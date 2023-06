En la previa de la movilización multisectorial y paro regional por la situación de violencia en escuelas y otros ámbitos, un establecimiento educativo de Colombres al 300, hizo un abrazo solidario para pedir "paz". Al mismo tiempo, docentes, familiares y estudiantes de una institución de Granadero Baigorria, que está sin clases hace un mes por problemas edilicios, se movilizó hacia la sede del Ministerio de Educación en Rosario para reclamar respuestas de las autoridades.

La comunidad educativa de la Escuela Nº 147 "Provincia de Entre Ríos" protagonizó ayer un acto simbólico para pedir por la paz, en el marco de la situación que según indicaron desde Amsafe Rosario, desde marzo, afectó a 51 establecimientos en diferentes momentos, que debieron suspender actividades por amenazas, balaceras o hechos similares que llevan a mantener el alerta.

Silvia Alcántara, directora de la primaria señaló que en el mes de junio, a la convocatoria por el Día de la Bandera se suma otra, junto a la comunidad, para reflexionar sobre las situaciones de hechos delictivos. "Si bien no nos ha tocado de cerca, sí influye lo que ocurre en las escuelas y en todo esto que nos está pasando en la docencia. El apoyo del grupo de docentes, con pancartas y proclamas con huellas de paz y esperanza, siempre para nuestras infancias. Hoy por hoy sentimos derechos vulnerados. Sentimos la necesidad de que no nos llegue a tocar, hablar en clave preventiva. Estamos en estado de asamblea permanente con toda la comunidad educativa. No estamos exentos, estamos expuestos. De esta jornada esperamos llevarnos algo más que este recordatorio", reflexionó la docente en Canal 3.

Por su parte, Juan Pablo Casiello, titular de Amsafe Rosario, consideró valiosa la actividad. "Hay que multiplicar iniciativas como ésta, iniciativas solidarias, que ponen en el centro la palabra, el abrazo, el encuentro, por los niños que están siendo vulnerados. Acompañamos y nos sumamos, además de seguir denunciando situaciones que viven muchas escuelas. Esto no puede seguir, porque estamos en una situación muy grave. Así que, insistirle a las autoridades respuestas que no están llegando ni del Ministerio de Educación, ni del Ministerio de Seguridad. Hoy acompañamos esta incitativa y mañana (por hoy) estaremos siendo parte del paro regional -y nacional de la docencia, en cuanto a lo dispuesto por la Ctera- en cuanto a lo que se está viviendo. No puede ser que entrar y salir de las escuelas sea una situación de riesgo. Lo de mañana muestra que no solo las escuelas y comunidades educativas están en esta situación, sino las barriadas y sectores de trabajadores; por eso es importante esta convocatoria", sostuvo.

En paralelo, sobre el mediodía, hubo un reclamo de la comunidad de la escuela media N° 330 "República de Grecia". Familias, estudiantes y docentes del establecimiento baigorriense "ocuparon el ministerio", adonde llevaron la protesta para reclamar respuestas de las autoridades. Se trata de la misma demanda que tuvo lugar el viernes pasado frente a la institución, ante una serie de problemas edilicios que mantienen las clases presenciales suspendidas hace un mes. “Queremos volver a la escuela y saber que no se nos va a caer el techo en la cabeza”, reclamaron los alumnos en aquella oportunidad.



Según se indicó, la situación de infraestructura incluye falta de agua por una bomba quemada en el cuarto de máquinas.