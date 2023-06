Una nueva balacera ocurrió esta vez en San Lorenzo, en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de esa ciudad. El hecho se registró alrededor de las 22 del domingo en el inmueble ubicado en Moreno al 750. Según las primeras informaciones, los agresores habrían sido dos hombres que pasaron en moto por el lugar. La policía constató cuatro impactos contra el frente de la sede gremial. No hubo heridos. La novedad fue notificada a la Fiscalía en turno y de también a la Agencia de Investigación Criminal. En diálogo con LT8, Carlos Vergara, referente de la UOCRA, aseguró que podría tratarse de una represalia contra la obra social . "Intuyo que es por ahí el enojo, no hay otra hipótesis. Hace tiempo que las chicas tienen discusiones con los afiliados porque no llegamos a ciertas coberturas", deslizó.