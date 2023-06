El presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Gustavo Di Mécola, informó que en este fin de semana largo por el feriado del 202° aniversario del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes y por el día de la bandera, han tenido resultados excelentes para el sector, con una alta ocupación que se calcula cerrará entre el 80 o 90% este martes.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Turismo se refirió a los cortes de ruta por las protestas sociales en Jujuy y las incidencias directas en el turismo de la región, y apuntó en este sentido a la necesidad de diálogo entre gobierno y manifestantes.

"Estamos teniendo un muy buen movimiento en toda la provincia, sabíamos que iba a ser así porque el Previaje traccionó mucho y hace poco ya no había disponibilidad de alojamiento", dijo Di Mécola a Salta/12. Informó que los números oficiales estarían disponibles entre este martes o miércoles, pero calculó que la ocupación alcanzará entre el 80 o 90%. "Con 21 mil plazas en Salta, el porcentaje o la cantidad de turistas va a ser importante", sostuvo.

Asimismo, sólo desde la Secretaría de Cultura y Turismo de la municipalidad de Salta, calcularon un 75% en promedio de reservas turísticas para este fin de semana largo, en base a relevamientos propios.

El Previaje mejoró las expectativas en esta temporada, que suele ser baja en Salta. De hecho, la provincia fue el destino más elegido en un ranking del programa nacional para estas fechas.

Di Mécola atribuyó esta elección del turismo interno por Salta en el Previaje a tres motivos. "Fue porque se dieron varios temas, esta época es muy linda para visitar el norte, hay sol durante el día, el otoño es muy bonito. También es temporada baja por eso las tarifas están mucho más accesibles y eso fue atractivo para el argentino. Sumado al feriado de nuestro héroe Güemes que cada vez es más conocido a nivel nacional y la gente se interesa más por venir a conocer su historia. Así que nos ayudó muchísimo eso también", consideró.

Además, Di Mécola indicó que las y los visitantes están utilizando la tarjeta del Previaje para diversos consumos, como "comprar excursiones opcionales o ir a restaurantes". "El resultado por el momento ha sido excelente", manifestó respecto al mes y a este feriado en particular. "El derrame por pasajero en el último feriado fue entre $20.000 o $25.000 por persona por día. Creo que vamos a estar igual o superándolo", calculó.



Dentro de la provincia, además de la capital salteña, los destinos más elegidos por las y los turistas este fin de semana largo han sido Cafayate y Cachi. También se han tornado atractivos para el turismo, los pueblos de Chicoana, Guachipas, Molinos y Seclantás. Di Mécola destacó que la inversión en alojamientos en estos últimos lugares, generan más servicios, y "de esa forma se visualizan más en el mercado", "los pueblos chiquitos de a poco van a ir posicionándose".

El turismo extranjero

Di Mécola indicó que el turismo extranjero "está llegando cada vez más", pero advirtió que "a los niveles prepandemia los vamos a tener en el segundo semestre".

Destacó que se aumentó una frecuencia de vuelos desde Brasil y que también hay visitas constantes de los países limítrofes como Paraguay, Chile y Bolivia.

"Nuestro fuerte es el mercado europeo, que viene a partir de agosto, tiene un pico alto en septiembre, octubre y noviembre y ya tenemos muchísimas reservas de europeos", indicó.

El presidente de la Cámara de Turismo destacó que "el gasto promedio de un extranjero llega a superar tres veces más el de un argentino". Explicó que esto se debe a que toman servicios privados diferentes, como "hoteles 5 estrellas, comidas especiales, bodegas", y además se quedan más tiempo, en promedio "una semana o diez días en la región".

Cortes de ruta complican al sector

Por otra parte, Di Mécola se refirió a la problemática coyuntural que atraviesa Jujuy en estos momentos con diversos cortes de ruta por reclamos sociales contra la reforma de la Constitución provincial y por el salario de docentes. Esa situación de protestas y cortes, se dio también antes en Salta en el marco del reclamo salarial de trabajadores de la educación y de la salud y luego contra una ley que pretendió regular la protesta social.

El empresario señaló que cuando hubo cortes en Salta "no se pudo tomar el Tren a las Nubes, que es un ícono", y mucha gente vino exclusivamente a ese viaje.

"Esto afecta de forma directa muchísimo al turismo, no sólo en lo económico sino en la imagen. Es muy difícil revertir eso cuando la gente se frustra, no toma una excursión o no llega al destino que quiere", sostuvo. Explicó que el turismo es un sector "muy sensible a cualquier movimiento o problema social que haya de este tipo".

"Siempre es bueno trabajar en conjunto en la región, cualquier problema que surge en una provincia afecta a la región. Cuando hubo un problema en Salta, afectó a Jujuy. Es algo que las provincias tienen que trabajar en común", afirmó.

"En este momento en San Salvador (de Jujuy), en la Quebrada (de Humahuaca) principalmente, varios cortes hicieron que muchas excursiones se vuelvan, que gente que estuvo que estar esperando para que abran un ratito, se aloje en Purmamarca o en Tilcara. Toda una complicación que no tiene vuelta atrás", consideró.



Di Mécola, explicó que ante esta situación realizaron algunos cambios de excursiones con destinos a Jujuy por otros de Salta. "Es frustrante igual. Podés canjear algunos para que no vayan a la Quebrada de Humahuaca y vayan a Cachi, no es lo mismo, ni mejor ni peor, sino diferente a lo que contrataste", indicó.

También evaluó que el principal problema es el alojamiento, ya que en esos lugares a los que no llegan las y los turistas, se genera una "pérdida real" y por otro lado, es difícil conseguir hospedajes en otros destinos cuando está todo lleno o con mucha demanda.

Di Mécola dijo que se encuentra en constante comunicación con el secretario y el ministro de Turismo de Jujuy, "intentando también que haya diálogo entre las partes" (gobierno y manifestantes) pero bueno, es cada vez más radical parece el tema", lamentó. "Tiene que haber un diálogo, sentarse a llegar a acuerdos. El derecho a circular y a trabajar es de todos como también el de manifestarse, por eso tiene que haber un equilibrio", opinó.

"Creo que todas las cámaras estamos a favor de las manifestaciones, está perfecto, tienen su derecho a reclamar si consideran que hay algo que está mal. El gobierno tiene la obligación de escuchar, pero también los ciudadanos que no están en este conflicto tienen derecho a transitar, y también aquellos que van a trabajar", añadió.

Además, señaló que "la madurez de la democracia" es lo que hay que "mejorar" para "convivir". "Que el gobierno escuche y que la gente también sea empática con el otro, la que hace la manifestación, no es necesario hacer un corte total. En este caso los turistas no tienen nada que ver, vienen de vacaciones, ahorrando y también con sus problemas de salir adelante", opinó.

Calendario Güemesiano

En la provincia se diseñó un calendario de actividades para todo el mes en homenaje al héroe gaucho que se puede consultar en este link https://www.saltacalendario.gob.ar/.

La Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Salta organizó recorridos temáticos por el casco histórico de la ciudad, visitando los principales puntos donde el general Martín Miguel de Güemes dejó su huella. Hubo varias salidas este fin de semana y las últimas serán este 20 de junio, a las 10 y las 17. Esta actividad es libre y gratuita y el punto de encuentro será en la Iglesia San Francisco.

Por otra parte, en el Museo de la Ciudad de Salta se presentó la proyección lumínica del cuadro “Güemes”, obra del artista Lorenzo Gligi. La puesta en escena seguirá este martes 20, de 10.30 a 13 y de 16.30 a 19.30, en la calle Florida 97, con entrada libre y gratuita.

En Metán, habrá este martes a las 8.30 una proyección de un video sobre la vida del general Martin Miguel de Güemes, en el Museo del Gaucho.

Mientras que en Cachi se expondrá "El Gauchaje vallisto: tras las huellas de Güemes", también este martes a las 9, en la Casa de la Cultura