El acto y fiesta popular por el Día de la Bandera convocó a una multitud al Parque Nacional a la Bandera, donde atracciones como el concurso de asadores a la estaca o el de empanadas, más la feria de comidas típicas fueron la delicia en una jornada donde el clima acompañó. Segújn los cálculos oficiales, unas cien mil personas pasaron por el predio. Más temprano, el acto oficial con las autoridades fue la contracara: escaso público y reclamos como marca central en los discursos del intendente Pablo Javkin y el gobernador Omar Perotti. Cada uno a su manera se las arregló para que la memoria de las gestas del general Manuel Belgrano legitimen sus pedidos de seguridad, autonomía y federalismo.

El gran ausente fue el presidente de la Nación, que esta vez no salió de forma virtual como en anteriores ocasiones, pero delegó la representación de la Casa Rosada en dos ministros, uno de ellos rosarinos, Diego Giuliano de Transporte. También estuvo Jaime Perczyk, a cargo de Educación.



La Municipalidad calculó en 100 mil los visitantes a la fiesta popular.

La crisis de seguridad que golpea a la ciudad dominó los discursos, especialmente el del intendente Javkin, quien repartió reclamos entre Nación y provincia. “Necesitamos al menos 5.000 agentes bien equipados y capacitados. Necesitamos 400 patrulleros circulando con tecnología para la prevención y la detención. Necesitamos un fortalecimiento de la justicia federal y las fiscalías. Necesitamos control e infraestructura de inteligencia en las cárceles para presos de alto perfil. Necesitamos un seguimiento de las armas desde la Anmac (Agencia Nacional de Materiales Controlados). Necesitamos que la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad) investigue la narcocriminalidad. Necesitamos supervisión de cargas en las aduanas”.

A ese pliego de pedidos Javkin le asignó responsabilidades concretas: “Quiero decirlo con claridad: al narcotráfico lo tiene que combatir el gobierno nacional con las fuerzas federales y las agencias de inteligencia criminal. La paz en las calles la tiene que garantizar la policía de la provincia. Las familias rosarinas, gente buena que labura y resiste, no quiere escuchar más anuncios, exige soluciones”.



La bandera desplegada a los pies del monumento nacional.

No estuvieron ajenas las circunstancias de este junio de 2023, marcado por escuelas sin clases a causa de balaceras y amenazas que motivaron un paro docente la semana pasada y otro programado para mañana al que se sumaron otros sectores que padecen la violencia narcocriminal. Por eso Javkin, aprovechando el acto de jura de la bandera por unos 3500 chicos que se dieron cita desde todo el país en el Patio Cívico expresó que "no podemos permitir que los padres de los chicos ni los docentes tengan miedo de que una decisión tomada desde la celda de una cárcel hiera a sus hijos. No podemos permitir que las escuelas cierren. No podemos permitir que la violencia armada amenace algo tan sagrado”.

En un pasaje dijo que "la bandera que Belgrano nos enseñó a amar está rasgada por la mafia que mata a la gente buena. Pero en las paredes de este Monumento se lee un llamado a ser dignamente hijos de la patria. La dignidad es cumplir con la palabra, es cumplir con nuestro deber”.

El gobernador siguió en la misma línea, aprovechando para marcar distancia con la gestión del presidente Alberto Fernández y contando a su favor que dejó la silla vacía en el acto del Día de la Bandera.

Foto: Sec. de Cultura y Educación (Guillermo Turin Bootello)

Echó mano a Belgrano, a quien atribuyó la idea de "una Argentina muy distinta a la expresión centralista que, aún hoy, está muy presente con una mirada fría y distante hacia nuestras prioridades y preocupaciones”. En ese sentido, remarcó que el centralismo “se expresa cuando la Nación, frente a la criminalidad organizada que avanza, hace años en nuestra provincia, sobre todo aquí en Rosario, no aporta las fuerzas federales necesarias para enfrentarlo”.

Luego amplió el espectro de su reproche: “Necesitamos un país federal donde vivir y producir en el interior no sea más caro. Hoy pagar el combustible, las tarifas de luz, agua, gas y el transporte en una desproporción, no son las expresiones de una Argentina federal”.

Las voces del intendente y el gobernador se escucharon en un auditorio compuesto mayormente por funcionarios públicos. Los ministros nacionales Giuliano y Perczyk, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, varios ministros provinciales y el gabinete municipal, más la representación de todos los bloques del Concejo Municipal con la presidenta María Eugenia Schmuck a la cabeza. No faltaron los precandidatos, que dieron el presente en el acto y luego pasearon entre el público a lo largo y ancho del Parque Nacional a la Bandera.

Fuera de la representación política participaron la Mesa Interreligiosa por el Bien Común de la Universidad Nacional de Rosario; miembros del Instituto Belgraniano y del Centro de Estudios Belgranianos Rosario Siglo XXI; y exsoldados combatientes de Malvinas.



También fueron parte del acto los rectores y rectoras de las universidades públicas de todo el país, que hicieron coincidir su presencia en Rosario con el Día de la Bandera para realizar el plenario extraordinario del Consejo Universitario Nacional (CIN) sesionará que sesionó en el Espacio Cultural Universitario (ECU). El CIN, en representación del conjunto de las instituciones públicas de educación superior del país, manifestó por unanimidad su preocupación por la situación que atraviesa Rosario y sumó su voz al pedido de acciones concretas que permitan recuperar la paz.