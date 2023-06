Omar Perotti abrió ayer la puerta de Gobernación a una primera reunión con precandidatos a reemplazarlo, para exponer sobre seguridad ciudadana y –según declamaron– sentar las bases para consensuar una política a futuro en la materia, para allanarle el camino al gobierno que asuma a partir de diciembre.

El titular del Ejecutivo se rodeó ayer de su ministro en el tema, Claudio Brilloni, y de Gobierno y Reforma del Estado, Celia Arena, Marcos Corach, y el secretario de Gobierno, Oscar Urruti, para atender a los enviados de las distintas listas del propio frente Juntos Avancemos y de la oposición. Parece que la cita era para "equipos técnicos" en seguridad pública. Pero hubo dos precandidatos que asistieron personalmente: Eduardo Toniolli y Mónica Fein. Y el propio Perotti les hizo saber con sequedad que hubiera preferido que enviaran a alguien en su nombre, y no ellos.

"El problema de la seguridad es político antes que técnico. Precisamente, lo que le falta a este gobierno ausente es liderazgo político en seguridad. Obvio que me quedé a escuchar y a preguntar", dijo la socialista Fein. "Arrancó como un super gobernador que traería paz y orden con política, y ahora sale con que este es un problema técnico. La discusión es política", coincidió Toniolli.

Acudieron al llamado del Ejecutivo, además, Gabriel Chumpitaz en nombre de Maximiliano Pullaro, y Dionisio Scarpin por Carolina Losada; y Alejandra Gómez Sáenz y Norma López por Leandro Busatto, entre otros.

Brilloni adelantó que la intención fue "acordar líneas comunes con los equipos de los precandidatos en pos de una entrega del Ministerio de Seguridad fortalecido al 10 de diciembre, listo para llevar adelante el plan que la próxima gestión elija". Y para ello, luego de la presentación que hizo Perotti, Brilloni desplegó un diagnóstico con numerosos gráficos y estadísticas acerca de la situación en seguridad.

"Es una reunión que expresa el fracaso de la política de seguridad pública de Perotti. Esta convocatoria tendría que haber sido mucho antes, entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria para desde ahí construir un consenso fuerte para llevar adelante las políticas necesarias, aunque luego decidiera el gobernador, que para eso el pueblo lo eligió", señaló Toniolli a Rosario/12.

El precandidato del Movimiento Evita y Ciudad Futura en la interna del peronismo cuestionó que el Ejecutivo no hubiera insistido en Legislatura con aquellas tres leyes de reforma policial que había impulsado cuando Marcelo Sain fue ministro del área, y luego "permitió que la oposición las cajoneara", reprochó.

"Este gobierno transitó el discuso decidido por ejercer mayor conducción política de la Policía, y terminó con el penúltimo ministro siendo un comisario. Una gran contradicción", cuestionó Toniolli en alusión al paso del ex jefe policial Rubén Rimoldi como ministro, previo a Brilloni.

"Después de haber empoderado a sectores de la fuerza en la cabeza del Ministerio, ahora arremeten las mafias contra escuelas y edificio spúblicos. Es claro que hay una intencionalidad política de algún sector, y otro sector de la policía no es ajeno a eso", analizó.

Fein, por su parte, reparó en las críticas que los expositores del Ejecutivo prodigaron para con el gobierno nacional del Frente de Todos en cuanto a falta de apoyo a Santa Fe para seguridad pública.

"Fue una reunión que debería haberla convocado antes, pero como lo hace ahora en el marco de la campaña electoral, es difícil. Tres años y medio tarde llegó. El gobernador no tiene liderazgo y tampoco busca acuerdo. A reclamar a Nación deberíamos ir todos, pero no es para eso este llamado. Da un diagnóstico pero no indica el camino de una solución", fustigó Fein, una de las precandidatas de Unidos para Cambiar Santa Fe.

El lunes habrá otra reunión de continuidad, entre gobierno y equipos técnicos de precandidatos. En ese contexto, la presidenta del Partido Socialista consideró que sostendrán el llamado aunque lo interpreta más como un gesto de campaña que como vocación genuina y posible de un plan de seguridad de consenso. "Estos acuerdos de largo plazo requieren de un diálogo permanente que Perotti no ha demostrado. Ya no hay tiempo y los problemas son urgentes, son de hoy", desestimó Fein.