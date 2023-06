Para Jaquelina Balangione hay que “dar vuelta el tema de la seguridad en Santa Fe y hay que empezar a abordarlo también desde lo social”. La candidata a diputada provincial del peronismo en la lista que encabeza Alejandra Rodenas y lleva como precandidato a gobernador a Marcos Cleri propone “más Constitución y menos leyes” para el trabajo de la Legislatura porque en el cumplimiento de los preceptos constitucionales está “el ordenamiento y los derechos que debe cumplir el Estado”. Y menciona en ese sentido un tema en el que es especialista ya que hasta abril de este año se desempeñó como Defensora Oficial en la provincia: “Las cárceles santafesinas no están bien, tenemos un 85% de reincidencia en el delito de parte de los condenados. De ahí se sigue nutriendo el crimen organizado y eso hay que revertirlo”. Cree que al frente opositor Unidos para Cambiar Santa Fe, “le costaría mucho gobernar con ideas tan opuestas” como las que expresan los partidos que componen ese nucleamiento político.

Balangione, como gran parte del peronismo de la provincia, se mostró “sorprendida” por la fórmula de unidad que proclamó Unión por la Patria con Sergio Massa como candidato a presidente y Agustín Rossi como candidato a vice. “Es una buena fórmula y creo que va a ayudar al peronismo en Santa Fe, sobre todo porque surgió del consenso y porque hubo mucha gente que resignó aspiraciones para alcanzar esa unidad”, mencionó en referencia a los que bajaron sus postulaciones. Pero destacó que “Wado (De Pedro) es alguien que a mí me encanta, seguramente cumplirá también un rol importante como el que actualmente desarrolla”.

Balangione se mostró partidaria de “cambiar el eje en materia de seguridad, porque se ve a la seguridad como el gran problema de la provincia. Y yo veo a la seguridad como la gran consecuencia del principal problema de la provincia que es la problemática social”. Aseguró que “la gran desigualdad que tenemos es fuente de muchos conflictos, entre ellos el de la seguridad”. También señaló que la Legislatura “no debe ser una máquina de producir leyes. Lo ideal sería menos leyes, mucho más debate y más Constitución. Debe ser el motor político del Estado porque ahí están representados todos los sectores de la sociedad”.

Como ex Defensora Oficial, Balangione conoce en profundidad el sistema carcelario santafesino y sobre el tema aseguró: “Hay que abordarlo de una vez por todas de manera integral porque no es una problemática sólo edilicia”. Aunque reconoció que se necesitan más cárceles. También detalló que en la provincia hay actualmente 10 mil presos “ninguno por lavado de activos. Son todos presos surgidos de los sectores de más bajos recursos, donde hay un 85% de reincidencia y de donde la criminalidad saca permanentemente a su mano de obra. Con lo cual las cárceles no recuperan prácticamente a nadie y por el contrario, empeora la situación de las personas que están privadas de su libertad”.

Desde la Legislatura “se puede debatir este tema profundamente y empezar a buscar un sistema carcelario distinto, puntos de justicia restaurativa que tiene que ver con encontrar instrumentos de verdadera pacificación social”. Agregó que si bien se votó hace poco una ley de víctimas “el colectivo de víctimas sigue sin respuestas de parte del Estado”.

La precandidata a diputada provincial observó que “obviamente hay que apoyar al sector productivo de la provincia, pero es necesario también mejorar los aspectos redistributivos de la actividad económica, no puede ser que haya tanta pobreza en una provincia tan rica". "Y yo ahí tengo las principales diferencias con el gobierno de (Omar) Perotti”, señaló.

Consultada sobre las razones del voto al peronismo en la provincia, Balangione aseguró que en la oposición “tratan de unir posturas irreconciliables como las del socialismo con el PRO y ahí uno se pregunta cómo podrán gobernar juntos si les toca”. Y también le apuntó a Carolina Losada al señalar que “está demostrando un gran desconocimiento, no sólo de la provincia sino de los temas principales que debe abordar el Estado. Y estamos hablando de la segunda provincia del país”.