DANI UMPI CIERRA EL FESTIVAL ASTERISCO EN ARTHAUS

El cantante, escritor, performer, artista plástico norteuruguayo e ícono queer Dani Umpi se presenta en vivo para dar un megashow a modo de cierre del adelanto del Festival Internacional de Cine LGBTIQ Asterisco, que estrenó sede esta semana con películas premiadas en anteriores ediciones. El show contará con sorpresas, adelantos, grabaciones recientes y los ya clásicos de su carrera musical y performática. Sábado 17 de junio a las 22 en ArtHaus - Centro de Creación Contemporánea, Bartolomé Mitre 434.

ESCUELA DE BALLROOM: RUNWAY

Este viernes se viene el segundo encuentro de la Escuela de Ballroom mediante un taller de dos horas de práctica de la categoría Runway (Pasarela) en sus estilos Europeo y Americano. Una vez finalizado, les participantes de Haus of Wicca y House of Glorieta abrirán una charla-debate para reflexionar comunitariamente sobre la cultura ballroom latinoamericana como una manera de habitar el mundo. Actividad gratuita y abierta para todo público. No requiere experiencia previa ni reserva de entradas. Viernes 16 de junio desde las 15 en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

FIESTAS

Pachamama cósmica. Vuelve la fiesta en donde la música de raíz se fusiona con sonidos contemporáneos, tambores ancestrales, pistas electrónicas y géneros urbanos, cruzados con el baile y el goce colectivo, con la participación de Nación Ekeko, Villa Diamante, Chancha Via Circuito y Fauna, entre otrxs. Jueves 22 de junio a las 19 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

TERTULIAS

Gala sugestiva. Con dirección de Corina Wilson y un recital de música instrumental por Igna y Luz Congiusti se realiza la proyección sugestiva de "Osculum Infame", una puesta en escena performática en donde se busca inducir a un grupo de espectadorxs a ver con la percepción erotizada. Sábado 17 de junio a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Karaoke Brandon. Conduce Regia, cantamos todes, con hitazos en la pantalla y en los parlantes para brillar en los escenarios de la casita. Habrá promos en tragos para calentar motores y entonar como una diosa orgullosa. Entrada: bono contribución. Sábado 17 de junio a partir de la medianoche en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

RECITALES

Desakato. Nueva fecha del festival queer punk para potenciar las voces disidentes con la presentación de Peter Pank & Los Chicos Perdidos, Fama y Guita, Cyano y Kndelah. Sábado 17 de junio a las 23 en el Teatro Mandril, Humberto Primo 2758.

Folklore en Transición. Nueva fecha del dúo conformado por Ferni y Nahuel Quipildor en un espectáculo de folklore contemporáneo y disidente que resignifica el cancionero popular latinoamericano, al mismo tiempo que propone nuevxs autorxs disidentes desde Atahualpa Yupanqui hasta Susy Shock. La interpretación y los arreglos del dúo se ven atravesados por su sensibilidad y compromiso poético con las luchas de la sociedad actual. Jueves 22 de junio a las 20 en Pista Urbana, Chacabuco 874.

Marika Escandalosa. Se presenta en concierto junto a El Cuarteto Extraordinario y les invitades Sarana Dúo, Tita de San Telmo y La Shirlene, para estrenar canciones, adelantos y melodías recorridas. Además, comidas, bebidas, canapés y sorpresas. Viernes 16 de junio a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Jardines Humanos. El baterista Hernán Mandelman presenta su nuevo proyecto con el cual busca recrear la profundidad y el misterio de la música y la poesía de la pionera Violeta Parra, partiendo desde una nueva perspectiva instrumental con una puesta en escena que acompaña y reconfigura lo musical. Viernes 16 de junio a las 21 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

MUSICA

Cuando hablas así. Kumbia Queers, la banda argentina de tropipunk que combina la cumbia con ritmos urbanos, estrenó su nuevo sencillo “Cuando hablas así”, con la colaboración estelar del cantautor español Nacho Vegas. Disponible en todas las plataformas musicales. Se puede escuchar en Spotify: Kumbia Queers.

TALLERES

Las emociones de la pornografía. Últimos lugares para anotarse al taller coordinado por Emma Song en el que se trabajará el texto “Verdades emocionales y presentaciones escalofriantes: el resurgimiento del feminismo antiporno” de Clarissa Smith y Feona Attwood, a realizarse el sábado 17 de junio a las 16 en la librería La Libre en Chacabuco 917, San Telmo. Más información e inscripciones a [email protected]

TEATRO

Rogelio. Escrita y protagonizada por Mau Vila, la obra explora con ternura y asombro los relieves de una infancia marica en Corrientes. Rogelio invita a la intimidad de su cuarto y despliega toda la magia de sus dibujos, sus títeres y sus canciones, acompañadas en vivo por el músico Stevie Marinaro. Últimas dos funciones: domingos 18 y 25 de junio a las 18 en Savia, Jufré 127.

Divina. Con dramaturgia y dirección de Ana María Bovo y protagónico de Daniela Ruiz estrenó la obra compuesta por tres monólogos ficcionales que con crudeza, poética, humor y un lenguaje descarnado narran la experiencia y el paso por "El Gondo": el Gondolín, mítico hotel de Villa Crespo en el que desde hace décadas llegan chicas trans desde diferentes lugares de la Argentina. Funciones: jueves a domingos a las 18 en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815.

Seríamos una familia… Escrita y dirigida por Marigela Ginard estrenó la obra inspirada en el poderoso mundo ficcional de Lucía Berlín, en donde tres actrices de distintas generaciones encarnan el mismo personaje para narrar el recorrido de una adolescente en la búsqueda de su propia voz. ¿Dónde buscar amparo del desamor, la soledad, la inequidad? ¿En la maternidad, en la familia, en amores que abandonan? Viernes a las 21 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340.

LIBROS

Emerger Erótico y Deseo Contestatario. Se presenta el libro de cuentos sobre violencia de género y poesía lesboerótica de Carolina Rossi: el quiebre con el closet y con la violencia heterosexista académica. Habrá Set Full Lesboerotic por parte de su autora, conversatorio con Ariell Carolina, Tati Español y Fisión Ciruja. Cierran Anisiul, Fosia y Jaz Pimentel. Domingo 18 de junio a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

MUESTRAS

Laboratorio del vínculo - Fanzine Transmedia. Con idea, dirección y realización de Yanina Rodolico e Ignacio García Lizziero estrena una experiencia interpersonal y de movimiento que propone desde la danza generar un contexto de bienestar, co-regulación corporal y placer colectivo, mediante una instalación interactiva que combina videos, voz y música. Domingo 18 de junio a las 17 en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985.

Gauchitoteca. Archivo digital de una devoción. Nueva actividad sobre el Gauchito Gil y las disidencias. En este encuentro se celebra el lanzamiento de la app Gauchitoteca con diversos recursos asociados a la devoción del Gauchito Gil, curada por Nicolás Viotti y la Manzana de las Luces. Jueves 22 de junio en la sala Casas Redituantes de la Manzana de las Luces, Perú 272.

DANZA

Los cuerpos. Con dirección e interpretación de Federico Fontán y Ramiro Cortez estrena la obra de danza en la que dos hombres transitan en un espacio despojado, conviven lo terrible y lo bello, lo animal, la pulsión, la fuerza extrema y el abandono, rozando con una emotividad brutal: un enfrentamiento que pone cuerpos vulnerables a vivir múltiples mutaciones. Sábado 17 de junio a las 20 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

T para T. Obra con coreografía y dirección artística general de Brenda Angiel: poesía aérea atravesada por la pandemia, con intérpretes que hablan de sí mismxs y al mismo tiempo de todxs, mediante una relación entre un hombre y una mujer que se va transformando hasta no ser más una mujer y un hombre, sino diversas entidades de género. Sábado 17 de junio a las 21 en Aérea Teatro, Bartolomé Mitre 4272.

CONVOCATORIAS

Carteles en Lucha. Se encuentra abierta la convocatoria del colectivo Arte Callejero Latinoamérica en miras de la exposición “Carteles en Lucha” a realizarse en el Museo Comunitario Isla Maciel en Buenos Aires, del 2 al 17 de septiembre de 2023. La convocatoria está dirigida a residentes de Latinoamérica que deseen formar parte de la exposición y ser pegados sus carteles en diferentes ciudades de Argentina. La temática es "Luchas sociales en Latinoamérica". Hay tiempo de inscribirse hasta el 20 de agosto. Consultas por datos de envío y puntos de recepción a [email protected]

TUCUMAN

La salida del armario en contextos identitarios y post identitarios. Conferencia a cargo del Dr. Ernesto Meccia: la salida del armario representó la entrada a la gravitación social de millones de gays a partir de los años 80. Las narrativas cinematográfica, literaria y televisiva, entre otras, han tocado extensamente ese trance. Pero: ¿Qué estarán haciendo hoy con el coming out los centennials y millenials, esos jóvenes gays nativos digitales, hijos de una cultura estallada, enfática en la individuación, vivenciada on-off line? ¿Qué sentido tendrá para ellos -si es que lo tiene- hablar de la salida del armario? Jueves 22 de junio a las 10:30 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, Av. Benjamín Aráoz 800, San Miguel de Tucumán.