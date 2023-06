Maxi Rodríguez y el Mundo Newell's vivieron una jornada verdaderamente perfecta este sábado con el partido despedida de La Fiera, un evento repleto de ídolos del club y de la Selección Argentina que tuvo además la participación estelar y casi que sorpresiva de Lionel Messi. Incluso se hizo presente de alguna manera Diego Armando Maradona, ya que en el segundo tiempo del encuentro apareció el hijo del Kun Agüero y nieto del 10, Benjamín, para entregarle una casaca que usó el Diego en su pasó por Newell's.

"Es el día soñado. Creo que ni soñado porque nunca me imaginé todo esto. Es un sueño, una película, este recuerdo me lo llevo en el corazón para siempre. La verdad que no alcanzan las palabras para decir lo feliz que estoy. Me están haciendo pasar una noche de la concha de la lora. Gracias a todos los leprosos, gracias", se emocionó Maxi cuando le tocó agarrar el micrófono por segunda vez en la noche, una vez finalizado el encuentro tras un simpático paso de comedia de Pachu y Pablo, yendo al "BAR" -en lugar del VAR- a revisar una picada -en vez de una jugada-.

Vale aclarar que el chiste fue el segundo mejor de la jornada, por detrás de la tarjeta amarilla que Héctor Baldassi le sacó a Pablo Pérez apenas arrancado el partido. El árbitro pagó más tarde su chascarrillo ante el gremio de futbolistas cuando, tras recibir una pared de Maxi, fue empujado por la espalda por Banega y Gago con fuerza un tanto desmedida.

La hinchada de Newell's, de 10

La Fiera, de 42 años y quien quedó en la historia como uno de los mejores volantes goleadores del fútbol mundial -217 goles-, aprovechó la ocasión para destacar el trato de los hinchas presentes en el estadio de Newell's para dos de sus invitados, Ángel Di María y Ezequiel Lavezzi, identificados con Rosario Central.

"Quiero remarcar que creo que hoy se hizo un cambio importante. Quiero agradecerles a todas estas 40 mil almas que vinieron acá por el respeto que tuvieron sobre todo con dos personas y lo quiero recalcar, con el Pocho y con Fideo", remarcó el ídolo mientras de las tribunas bajaban cánticos de "Fideo, Fideo". Notable.

Messi, un amigazo

Con apellidos como para tirar al techo, como los de Scaloni -dejó una barrida para el recuerdo-, Pekerman, Tata Martino, Batistuta, Ortega, Giusti, Heinze, Luciana Aymar, Burrito Ortega y tantos otros, la velada tomó un ribete extra de espectacularidad una vez se hizo presente Messi en el vestuario. La participación del zurdo no estaba confirmada -Maxi hizo todo lo posible para no comprometerlo públicamente- por lo que su aparición fue aún más valorable por el factor sorpresa.

"Quiero agradecerle a Leo que en el día de su cumpleaños vino hasta acá. A toda su familia. Es una locura. Amigos así es lindo tener en la vida", le agradeció Maxi al capitán de la Selección, quien además se lució con tres goles y varias conexiones con La Fiera, quien vivió una fiesta emotiva e inolvidable, tanto como su espectacular carrera.



El partido: Newell's 7, Argentina 5

El plato fuerte de la jornada fue el partido que enfrentó las camisetas de Newell's y la Selección Argentina, con Maxi jugando un tiempo con cada una. La primera parte, que tuvo a Messi en acción (de celeste y blanco), terminó 4 a 1 para la Argentina. Ya a los 3 minutos el futuro jugador del Inter Miami vacunó de tiro libre al histórico Justo Villar, mientras Heinze no llegaba a ocupar el segundo palo. El arquero paraguayo, de los más ovacionados, se lució luego en un mano a mano ante Di María.

Messi sumó otras dos definiciones -la segunda, un golazo con pecho, dominio y zurdazo tras pase de Paredes- mientras que La Fiera marcó el suyo luego de un centro de Di María. Para Newell's descontó nada menos que Gabriel Omar Batigol, de penal, tras una mano de Maxi en el área.

Maxi y sus hijas: les tres marcaron goles para Newell's. (Télam)

El segundo tiempo, acortado luego por la irrupción humorística, inclinó la balanza para los locales. Newell's dio vuelta la historia con goles de Maxi, sus hijas (uno cada una), su primo Denis y Nacho Scocco, quien se quedó con el highlight de la noche con un bombazo de casi mitad de cancha que se clavó en el ángulo de Germán Lux. Finalmente, el Cholo Posse descontó para la Selección tras centro de Lavezzi.