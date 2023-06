Mónica Fein le pone el pecho a las balas y no esquiva preguntas, hasta para explicar la elección del gobernador cordobés y peronista no K, Juan Schiaretti, a presidente de la Nación, revisar en autocrítica los yerros del socialismo en Santa Fe, o imaginar cómo sería integrar un gobierno con Carolina Losada, a quien le reprocha que ni vive en Santa Fe ni conoce lo que pasa, o con Maximiliano Pullaro, a quien le replica que "se cambió de camiseta". La precandidata a gobernadora por la lista Adelante, en el frente Unidos para Cambiar Santa Fe, espera que la militancia socialista entienda la estrategia de la conducción partidaria para volver a ser gobierno. En esta entrevista con Rosario/12 explicó por qué Schiaretti sí y Omar Perotti no, a quien le enrostra conservadurismo "para recaudar y guardar la plata" y ausencia de gestión. Al punto que, si pierde en las PASO acepta que acompañará a quien gane –a pesar de lo que se digan ahora– en tanto la espanta que en la general pueda renovar el perottismo.

-¿Cómo se explica el apoyo del Partido Socialista a Schiaretti para presidente?

-Como lo propusismos en Santa Fe, buscamos generar diálogos nacionales que entendieran la profunda crisis en la que estamos por falta de gobierno de Alberto Fernández, y la necesidad de encontrar coincidencias para salir de esta situación. Eso no se dio, hablamos con la UCR, Coalición Cívica, todos en el frente Unidos, pero no. No íbamos a ir a la interna de Juntos por el Cambio. Nos pareció viable apoyar entonces a un gobernador que siempre defendió su provincia, con mirada federal y nunca en el kirchnerismo. Un actor político autónomo de los grandes antagonismos de Argentina hoy.

-A Perotti lo tildan de conservador, pero Schiaretti es lo mismo.

-Perotti es un kirchnerista arrepentido, todo el tiempo está ahí, les vota todo, (Marcelo) Lewandowski igual. Se callan ante el abandono a Santa Fe. Defendió al gobierno nacional, incluso de Alberto. No vi en nada que no votaran junto al gobierno nacional. En cambio Schiaretti se plantó en temas como subsidios, biocombustibles, cajas jubilaciones transferidas. Defiende Córdoba, su territorio. Este gobierno conservador de Perotti se caracterizó por la falta de gestión. Después quiere aprovechar y se pone el mismo nombre, es así, según qué le conviene. Ha sido funcional al gobierno nacional sin defender a Santa Fe.

-¿Cómo cree que asimila esto el votante promedio del PS?

-El votante promedio nos conoce, valorará nuestro compromiso y esfuerzo por aportar a una Argentina más federal, a un diálogo político honesto y serio, que nos saque de esta crisis. En Santa Fe nuestro aporte es una alternativa a Perotti y su falta de gobierno, conservador y sin gestión. Nos hemos comprometido a ser una opción de gobierno en Santa Fe, en un frente diverso y amplio, con Eugenio Fernández y Clara García. Esperemos que nos acompañe para ganarle a Perotti, que quiere quedarse en el Legislativo para impedir el funcionamiento adecuado del nuevo gobierno, que cambiará de signo político.

-Entonces el factor común del frente Unidos es el antikirchnerismo.

-No creo que sea así. Nos movió para estar en este espacio el desastre del gobierno de Perotti. Yo en Diputados integro un interbloque federal con peronistas, no tenemos problemas de diálogo. Acá no me termino de asombrar por la falta de compromiso de Perotti para asumir los problemas, como en seguridad, en dar la cara, en liderar algún proceso. Fui intendenta cuando comenzó la violencia urbana, recuerdo a Miguel Lifschitz junto a mí, discutiendo qué y cómo hacer. Ahora en las reuniones nadie dice nada, no están quienes deben estar. Lo mismo ocurre en educación. Recorro la provincia, no hay una directiva adecuada, van y vienen, cambian los mecanismos para los docentes, dejan solos a los directivos, ningún plan para los chicos que dejaron la escuela, nada innovador post pandemia. Lo que dejamos en salud no lo terminaron, y no hay plan para equipar lugares con profesionales. En todas las áreas se nota ausencia de gestión. Eso es de una persona que decidió ganar las elecciones como un tema personal y no por transformarle la vida a la gente. Comenta que los precios aumentan y no puede hacer obra pública; es obvio que hay hiperinflación, y de hallar las soluciones justamente se trata gobernar. Perotti no lo hace. Acuerdo con el Boleto Estudiantil, pero si no hay colectivos no sirve, y el transporte se vino abajo. Transfiero dinero a Billetera Santa Fe, ok, pero eso no es gobernar. ¿Qué inaugurará Perotti este año? Es un no gobierno, y encima conservador porque guarda la plata cuando la gente más necesita del Estado como promotor. Todo esto nos llevó a diferentes sectores a unirnos para cambiar el rumbo.

-Sin embargo, con Losada y con Pullaro se cruzan chicanas, algunas acusaciones graves. No parecen ni tan unidos ni para tanto cambio.

-Estoy en desacuerdo con la campaña de confrontación que están haciendo. No me he sumado. En cambio solicité a la Justicia electoral que haga un debate de propuestas. Sí hice algunas valoraciones politicas de por qué creo que nuestra opción es la más adecuada, por mi experiencia en la gestión, por el equipo de Lifschitz, por vivir en Santa Fe. Somos los mejores preparados para gobernar. Les he pedido que discutamos sobre seguridad, salud, educación, infraestructura. Lo que se dicen no me parece positivo, esto no es una interna de Juntos por el Cambio, tampoco me interesan los padrinos nacionales, no necesitamos ni a Cristina ni a Bullrich ni a Rodríguez Larreta. Losada debe vivir en Santa Fe y saber cómo es, a qué hora salir, por qué, en cada barrio, cuántos móviles policiales cruzo, la gente esperando. Vivir es otra cosa distinta a venir de vez en cuando. Y a Pullaro le he dicho que sea más humilde, fue un colaborador de Miguel en un área en la que tuvimos problemas. Miguel era socialista y dejó un legado colectivo, no personal. Hemos sido parte de un proceso. Pullaro se cambió la camiseta del mejor gobernador de Santa Fe y se puso la de Rodríguez Larreta. Yo sigo con la camiseta de Lifschitz.

-Losada la considera "el pasado que fracasó".

-Bienvenidos a los que se sumen a la política. Es necesario reconocer errores cuando uno ha gobernado, yo lo hago. Pensamos que metiendo presos a líderes de las bandas íbamos a mejorar, y ahora ver que desde las cárceles manejan la violencia es un nuevo desafío. Lamento que en 4 años no hayan comprado inhibidores de señal; tampoco tampoco se puede improvisar. No se puede ser director de escuela sin haber sido maestro. No negamos nuestra historia, fuimos 12 años gobierno en Santa Fe, y muchos más en Rosario, con errores y aciertos, somos los más experimentados para asumir el desafío.

-Agustín Rossi le pidió bajar el tono y tener autocrítica al referir la violencia urbana y el narco en Rosario.

-El kirchnerismo ha sido muy práctico para no asumir la responsabilidad del narcotráfico como un problema de país, no de una provincia. Hay tráfico, hay consumo, hay lavado de dinero. Ha planteado que es un problema solo de Santa Fe, incluso del socialismo nomás, y sigue sin controlar la hidrovía, las fronteras, combatir el lavado. Rossi fue muy funcional a todo eso. Obvio que nos debemos hacer cargo, pero fuimos quienes cambiamos el sistema procesal penal y así descubrimos policías corruptos y los metimos presos, mientras el kirchnerismo los había dejado en carrera con una foja de servicios brillante. El gobierno nacional prefiere mirar para otro lado y dedicarle solo el 1% del presupuesto de seguridad nacional para Santa Fe. El día que el jefe de Gabinete me decía eso, en Rosario las escuelas estaban cerradas. No hay un plan de seguridad. Perotti nos convocó para el miércoles, y allí estaremos porque el problema no es un solo partido. Esto no se trata de eslogans como "la paz y el orden", sino de trabajo, planificación.

-¿Cómo sería un gobierno de Losada con socialistas, o de Fein con Losada, Pullaro, y partidarios de Bullrich?

-Cuando nos sumamos a Unidos... es porque queremos gobernar Santa Fe. Llamaremos a los mejores hombres y mujeres de todos los sectores con una construcción que podamos liderar, como ya lo hicimos. Hicimos un acuerdo en alianza y en cada uno de los temas nos pusimos de acuerdo en las condiciones, pero primero que decida la gente. Espero gobernar Santa Fe y como hizo Miguel dar la cara, atender el teléfono, responder y comprometerme. La gente a nosotros nos conoce, somos socialistas progresistas y creemos en un Estado presente, en educación y salud pública. La realidad de la gente cambió para peor, entonces hay que correrse del lugar de tachar a algunos y animarse a ser protagonistas de un nuevo rumbo.

-¿Si pierde va a acompañar?

-Sí, por supuesto, porque mirá quien está enfrente... ¡Lewandowski! un periodista, sin experiencia ni gestión ni en boy scouts. Y llevará a Perotti como primer diputado. En fin, las coincidencias no son totales, pero enfrentamos a un sector político capaz de llevar a un periodista sin experiencia elegido por (Sergio) Massa en oficinas nacionales como antes Cristina eligió las fórmulas. Hay padrinos que definen en Buenos Aires quien le conviene en Santa Fe y nadie se pone colorado al entender que Lewandowski y Perotti pueden seguir gobernando la provincia si Unidos para Cambiar Santa Fe no gana.