La noche en Arroyito no mostró ayer al Central que todos conocen cuando juega con su gente. Colón lo superó en el juego y se puso en ventaja. Pero no perdió el canaya porque sacó provecho de la ausencia del VAR (problemas técnicos) y anotó la igualdad en un penal inexistente que todo Colón protestó. El equipo de Miguel Russo se animó a ir por el triunfo en los minutos finales, aunque ya todos estaban cansados de correr.

Colón jugó mejor que Central en el primer tiempo. Movió mejor la pelota y tuvo jugadores influyentes. Abila las aguantó todas, Alvarez probó al arco cada vez que pudo y Farías se sumó a la movilidad ofensiva del sabalero. Central, en cambio, fue intermitente con el balón y sus jugadores desequilibrantes no tuvieron una buena noche. Malcorra no generó juego, Veliz insinuó más de lo que concretó y Campaz jugó lejos del área. Las corridas de Giaccone fueron el principal recurso ofensivo. Muy poco para comprometer a Chicco.

La mejor jugada la armó la visita. La tocaron todos arriba y definió Alvarez al segundo palo, apenas desviado. En otro ataque con pelota por abajo la definición fue de Goltz y a las manos de Broun. La respuesta de Central fue con un derechazo alto de Campaz desde afuera del área y un tiro a colocar de Malcorra, de derecha, que se perdió por muy cerca del ángulo izquierdo de Chicco.

Farías regresó y mostró nivel en Colón. Crédito: Sebastián Granata

El entretiempo los encontró sin sacarse diferencias en el marcador. En el mediocampo Meza se impuso y Russo en el complemento incluyó a Infantino por O’Connor, quien estaba amonestado. La variante intentó mejorar la tenencia del balón en el lugar de la cancha donde más se disputa. Pero los delanteros sabaleros mantuvieron su protagonismo. Farías no pudo empujar un centro atrás de Abila, en la primera pelota que Colón puso en el área de Broun. Y en el segundo ataque llegó el gol visitante: Farías abrió para Meza, quien ingresó solo por derecha y definió fuerte ante la salida de Broun. La ventaja estaba justificada.

El partido se jugaba sin VAR con aval de ambos equipos y Lamolina sancionó una inexistente infracción de Picco a Martínez que hizo enloquecer a todo Colón. Veliz, desde los doce pasos, señaló el empate con remate cruzado de derecha. El canaya se animó a ser más agresivo en ataque y el juego ganó en vértigo, con jugadas en las dos áreas. Chicco le sacó un remate cruzado a Martínez y Farías lo perdió debajo del arco con derechazo alto.



Los cambios a Colón le quitaron peso en ataque y se alejó del arco canaya. Fue en ese momento que Central lo intentó ganar. Chicco le sacó un fuerte remate a Martínez y luego un tiro libre a Malcorra. El equipo de Russo empujó y llevó a Colón a conformarse con el empate. Pero Central no hizo un buen partido y no pudo aspirar a nada más que a evitar la derrota.



1 Central

Broun

Martínez

Mallo

Quintana

Alan Rodríguez

Giaccone

Ortiz

O’Connor

Malcorra

Campaz

Veliz

DT: Miguel Russo

1 Colón

I. Chicco

Delgado

Garcés

Goltz

Nardelli

Meza

Picco

Perlaza

Alvarez

Farías

Abila

DT: Néstor Gorosito.

Goles: ST: 5m Meza (C), 11m Veliz (RC).

Cambios: ST: Desde el inicio Infantino por O’Connor (RC), 21m Schott por Meza (C), 28m J. Chicco por Picco, Vega por Perlaza, Benítez por Abila (C), 39m Arrua por Farías (C), 42m Martínez Dupuy por Malcorra y Ferreyra por Giaccone (RC).

Arbitro: Nicolás Lamolina

Cancha: Central