En el marco de la campaña internacional Acompañe NO Castigue, que desde hace una década busca sensibilizar sobre el fracaso de la guerra contra las drogas y los daños que generan las políticas represivas, Miradas, asociación civil para una nueva política de drogas, realizó una jornada de concientización sobre consumos problemáticos con la pintada de un mural en una de las paredes de la Escuela de Educación Técnica 342 Luis Pasteur, ubicada en Superí 2450. "Nos pareció interesante llevar este mensaje en una escuela, en el contexto por el cual están atravesando las escuelas en nuestra ciudad. Sin dudas, las chicas y los chicos de esas barriadas están esperando más del Estado pero también de la sociedad en su conjunto y de las asociaciones civiles que tenemos también mucho para aportar y acompañarlos", dijo Fabián Peralta, referente de Miradas. La asociación entregó afiches a las autoridades de la escuela con referencias a los contactos de las diferentes agencias nacionales, provinciales y locales que abordan el tratamiento de consumos problemáticos y que van a distribuir en el barrio a partir de la semana próxima.

Cada 26 de junio, desde 1987, la ONU conmemora el "Día Internacional de la Lucha contra el Uso indebido y tráfico ilícito de drogas", como forma de sostener el paradigma que lleva adelante la guerra contra las drogas. Es indudable, a la luz de los resultados, que es una política que no ha conseguido reducir el consumo y además trajo enormes daños sociales. Desde hace una década, organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo tomaron esa fecha para resignificarla teniendo en cuenta a las usuarias y los usuarios de drogas. Así nació la campaña mundial "Acompañe NO Castigue”.

En Rosario, y como parte de esa red mundial, la asociación Miradas volvió a poner en agenda la necesidad de visibilizar la realidad de los usuarios y las usuarias de sustancias y de influir en los ámbitos decisorios sobre las políticas de drogas en Argentina y en todos los países, con la realización de actividades, mayormente vinculadas a expresiones artísticas. El año pasado, la organización realizó una juntada de firmas en la plaza Pringles para exigir que el Congreso sancione una nueva ley de drogas. Este año, el lema que se tomó para la campaña en Argentina es "Penalizar es una deuda", justamente a 40 años del retorno a la democracia.

Miradas decidió realizar una jornada en una escuela de la ciudad y convocó al artista plástico Mono Saavedra para pintar un mural en una de las paredes del establecimiento. "Nos pareció interesante poder llevar este mensaje de Acompañe NO Castigue, que con sólo tres palabras pone en jaque a toda una política que lleva muchas décadas consolidada, aunque en los últimos años ese argumento va perdiendo fuerza. Los chicos, en este caso alumnos del taller de radio, interpretaron perfectamente el espíritu", indicó Peralta.

"La política actual se sostiene sobre un discurso que en parte está formado en el rol activo que se le da a la sustancia y le damos el rol pasivo a la persona que es la que padece el consumo problemático, y lo humano es acompañarla. No hay manera de que desde lo clandestino una persona se acerque a un establecimiento, pueda hablar de lo que le pasa. Los casos que conocemos de chicos y chicas que tenían consumos problemáticos lo fueron superando cuando tuvieron un proyecto, cuando tuvieron herramientas para sentirse integradas", agregó el ex diputado nacional, quien durante su paso por el Congreso impulsó un proyecto de ley para despenalizar la tenencia de drogas para uso personal.

Román Aguilar, el director de la escuela de Educación Técnica Luis Pasteur, celebró que desde Miradas los hayan tenido en cuenta para realizar la actividad: "Es interesante poder pensar en trabajar de manera conjunta y crear puentes con las chicas y los chicos de la escuela, con la familia y también con el territorio, para nosotros es muy importante. Si bien tenemos un centro de ex alumnos que nos dan una mano para hablar de esta problemática desde la asociación cuentan con mayores herramientas para abordarla, y el mural está fantástico".

"Nos pone muy contentos que hayan decidido organizar la jornada en una escuela de la periferia y no del macrocentro y del centro que son realidades totalmente distintas. El lema de la campaña es extraordinaria, sin dudas que hay que acompañar y no castigar en todo sentido, sin juzgar y apoyando permanentemente. Hay que ponerse en la piel del que está atravesando ese problema", destacó el directivo del establecimiento, quien además contó que la idea es poder coordinar en poco tiempo la realización de talleres junto a la asociación. Mientras tanto, saldrán junto con alumnos de la escuela a distribuir los afiches en varios lugares del barrio, entre otros, el Centro de Salud La Esperanza.

Laureana es alumna de segundo año de la escuela. "Me parece muy linda la idea. Se me hace que cualquier persona, adolescente o adulta, se puede parar a ver el mural y te deja una enseñanza para dejar de ser espectadores y poder ayudar", dijo durante la jornada. "Algunas veces está bien ser espectadores, pero sirve más la ayuda de alguien si ves a alguien que está mal y no quedarte viendo, porque a lo mejor esa persona necesita un consejo, un abrazo", concluyó.