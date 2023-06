"Me caga que me digan crítico; soy un wey que habla de cine", dice el mexicano Jesús Iglesias, alias Pelidelasemana, en uno de los últimos Pelipodcast que grabó para YouTube, en el que se despacha, justamente, sobre la muerte de la crítica cinematográfica. De esta cuenta también se desprenden El Cineclub, un espacio selecto de lectura y cine; y la tan esperada Peliterapia, en la que cada semana sus seguidores cuentan sus traumas y Jesús los resuelve en stories "de la peor forma posible". En su cuenta de Instagram @pelidelasemana vemos también pasión, humor y, por qué no, rock.



"La muerte de la crítica cinematográfica es real, está ocurriendo ahora mismo. Cada vez es más flagrante, así que acompáñenme en este Pelipodcast porque vamos a hablar, precisamente, de la muerte de gente como yo", dice con ironía, y pasa a exponer su teoría. Como siempre en el podcast, que nació hace unos tres años, habla sin guión, semanalmente y acerca de un tema que le compete. Sería una versión aggiornada de nuestros Carlos Morelli y Rómulo Berruti en Función privada.

"Soy yo hablando sin ton ni son. Lo dejé morir durante seis meses porque me sacaba tiempo, y luego se acercaron a mí y me dijeron 'Oye, hay que revivirlo, te lo producimos'. Y ahora voy todas las semanas, traigo en la mente el tema y hablo sobre eso, sale así de corrido", dice.

"Trato de ser muy meticuloso. Dejó de ser un hobby para ser un trabajo que logré monetizar y ya se está moviendo por muchos lados. Requiere una disciplina; sentarme y dedicarle muchísimo tiempo. Mi constructora no está pasando por el mejor momento, así que afortunadamente tengo este espacio con un poco más de tiempo como para ocuparme de Peli de la semana. Me ha permitido abrirme a otros terrenos", cuenta.

Jesús es ingeniero, además de amante del cine. Hace trece años creó el blog Peli de la semana, un lugar en el que podía explayarse acerca de su amor. "Empecé a escribir de cine, porque soy muy obsesivo y pensé tener un registro de las cosas que iba viendo y tal, abrir un Blogspot, poner mis opiniones y que lo lea quien quiera". Ese blog fue mutando a la web Peli de la semana y a todo un espacio multiplataforma que suma casi 150 mil seguidores en Instagram, 506 mil en TikTok y 11 mil en YouTube. Y que crece exponencialmente día tras día, a fuerza de contenidos continuamente actualizados, de calidad y tratados con respeto. El resultado tiene un nivel de producción, investigación, música y también humor, que lleva inmediatamente a empatizar con el creador.

La primera película que vio Jesús y dijo qué onda con esto fue El topo, de Alejandro Jodorowsky, un acid western mexicano, film metafísico súper intenso de un hombre que está buscando a cinco maestros del revólver en un desierto para derrotarlos y pasar a ser el Gran Maestro. "Me llevó mi padre cuando estaba en sexto de primaria y me resultó, la verdad, muy cañón. La vi en la Cineteca, era un reestreno", dice.

Ahí se despertó la fascinación. Había un lugar mítico de México, El Chopo, donde todo era piratería y se podían conseguir películas fuera del circuito comercial. "Después de ver El topo fui a ese lugar y llegaron los VHS con toda la filmografía de Jodorowsky. Ahí conocí a Pasolini, a John Waters y a un montón de cineastas que conocí con pasión, gracias a la piratería, porque en aquella época no había ni ciclos ni internet ni nada de nada", dice.

¿Qué pensás de la crítica?

Siento que actualmente hay una tendencia a ser positivo, eternamente positivo. Y la figura del crítico, que era este personaje gruñón, criticón, mal rollero, agresivo, ha cambiado muchísimo. Trato de no ser violento ni menospreciar a gente que disfruta de algo, porque si algo hemos aprendido con el tiempo es que no tiene sentido esta idea de decir: "te gustó esto, eres un imbécil" o "no te gustó esto, eres un imbécil". Desde Kant que lo investigó a fondo, hay un misterio casi biológico de qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Y no tiene que ver con lo intelectual. Muchas veces las cosas se perciben en el cuerpo. Y la experiencia cinematográfica, como la experiencia artística, es un misterio.

¿Y cómo lo llevás al plano del cine?

Hablo de una experiencia personal. Cuando salgo a hablar de una película, digo que a mí personalmente me pareció que no funciona por estos motivos, siempre desde el respeto. Se está radicalizando esta ambivalencia de decir que algo es lo más chingón del mundo o es lo más mierda del mundo. Hay críticos que sí existen ahorita y su capacidad de viralización pasa por titular cosas como "La película más… de la chingada". Y la gente pica porque dice quiere ver qué va a decir este wey. Y luego están los críticos que no malcritican nada: todo es fantástico, todo tiene maravillas. Y yo lo que me estoy dando cuenta, como estoy monetizando Peli de la semana, es que a estos críticos realmente les pagan. Hay un interés muy fuerte en generar campañas, y se pagan bien. La opinión se ve totalmente pervertida por el mercado.

¿Cómo manejás las campañas al momento de criticar?

Siempre trato de ser honesto con las campañas que hago. De hecho, si me piden hacer una de algo que no he visto o que no conozco tanto, les digo que si quieren que la gente sepa que existe, lo que puedo hacer es un TikTok hablando sobre la historia de algo", y al final cuento algo sobre esta serie o lo que sea. Trato de dar argumentos, así la conversación es mucho más rica porque no hay ese antagonismo donde ya no hay debate, solamente pasa al terreno de la agresión y de la viralización más lamentable, que es la viralización del odio. Eso es Twitter y estas redes sociales en las que la gente está gritando frente a un espejo. Es patético.

Este tipo de "logia" que armaste: El Cine Club, ¿de qué se trata?

El Cine Club es una cosa bien linda, llevamos ya tres años. Hemos visto como ciento setenta películas ya, en un un proceso que empezó en pandemima, cuando se me ocurrió hacerlo virtual. Yo no condono la piratería, simplemente les digo qué películas vamos a ver cada mes, una por semana. Y los miércoles nos reunimos a verla. "Ustedes consíganla como puedan, hay maneras legales, la pueden comprar, yo no me hago responsable de nada de eso". Los miércoles nos reunimos en un Instagram Live y la discutimos. Antes les pongo el predebate, y ponen sus opiniones y es muy padre porque están muy bien fundadas. Yo hablo media hora de la película, leo los comentarios del predebate y el chat en vivo. Asociado a eso está un booklet, todos los meses leemos una novela. Se ha generado una comunidad bien linda que hace tres años sigue, semana tras semana, religiosamente. Es gente muy comprometida con el proceso del Cine Club, y aparte agradezco porque me pagan por investigar cosas que me gustan, por releer, por buscar. Siempre hay cosas nuevas.





