en diálogo con La Rioja/12, David Calipo, representante legal de la denunciante.

El letrado cuenta que “el proceso que iniciamos en contra de Alfredo Chade había pasado cada una de las etapas procesales, desde el año 2019 a la fecha. La instrucción dejó un sinfín de sinsabores atento a que “se quemó” la cámara gesell, le dieron la prisión domiciliaria sin fundamentos, se ventiló en medios de comunicación detalles de la causa y del expediente, incluso el nombre y foto de la menor víctima y finalmente luego de muchas vueltas que derivaron incluso en planteos ante el tribunal superior, logramos que la causa avanzara a la etapa de juicio y al realizarse la apertura del debate, en un momento que no era el establecido por la ley, la defensa del imputado, encabezada por el Dr Oscar Salcedo plantea un incidente de nulidad el cual no le asistía razón jurídica. no solo por lo extemporáneo del planteo sino porque esa circunstancia ya había sido tratada con anterioridad para concluir con una resolución que se alejó notablemente del planteo formulado por la defensa lo que también es irregular”.

La querella explica que “en efecto el tribunal con su resolución responsabilizó de manera directa a la juez de instrucción Virginia Illanes Bordón concluyendo con su apartamiento de la causa”. A raíz de esto, Chade no fue juzgado aún y se sigue demorando el proceso, “con la decisión del tribunal entramos en el juego de todos los días, cada uno de los jueces presenta infundados argumentos para no intervenir en esta causa”. Calipo sostiene que “es un proceso complicado, un proceso que se sigue en contra de una persona extremadamente conocida en nuestro medio y bien vinculada, pero no es menos cierto que existe evidencia clara que lo ubica con cuerpo, nombre y apellido al imputado en cada uno de los delitos que se le han acusado, estamos en presencia de un abusador de menores que se encuentra sin ser juzgado y nadie quiere tomar las riendas de este proceso”.

Lo llamativo es que es una causa que tiene una multiplicidad de hechos probatorios “de los mas crueles que uno pueda imaginar, resulta no solo repudiable sino también una tortura moral para cualquier ciudadano de bien observar cada uno de los elementos de prueba que tiene la causa” reprocha la querella manifestando que “no hay palabras para describir el dolor, la injusticia y la desilusiones que nos ha dejado el sistema judicial, esta es la triste realidad que mantiene a una niña y mujer sin justicia”.