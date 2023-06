En el mes del Orgullo LGBTIQ+, la plataforma Cont.ar ofrecerá entre este miércoles 21 y el viernes 30 de junio un ciclo especial de películas, series y documentales que celebran la diversidad sexual y la identidad de género.



Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ que se conmemora el 28 de junio, a raíz de la revuelta de 1969 en la que cientos de gays y trans se enfrentaron a la policía en el bar The Stonewall Inn, en Nueva York, la plataforma programó once títulos que apuestan a visibilizar la lucha del colectivo y reflexionar sobre problemáticas que deben afrontar a diario.



Entre las propuestas se encuentran las series documentales Orgullo +, que aborda historias de atletas que reflejan cómo el deporte puede visibilizar y promover la diversidad; Trans, sobre la primera niña trans del mundo en lograr su DNI; y No binario, sobre la escritora trans Carolina Unrein y el recorrido de las leyes de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género.



También se podrán ver las series Archivo de la Memoria Trans, que contiene imágenes y relatos de mujeres trans de más de cincuenta años que sufrieron atropellos de la policía, el abandono del Estado y la hostilidad de la sociedad; Televisión contra las violencias, sobre casos como los de Higui y Tehuel; y Camioneras, que aborda la vida de una mujer trans de 53 años que trabaja en su casa rodante.



Entre los films previstos para celebrar la diversidad, se programó la película Vagón fumador, de Verónica Chen, sobre una chica y un joven taxi boy que entablan un juego peligroso en los cajeros de la ciudad; y Jess y James, la road movie queer de Santiago Giralt.



Los documentales seleccionados para este ciclo son El fulgor, de Martín Farina, ambientado en los días previos al carnaval de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos; Canela, de Cecilia del Valle, sobre el arquitecto rosarino Áyax Grandi que a los 48 años decidió ser Canela; y el corto Tres bocas de Agustina Comedi, sobre el refugio del colectivo LGBTIQ+ que se creó en el Delta del Tigre.