Un hombre de 28 años fue detenido y acusado del femicidio de su pareja, una joven de 25 años embarazada de ocho meses, quien este jueves fue hallada asesinada de un balazo en el pecho en su vivienda, ubicada en la localidad bonaerense de Monte Chingolo, partido de Lanús.

El principal sospechoso del crimen, Germán Pérez, fue quien denunció que había encontrado a su novia, Tamara Beatriz Cortez, sin vida, en el piso del dormitorio de la casa que ambos compartían, situada en Blas Parera al 800 de esa localidad de la zona sur del conurbano.

En el lugar, los efectivos de la comisaría 6ta. de Lanús constataron el deceso de la joven producto de un disparo en el pecho. La víctima estaba cursando el octavo mes de embarazo y esperaba una beba, quien también perdió la vida.

Según los voceros, Pérez quiso simular que se había tratado de un suicidio, pero las sospechas comenzaron a recaer sobre él debido a una serie de contradicciones en su relato de los hechos. Por su parte, los vecinos declararon que cerca de las 20 del jueves habían oído una fuerte discusión seguida de un disparo, procedente del domicilio familiar.

Además, las imágenes de una cámara de seguridad de la zona captaron a Pérez al salir de su casa, tras la discusión que habría tenido con su pareja, teniendo en cuenta el horario indicado por los testigos. La secuencia continuó cuando el hombre regresó al domicilio, unos 15 minutos después, antes de dirigirse a la comisaría para denunciar lo ocurrido.

Tras los peritajes en la escena y el relevamiento de los testimonios, la fiscal a cargo del caso, María Soledad Garibaldi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Lanús, ordenó la aprehensión del sospechoso cuando éste se encontraba en su vivienda.

Pérez está acusado de ser el autor del femicidio de Tamara y por el homicidio calificado de la beba que estaba por nacer. En las próximas horas está previsto que el hombre sea citado a declarar.

La hipótesis

Los investigadores apuntan a que Tamara tenía intenciones de terminar la relación debido a los maltratos que recibía de parte de Pérez. El día del crimen, la muchacha tenía preparado unos bolsos con ropa de ella y de su beba, porque había decidido mudarse. Cuando se estaba por ir, Cortez habría llegado a la casa.

Primero mantuvieron una discusión a los gritos y luego el hombre tomó una pistola y le disparó en el pecho a la víctima. Si bien el arma no fue hallada en el domicilio, para los investigadores el acusado pudo haberla descartado en alguno de los momentos --registrados por las cámaras-- en que se retiró de la casa, tras el crimen.

Pérez no tenía antecedentes penales ni denuncias en su contra por violencia de género, indicaron las fuentes.

Pedido de la familia

"No tenés perdón. No tuviste piedad, le arrebataste la vida a dos hermosas personitas. Justicia. Que se haga justicia mi reina y que Dios te tenga en la gloria", escribió una amiga de Tamara en sus redes sociales.

"Todos los femicidios me indignan, hoy me pegó de cerca. Estas aberraciones parecen no tener fin. Qué condena sería justa para quien le quita la vida a una mujer con un embarazo de 8 meses, llena de vida, y que quiso salir de una relación para darle un futuro sano a su hija", expresó una allegada.

Familiares y amigos de Tamara solicitan colaboración para costear los gastos del sepelio de la joven y de su beba. "Necesitamos de su ayuda, necesitamos juntar la plata para ella y su bebé, en este momento tan doloroso", sostuvo otra amiga.

Informe: Karla Góngora.