El acertijo

Se tienen 10 sacos que contienen 10 monedas de plata cada uno, pero uno de los sacos tiene exclusivamente monedas falsas. Las monedas falsas lucen igual que las genuinas, pero pesan un gramo más o un gramo menos que las genuinas. Se cuenta con una balanza de un platillo, que permite leer el peso en gramos, y se conoce el peso de las monedas genuinas.

¿Cuál es el mínimo número de pesadas necesarias para determinar cuál es el saco que contiene las monedas falsas?

Respuesta: una pesada basta. Se toma 1 moneda del saco 1, 2 del saco 2, 3 del 3, etc. El peso debería ser 55x donde x es el peso de las monedas genuinas. Si el peso real es 55x más 4, quiere decir que las monedas falsas son del saco 4 y pesan 1 gramo más que las genuinas. Si el peso fuera 55x menos 8 quiere decir que las monedas falsas son del saco 8 y pesan 8 gramos menos que las verdaderas.

El número

483 mil turistas extranjeros ingresaron a la Argentina en mayo, 4 por ciento más que en los niveles prepandemia, y convirtieron al país en uno de los pocos de la región en recuperar los niveles de visitantes previos a la crisis del coronavirus. Según el Ministerio de Turismo y Deportes, los turistas extranjeros gastaron 293 millones de dólares en mayo -cifra que también supera los registros de 2019- y, en lo que va de 2023, ingresaron más de 3.150.000 turistas que hicieron consumos por 2.300 millones de dólares. Los principales orígenes del turismo receptivo son Chile, 21,8 por ciento; Uruguay, 16,8; Brasil, 15,4; Estados Unidos, 10; Paraguay, 7,3; Bolivia, 3,5; y España, 3 por ciento.

El dato

El 30 de mayo se dio inicio a la obra de Hampton by Hilton Rosario de la mano de Argenway, desarrolladora hotelera argentina. Después de 6 meses de trámites municipales vinculados al permiso de edificación, se iniciará la fase de excavación de los tres niveles subterráneos, donde se ubicará el back of the house del hotel, el parking público para 100 cocheras y espacios para bicicletas del complejo Iconcenter; como así también la estructura de hormigón del hotel, volumen ubicado sobre calle Presidente Roca. El primer hotel de cadena Hilton de Santa Fe prevé abrir sus puertas a inicios de 2026

La posta

La RAE cambiará la definición de ‘paraíso fiscal’ para que sea menos complaciente. El objetivo es eliminar, o al menos reducir, la valoración positiva de la elusión y evasión fiscal que ahora refleja la descripción que proporciona el diccionario. En una sesión celebrada el pasado 20 de abril, la Comisión de Ciencias Sociales de la Academia decidió que la nueva definición se alineará a la del Diccionario panhispánico del español jurídico, que describe a un paraíso fiscal como a un “territorio caracterizado por su baja o nula tributación, la ausencia o escaso número de convenios para evitar la doble imposición y la falta de un efectivo intercambio de información fiscal con otros Estados”.

Lanzamiento

El Dr. Pablo Tigani informó el relanzamiento de la Fundación La Esperanza. “Vuelve La Esperanza, vuelve la Fundación, que marcó un camino de consultas con sus artículos e informes mensuales entre los círculos empresarios, políticos y de la sociedad toda hasta hace una década atrás en Argentina”, aseguró. Ofrecerá informes de situación hasta conferencias en áreas como Economía, Política, Trabajo, Sindicatos, Políticas Sociales, Comunicación, Sistema Financiero, u otras como Planificación Sanitaria, Tecnología de la Información y Comunicaciones, Energía, Minería

Tecno

La Unión Europea (UE) acusó a Google de abusar de su posición dominante en materia de anuncios en línea y sugirió que venda parte de sus servicios para ajustarse a la legislación sobre competición. En una nota oficial, la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, dijo que informó a Google de la "conclusión preliminar" de que violó las normas de la UE al "distorsionar la competencia en la industria de publicidad" mediante el abuso de su posición dominante. La comisión abrió en junio de 2021 una investigación sobre las conductas de Google en materia de competición en el área específica de publicidad en línea, y ahora, el publicar sus conclusiones preliminares, invitó a la empresa a presentar sus argumentos. En su nota, la comisión expresó su preocupación de que "las conductas alegadamente intencionales de Google" para beneficiar sus propios dispositivos de publicidad pudieron haber tenido efectos adversos para la competencia. Ese abuso de posición dominante habría ocurrido "por lo menos desde 2014", dijo el órgano ejecutivo de la UE.