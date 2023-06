Miles de estudiantes y trabajadores del sector educativo salierona las calles en Costa Rica para exigir al Gobierno que cumpla con el mandato constitucional de destinar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector educación.



Estudiantes universitarios, maestros, trabajadores de centros educativos y sindicatos coparon dos multitudinarias marchas que salieron desde diferentes puntos de la capital para confluir frente al Parlamento.

Los manifestantes recorrieron las principales avenidas de San José hasta congregarse en la Plaza de la Democracia y de la Abolición del Ejército, ubicada frente a la Asamblea Legislativa.

Foto: EFE

El principal reclamo de la manifestación es ante la negativa del gobierno de aumentar en 1% el presupuesto para el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), como había prometido.

El incremento del 1% se prometió en vista de la inflación que hubiera hasta el siguiente presupuesto, pero el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, indicó que no es posible otorgar esos recursos adicionales a las universidades públicas. "Era una expectativa, no un compromiso", expresó Acosta ante la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

Los reclamos al gobierno de Chaves

Con pancartas en defensa de la educación y con exigencias para cumplir con el mandato constitucional de destinar el 8% del PIB al sector, los manifestantes exigieron un diálogo en busca de un "pacto nacional por la educación". También pidieron la renuncia de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, y del ministro de Hacienda.

Foto: EFE

Desde la Universidad de Costa Rica indicaron a través de un comunicado que el presupuesto en educación en el país debe ser de al menos el 8% y que actualmente el gobierno de Chaves lo tiene en el 5,8%.



"A un paso de perder todo lo que se ha ganado en educación"

Desde 2019 venimos en una pérdida sustantiva de los presupuestos y de seguir con esta política estaríamos en el corto plazo disminuyendo el normal funcionamiento de las universidades", dijoEl rector, quien participó en la marcha, afirmó quey advirtió que "eso es una muerte a corto plazo". "Si el país no toma conciencia de la situación está a un paso de perder todo lo que se ha ganado en educación", manifestó.Por su parte,lamentó que "desafortunadamente el Gobierno no apuesta por ese 8% constitucional porque en diferentes ocasiones ha indicado que no hay forma de satisfacer ese 8%"., quien remarcó que el país tiene "un rezago educativo importarte" que se debe resolver.

Foto: EFE

"Este país siempre se ha caracterizado por ser un país democrático donde tenemos un factor distintivo, la educación y la cultura, y actualmente este gobierno le está reduciendo todo el presupuesto, todas las garantías, los programas sociales. Este país ha sido emblemático en el mundo por la defensa de la educación y de los programas de salud y actualmente estamos en un problema que nunca (con) ningún gobierno habíamos tenido", dijo a su turno la académica de la Universidad Nacional (UNA) Vanesa Valerio, de 53 años.



"Ese 1% es una responsabilidad que el gobierno tiene para con las universidades y los estudiantes", afirmó Álex Sancho, estudiante universitario de 20 años.