DOMINGO 25

TEATRO

El borde de sí mismo Este proyecto propone la creación de obras que graviten entre disciplinas, organicen un tiempo escénico que permita compartir el proceso y la construcción de la obra. Imaginar aquello que no tiene forma aún, permitir el error y alentar el fracaso, conviviendo con el público en un espacio al que no suele ser invitado. La obra se gesta en la tensión entre la mirada de ambos. En esta edición se plantea un diálogo con la exposición A 18 minutos del sol. El cierre del ciclo cerrará estará a cargo de Marina Otero, que estrenará Escenas para Kill Me, con Agustina Comedi como artista visual invitada.

A las 16 y a las 18.30, en el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: desde $700.

CINE

Panorama brasilero Puede verse El libro de los placeres, de Marcela Lordy. Una adaptación del drama erótico de Clarice Lispector. Narra el encuentro entre Lóri y Ulisses y los desafíos personales que ambos enfrentan en la aceptación del amor. Profesora de escuela primaria, Lori es una mujer melancólica y reservada que vive sola. Su vida monótona combina tareas de la escuela con algunas relaciones furtivas que evidencian su dificultad para construir vínculos de afecto. Cuando conoce a Ulisses, un provocador profesor argentino de filosofía, Lori aprenderá a amar, enfrentándose a su propia soledad.

A las 18, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Cine pop-up Se presenta una propuesta creada para que los más chicos descubran un cine distinto. Se trata de un evento pensado para despertar en sus espectadores la curiosidad y el amor por las películas, con alternativas por fuera de lo mainstream. Tanto desde los contenidos como desde los lenguajes estéticos, los presentes serán invitados a descubrir las múltiples caras del cine adentrándose en un universo innovador y sensible. Además las proyecciones estarán acompañadas por actividades especiales para potenciar el acercamiento a las obras a través de intervenciones, talleres y juegos.

A las 14.30, en Club Lucero, Nicaragua 6048. Gratis.

ETCÉTERA

Frenkeltronic Una obra que borra los límites entre la música y las disciplinas artísticas del cuerpo en movimiento y de la acción teatral, a cargo del músico Diego Frenkel y las bailarinas Carla Rímola y Victoria Delfino. En 2019 Frenkel editó Frenkeltronic, primer álbum de música electrónica con diez canciones. El proyecto se completa con esta presentación en vivo. Es danza, es música, es electrólisis en el cuerpo del espectador, incitado hipnóticamente a la contemplación introspectiva o al inevitable movimiento rítmico de su cuerpo.

A las 20, en Fundación Cazadores, Villarroel 1440. Entrada: desde $3000.

Megafauna animada Se proyecta el video titulado Quma y las Bestias. Quma es un niño que habitó la Región Pampeana hace más de 12.000 años junto a grandes mamíferos. A través de un cortometraje podrá descubrirse cómo era esa convivencia entre humanos y megafauna y conocer el detrás de escena de la animación stop motion para realizar los propios personajes en papel y animarlos cuadro a cuadro desde celulares. Edad sugerida: 7 a 12 años.

A las 17, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

LUNES 26

ARTE

Herramientas posibles Esta exhibición propone el diálogo entre múltiples proyectos de diferentes procedencias, que toman estrategias de la gráfica para problematizar las relaciones con los territorios. Las curadoras Guillermina Mongan, Alicia Valente y Leticia Barbeito Andrés han invitado a colectivas del campo de la gráfica, de distintas ciudades argentinas y una de Montevideo, Uruguay, que trabajan desde perspectivas transfeministas y problemáticas socio-medioambientales, sexogenéricas, políticas de edición y activismos anticarcelarios, todas activadas y sostenidas principalmente mediante procedimientos gráficos.

Hasta el 27 de agosto, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

CINE

Tango feroz A 30 años de su estreno podrá verse en pantalla grande el icónico largometraje de Marcelo Piñeyro. Protagonizada por Fernán Mirás, Cecilia Dopazo, Antonio Birabent, Héctor Alterio e Imanol Arias. Está inspirada en la vida del cantautor rockero argentino José Alberto Iglesias, conocido como Tanguito.

A las 19.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

Hékate Con el nombre de esta diosa de la mitología griega que porta una llave y se la convocaba para resolver encrucijadas, Nadia Benedicto (Interludio) bautiza su segunda película. Como una conjura en contra de los milenios de silencio que habitan en los cuerpos de las mujeres, clamando por ese fuego o en búsqueda de la llave para salir de la violencia. Helena y Kira discuten al costado de la ruta luego de escapar de una escena violenta en la casa de una de ellas. Este thriller noctámbulo está narrado con pocas palabras y grandes hallazgos sonoros y visuales. Con Sabrina Macchi y Rosario Varela.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $250.

Trenque Lauquen Una mujer desaparece. Dos hombres salen en su busca: ambos la aman. ¿Por qué se fue? Cada uno de ellos tiene su propia sospecha, y la oculta al otro que –misteriosamente– nunca llega a ser su rival. Ninguno tiene razón, pero ¿alguien la tiene? Esa huida repentina se revela como el centro secreto de una serie de ficciones que el film, sutilmente, se encarga de entretejer: el secreto del corazón de otra mujer, perdida también hace ya muchos años; el secreto de la vida de un pueblo de campo, sacudido por un acontecimiento sobrenatural que nadie parece percibir; el secreto de la llanura, que no deja de extenderse y devorarlo todo, como las sombras que inundan el mundo después del atardecer. Dirige Laura Citarella y actúa Laura Paredes.

A las 18, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Gratis.

ETCÉTERA

60 años de Rayuela Se llevan adelante jornadas de homenaje a propósito del 60° aniversario de la publicación de Rayuela, de Julio Cortázar. De esta manera, hoy tendrá lugar una mesa redonda para reflexionar sobre la novela que marca un antes y un después en la narrativa de habla hispana. Disertantes: Ivonne Bordelois, Irene Chikiar Bauer, Juan José Becerra, Silvia Hopenhayn y Sergio Pujol. Modera Gaby Comte. Durante el encuentro Miguel Rep dibujará su versión de Rayuela.

A las 18, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

MARTES 27

CINE

Hecho en Corea Como parte del ciclo de cine coreano puede verse La colina de los vientos, de Park Seok-yeong. Con Jeong Eun-Kyeong, Sun Jang y Kim Taehee. Luego del funeral de su esposo, Young-boon le dice a su hijastro, Yongjin, que quiere hacer un viaje corto. En realidad, la idea es participar de una entrevista de trabajo en una ciudad rural lejana, Taebeak. Lo que Young-boon realmente quiere es comenzar una nueva vida. Luego de conseguir trabajo como empleada de limpieza de un pequeño hotel y de encontrarse con un viejo amigo, recibe una carta de alguien que está buscando a su madre, una mujer llamada Young-boon.

A las 15 y a las 21, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $900.

El último recurso Un misterioso paquete que llega a la redacción de una revista indicaría que que el primer Campeonato Mundial de Fútbol se jugó en 1926, lo ganó Argentina y por algún motivo se borró de la historia oficial. Esta nueva película de Matías Szulanski (Juana Banana) crea, de manera discreta, un mundo con reglas propias, donde las periodistas pueden darse el gusto de investigar durante semanas sin escribir medio renglón. Un mundo que se fue para no volver.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $200.

MÚSICA

Barbieri x Baraj Una relectura de la obra del genial saxofonista rosarino que siempre reivindicó la universalidad de la música sin olvidarse de sus raíces. Al frente de su cuarteto, su colega Bernardo Baraj va en la búsqueda de quien fuera el más reconocido saxo tenor por estas latitudes. Los que no van a faltar en esta evocación son los más legendarios temas de “Gato” Barbieri, como “Último tango en Paris”, “El arriero”, “Europa”, “Prepárense” o “Straight into the sunrise”. Junto al saxo de Bernardo, se presentan Abel Rogantini en piano, Marcelo Torres en bajo y Marcelo Baraj en batería.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $2600

El falsificador Se estrena la película de Maggie Peren, que luego de su paso fuera de concurso por la Berlinale del año pasado ahora llega a las salas argentinas. Berlín, 1942. Cioma, un joven judío de 21 años, falsifica el pasaporte de un marino nazi para salvarse de la deportación. Al hacerlo, descubre que tiene un talento que no conocía para falsificar no sólo documentos sino también su propia identidad.

A las 14.45 y a las 21, en el Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2046. Entrada: $200.

TEATRO

La tarántula Todas las historias son historias de amor. La tarántula cuenta sobre el amor desesperado e imposible y sobre la posesión de la tierra. Una familia inmigrante corrida por la pobreza y las guerras de su Italia natal se instala en el campo argentino, más precisamente en la provincia de Santa Fe. Han prosperado a fuerza de trabajo duro, pero ahora el primogénito quiere la parte del león. Quiere su parte de tierra e instigado por su esposa, exige que el padre firme la escritura y se la ceda. De pronto, padre e hijo están disputándose el territorio. Pero, ¿la disputa es sólo por la tierra o por algo más? ¿Qué se esconde detrás? Actores: Maia Lancioni, Walter Muni y Gonzalo Pedalino. Dirección: Claudio Aprile.

A las 20, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: $3000.

MIÉRCOLES 28

ETCÉTERA

No arredran Se presenta el libro No arredran: Antología de citas impropias de Alan Courtis y Pablo Katchadjian publicado por Neutrinos. En lo que a lenguajes artísticos respecta, los autores son habitantes de frontera. Unidos por la curiosidad, no experimentan solamente al interior de los formatos que usan (novela, canción, libro, disco), también perturban sus convenciones. Este libro surge de la afición hacia fenómenos textuales abocados a una dimensión inaprensible, en la que suceden ‘cosas’ que no se pueden demostrar. Los libros citados conforman una paraliteratura cimentada en la expresividad del testimonio de la experiencia insólita.

A las 19, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

Conversaciones Llega un nuevo encuentro del ciclo Conversaciones, con Cecilia Pavón, en donde se propone el encuentro con la obra de autores que trabajan en un amplio rango de géneros y expresiones artísticas. Un recorrido sobre el estado de la literatura contemporánea, sus procesos creativos y las lecturas que se ponen en juego en la escena, a cargo de Malena Rey.

A las 19, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

MÚSICA

Salir del ruedo Mariana Astutti es una multifacética artista que se ha desarrollado como bailaora, música e investigadora académica poniendo el foco en el lenguaje flamenco pero desde un abordaje innovador, que deconstruye estereotipos e indaga en una identidad con raigambre argentina. En este espectáculo dos mujeres construyen un lugar original para desplegar el máximo de la propia fortaleza. Una obra que es teatro físico, con música, danza y un vínculo que se transforma.

A las 20, en el Teatro Argentino de La Plata, 51 entre 9 y 10.

ARTE

Alba incierta Puede visitarse la muestra que reúne obras de la artista Carolina Antoniadis, una referente del nuevo decorativismo, exponente de la defensa de las mujeres de los años 80 y 90.. El título de la exposición, curada por Florencia Qualina, alude a un fragmento de un poema de Pier Paolo Pasolini y es una revisión de los primeros trabajos de la artista, que trae al presente con nuevas pinturas hechas especialmente en las paredes, replicando algunos motivos de los cuadros. Se trata de ocho obras en distintos formatos realizadas entre 1987 y 1991, que son colgadas en el marco de estas nuevas ambientaciones, subvirtiendo la clásica relación fondo-figura, donde las paredes, que forman un todo con la obra, se transforman así en el fondo de la misma.

En Calvaresi Arte Contemporáneo, Defensa 1136. Gratis.

Sueños Dreams by Jane Brodie es una instalación audiovisual que indaga en el concepto de subtítulos, a través del enigmático pasaje del mundo onírico al lenguaje de la vigilia. Con curaduría de Mariana Obersztern, los dieciséis sueños recopilados por la artista en los albores de su despertar tuvieron lugar entre 2019 y 2023. La propia voz de la artista avanza en su narración tratando de retener los detalles más íntimos de sus sueños. La obra se erige como una profunda exploración de los límites y sutilezas de la materia sonora y se consolida como un ensayo sobre la fragilidad del lenguaje.

En el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

JUEVES 29

MÚSICA

Julieta Laso La cantora argentina, dueña de un inigualable estilo salvaje y profundo, se presenta en vivo en el Ciclo Sonido Konex Noches de Gala, en un concierto compartido con Juana Aguirre. La inigualable Laso cantará junto a la primera formación con la que arrancó su trayectoria, el trío de guitarras conformado por Juan Otero, Leandro Ángeli y German Montaldo. Después de más de diez años este cuarteto vuelve a encontrarse para interpretar canciones de los discos de Laso y algunos tangos reos que forman parte de su repertorio favorito. El ciclo intenta acercar el sonido de lo que pasa entre lo clásico y lo innovador.

A las 20, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $3000.

Melanie Williams La cantante presenta por primera vez en vivo su más reciente disco TReSMO acompañada por su banda El Cabloide. El álbum funciona como una cautivadora fusión entre lo analógico y lo electrónico, una travesía por diversos géneros y texturas que, al combinarse, dan lugar a un sonido único, que sirve como portal hacia el singular universo retrofuturista de Melanie Williams.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $2000.

ARTE

Energía Se inaugura la muestra de Román Vitali. Esta intervención rítmica de líneas estructuradas articula tres sistemas en un mural geométrico. Un primer sistema dinámico de líneas horizontales de luz eléctrica en diferentes colores se emplaza sobre los muros. Respira e interrumpe luminicamente a un segundo sistema estático y vertical, conformado por piezas de cuentas de acrílico facetadas hilvanadas a través de un tejido manual que rescata las manualidades del ‘70. Un tercer sistema se constituye a partir de la incidencia de la luz natural, con un juego de líneas oblicuas, que van cambiando en la medida que la luz solar se mueve.

En la Usina del Arte, Agustín R. Caffarena 1. Gratis.

Desplazamientos Se exhibe la muestra de Carlos Arnaiz, que reúne obras recientes de diversos formatos y soportes. Dice el texto de sala de Pablo Gianera: “Hay en la forma algo que se resiste a la explicación geométrica, y ese “algo” es el movimiento, que convierte en tiempo el espacio del cuadro. Las formas de Arnaiz son inquietas, van de un lado al otro, según una ley de permutación que conoce y domina el artista. Antes que a mantener su independencia en el mismo plano, los límites entre las formas tienden a confundirse: ya no sabemos en qué punto empieza cada una porque la pincelada invade, crea alianzas, conjuraciones morfológicas”.

Hasta el 31 de agosto, en La Ruche, Paraná 1133. Gratis.

CINE

El año del sol quieto Se proyectará la película de Krzysztof Zanussi. Territorio alemán, que ha pasado a Polonia tras la Segunda Guerra Mundial. Emilia vive con su madre aguardando el improbable regreso de su esposo, en paradero desconocido desde que servía en el ejército. Un destacamento de soldados estadounidenses investiga crímenes de guerra en la zona. Uno de ellos, Norman, ayuda a las dos mujeres, y enseguida se ve atraído por Emilia, que duda acerca de aventurarse en un romance con él. Actúan Maja Komorowska y Vadim Glowna.

A las 19, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $800.

VIERNES 30

MÚSICA

Ana Prada La cantante uruguaya presenta en Argentina su nuevo disco No. Canciones que incomodan de forma casi imperceptible, los paradigmas del amor, los duelos, la memoria y la identidad. Se trata de un álbum muy esperado por ser el primero solista y de composiciones propias después de casi una década. El álbum cuenta con la participación de su primo Jorge Drexler y de Natalia Oreiro. Para su presentación anuncia invitados y su banda completa: Juan de Benedictis y Javier Mattano en guitarras, Juan Clemente en batería, Julieta Taramasso en bajo y Sabrina Diaz en teclados acompañarán a Ana Prada, que estará al frente con su voz y la guitarra.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $5000.

TEATRO

Las cargas Todos somos madres, padres o hijos de alguien. Alguna vez fuimos amantes o somos amantes o amados, en multitud o en soledad. Somos algo a nuestro modo, familia, intento o lo que sea. De cualquier manera, cuando nos llegue la hora vamos a remolcar nuestros cuerpos hasta la orilla como focas. Y ahí al borde de todo vamos a esperar que la marea nos arrastre, que haga suya nuestra carga. Dirección: Christian García. Con Pablo Chao, Lucas Crespi y Laura Nevole.

A las 21, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Entrada: $1300.

La novia de Lorca Una mujer en Granada se enamora de Federico García Lorca. Lectora, viajera, inquieta, amante de las artes, entendida en antigüedades, buena conversadora y amiga. Todos estos talentos hacen que Federico se acerque a ella de manera inusual. Ella se opuso a lo que se esperaba de una mujer española en los años 20. A pesar de ser tan de avanzada para la época no pudo salir por completo de los límites sociales: el silencio, la soledad y las contradicciones. Amó a Federico y fue su obsesión. Vivió por él y para él en silencio. Jamás pudo alejar las sombras de la pena y de la culpa por la muerte del Poeta. Con Liliana Pécora y dirección de Héctor Presa.

A las 20, en el Teatro Border, Godoy Cruz 1838. Entrada: $3500.

Mariquita Sánchez de Nadie Se estrena el unipersonal basado en el cuento "Mariquita Sánchez", de Paula Jiménez España. Debut como director de Ariel Haal. Actúa Rafaela Gama. En esta pieza se recrea un suceso ficcional en uno de los días claves en la historia de Mariquita Sánchez. Mientras se prepara para entonar por primera vez las estrofas del Himno Nacional recibe una visita por demás inesperada: Lucía Thompson. El encuentro entre ambas producirá que tiemble la mismísima tierra patria, poniendo en riesgo el destino que la propia Mariquita creía tener escrito.

A las 22, en el Teatro Polonia, Fitz Roy 1477. Entrada: desde $2000.

CINE

Al 3er día Puede verse el film de Daniel de la Vega. Cecilia y su hijo emprenden un viaje. Al tercer día, la encuentran vagando sola, sin recordar lo que sucedió durante este tiempo. Busca desesperadamente a su hijo y se ve envuelta en una caza brutal, llevada a cabo por un fanático religioso, al que se enfrenta. Para ella, es un lunático. Para él, Cecilia es el enemigo. Con Moro Anghileri, Gerardo Romano, Rodolfo Ranni y Arturo Bonín.

A las 23.50, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $800.

SÁBADO 1

TEATRO

Play On Se celebra el primer festival de teatro argentino en inglés, organizado por la Compañía Teatral Arde la Nona, la Compañía Nacional de Fósforos y la Compañía Omar Álvarez Títeres, grupos de teatro radicados en el Conurbano Bonaerense que suman entre los tres más de 65 años de experiencia. El festival nace de la necesidad de abrir oportunidades para la internacionalización de los espectáculos en países de habla no-hispana y desarrollar un mercado de obras orientadas a la educación en inglés, tanto en instituciones destinadas a tal fin como en colegios privados o estatales que tengan inglés como lengua extranjera.

A las 18, en el Centro Cultural Espacios, Witcomb 2623, Villa Ballester. Gratis.

MÚSICA

Supervielle en Buenos Aires Luciano Supervielle se une a la celebración de los 25 años de Niceto. Desde el otro lado del charco llega a presentar su concierto de piano y electrónica para seguir haciendo bailar a su público. Con casi 20 años de trayectoria, el artista presentará un concierto en el que entrecruza el género clásico, la música rioplatense y las nuevas tendencias de la música urbana.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $6000.

CINE

Nunca hizo tanto frío Puede verse la ópera prima de Violeta Uman. La relación madre e hija, una de las más difíciles, inexplicables, bellas y profundas que existen, que definen la naturaleza humana. En esta película, Violeta atraviesa un proceso para hacer un retrato de su madre, Cora. Este mismo proceso lleva a Violeta a ser parte del retrato, a ser parte de la película sobre su madre. Y es cuando las dos están juntas y la cámara captura la intimidad de esta relación, el sentimiento de amor profundo, la verdad de un vínculo que siempre va a ser al mismo tiempo amor y misterio, pelea y cuidado, distancia y obsesión.

A las 17, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 3131. Entrada: $400.

Los agitadores Puede verse el nuevo largometraje del director y guionista argentino Marco Berger (Plan B). En pleno verano argentino, cerca de las fiestas, unos chicos muy amigos se juntan para pasar unos días de pura euforia y fiesta. Sus juegos sexuales, a veces violentos, son su pasatiempo favorito. Una rara mezcla de homofobia y payasadas llena su tiempo libre. Sin embargo, las capas de violencia comienzan a crecer. Un triángulo afilado entre un homofóbico, un gay reprimido y un chico bisexual oculto llevará la tensión al límite. Con Bruno Giganti, Agustin Machta, Gastón Frías, Facundo Mas, Franco De la Puente e Iván Masliah, entre otros.

A las 21, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $400.

ARTE

Pupila En esta exposición, el gran artista argentino Eduardo Basualdo invita a realizar un viaje imaginario a través de las profundidades de la mente humana. Comparte a través de decenas de dibujos, sus investigaciones sobre el poder de la mirada como acción constituyente del proceso de desarrollo humano, pero asimismo, como acción performativa y, por lo mismo, transformadora de la vida. ¿Cómo es el mar que nos habita? ¿Quiénes pululan nuestros abismos? ¿Cómo visualizar dichas imágenes?

En el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: desde $50.

