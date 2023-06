El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, participó de un multitudinario acto junto al ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado" de Pedro, donde entregaron más de 4 mil tablets para niñas, niños, jóvenes y personas mayores, de Instituciones, Centros de Jubilados y Establecimientos educativos; en un colmado Polideportivo Juan Domingo Perón, de González Catán.

“Esta entrega de tablets transforma la vida a cientos de miles de familias porque genera inclusión a partir de las nuevas tecnologías”, expresó Fernando Espinoza y agradeció al Ente Nacional de Comunicaciones por las tablets, y al ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, "por todo el apoyo que está dando en La Matanza”.

“Con estas tablets, las chicas y chicos van a poder estudiar mejor y las y los jóvenes van a poder ser más creativos y entrar a la era del conocimiento, que es lo que queremos para la Argentina”, remarcó el jefe comunal de la ciudad más importante de la Tercera Sección.

Durante el acto, el ministro De Pedro señaló que “reducir la brecha digital es una de las políticas básicas, no sólo para el presente sino también pensando en la inclusión y en los trabajos del futuro”; y enfatizó: “El Estado tiene la obligación de brindarle una computadora a toda piba y a todo pibe que no tiene acceso, si no estaremos generando excluidos en el futuro”.

“En La Matanza apoyamos la gestión de Fernando Espinoza, una gestión peronista, que a la hora de decidir cómo se pagan las deudas prioriza que nuestro pueblo, nuestros jóvenes, tengan computadoras, universidades, escuelas técnicas y que puedan soñar”, agregó el funcionario nacional.

La entrega de los dispositivos digitales es parte del programa “Conectando con Vos”, una iniciativa articulada entre el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y el Gobierno local. La inciativa busca, entre sus principales finalidades, promover la participación e integración social de los sectores sociales en situación de mayor vulnerabilidad social y económica; facilitar la inclusión de la población en las redes y en los espacios de socialización desarrolladas mediante las nuevas tecnologías; y democratizar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Cabe destacar que La Matanza lleva adelante una impronta de Educación basada en la Innovación, a través de la cual despliega diversas iniciativas que buscan promover y facilitar el acceso a las nuevas tecnologías para el desarrollo de toda la comunidad y la reducción de la brecha digital.



A través de estas políticas, junto al Centro Universitario de la Innovación (CUDI) y la inminente construcción del Polo Tecnológico, Fernando Espinoza refirió: “Nosotros queremos una Argentina que sea potencia, que esté entre las primeras naciones del mundo con respecto a la innovación, la tecnología y la robótica”, y agregó: “En un mes empezaremos a construir el Polo Tecnológico, que es el primero de la Argentina y de América Latina, a través del cual se crearán 10 mil puestos de trabajo, que serán, en su mayoría, jóvenes de La Matanza”.



Por último, Fernando Espinoza enfatizó: “En La Matanza estamos cumpliendo un gran sueño por el que venimos trabajando desde hace muchos años, que es llegar a ser la futura Ciudad de la Innovación de la Argentina”.