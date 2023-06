”Quiero jugar en la liga de mi país, me motiva mucho el interés de Chivas de Guadalajara por mi pase”, reconoció ayer Luca Martínez Dupuy. El juvenil delantero canaya tiene nacionalidad mexicana y se incorpora hoy a las prácticas con el plantel canaya luego de jugar partidos amistoso con el Sub 23 azteca.

La dirigencia de Central mantiene abierta las conversaciones con las autoridades de Chivas por la venta de Martínez Dupuy. El delantero suplente de Central tuvo un buen desempeño en partidos amistosos que jugó con el Sub 23 de México y su futuro está en la liga mexicana. “Tengo que esperar a ver qué pasa, hay una posibilidad de jugar en Chivas pero yo me mantengo al margen. Aunque tengo muchas ganas de ir a jugar a mi país”, declaró Martínez Dupuy antes de dejar México para regresar a la ciudad. El juvenil se suma hoy a las prácticas en Central aunque no tiene un lugar de relevancia en el equipo de Miguel Russo. Nunca fue bien considerado por el entrenador canaya, ni siquiera ante la ausencia de Alejo Veliz cuando participó del Mundial Sub 20. Y esta situación de ser suplente multiplica los deseos de Martínez Dupuy de ser transferido.

El plantel, entre tanto, mañana hace fútbol para definir el equipo que el domingo a las 19 recibirá a Colón en el Gigante de Arroyito. Russo probará cambios en defensa y mediocampo con los regresos de Damián Martínez y Agustín Toledo a la formación titular.