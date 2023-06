"Quiero justicia, no venganza. Las manifestaciones que quiero hacer son pacíficas y artísticas, no quiero pelear con nadie", sostuvo Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años presuntamente asesinada en Resistencia, frente a miles de personas que la acompañaron para exigir justicia en la plaza central de la capital chaqueña.

Desde las 17, organizaciones sociales y personas de distintos puntos de Chaco y otras provincias comenzaron a concentrarse en la plaza 25 de Mayo con carteles que rezaban "¿Dónde está Cecilia?" y "Basta de femicidios". La consigna fue llevar la camiseta de Argentina con una estrella rosa, globos u otros elementos del color favorito de la víctima.

"Justicia y verdad"

Frente a la multitud de asistentes y sobre un escenario con una pantalla que reclamaba "Justicia y verdad por Cecilia", Gloria Romero tomó la palabra: "No voy a romper nada. Una cosa es manifestarse, otra cosa es avasallar el derecho de otros", al tiempo que pidió no marchar hacia la comisaría donde está detenida Marcela Acuña, una de las siete personas imputadas, para que no se interprete como un "acto de provocación".

Romero destacó que "muchos hombres se hayan animado a acompañar a sus mujeres". "Yo siempre me preguntaba '¿cómo puede ser que solamente seamos mujeres? ¿no hay padres, hermanos, esposos?'", sostuvo. Y remarcó: "Dentro del dolor, me siento acompañada. Nada me va a devolver a mi hija, ni siquiera que ellos vayan a perpetua. Por lo menos quiero tener la seguridad de que a otras chicas no les va a pasar lo mismo".

"No estás sola" y "perpetua", coreaban los manifestantes cuando Romero le cedió el micrófono a familiares de otras víctimas. La mujer repartió pañuelos rosa y mostró una camiseta con los sueños que le quedaban por cumplir a Cecilia: "Quería casarse en la playa", "quería ser mamá", "quería conocer la Bombonera".

"Queremos alzar la voz y manifestar nuestra profunda preocupación y dolor. Solicitamos justicia y esclarecimiento de los hechos sobre el caso de Cecilia, y de todas las víctimas de violencia. Instamos a los poderes del Estado al cumplimiento de su deber como único camino posible para lograr una paz social duradera", expresó un vocero de asociaciones civiles y comunidades religiosas que estuvieron en el lugar.

Integrantes de la Asociación Madres del Dolor también acompañaron a Romero en la caminata alrededor de la plaza. El encuentro contó con una performance de danza organizada por amistades de Cecilia y finalizó con un abrazo entre los bailarines y la mamá de la joven.

Carta de Marcela Acuña

Desde el Departamento de Violencia Familiar y de Género donde está alojada, Marcela Acuña --detenida por el presunto femicidio de Cecilia-- escribió una carta pidiendo la prisión domiciliaria para su esposo, Emerenciano Sena, alegando que padece "diabetes" e "hipertensión".

La solicitud del beneficio llegó después de que el juez de garantías Juan Carlos Codina rechazó un hábeas corpus que la dirigente social había hecho por su cuenta, y no a través de su abogado defensor, Juan Carlos Saife.

Según adelantaron los representantes de la familia de Cecilia, el próximo martes se realizará el pedido de las prisiones preventivas para los siete imputados por el presunto femicidio. Los investigadores aguardan los resultados de los peritajes, en particular el de los restos óseos encontrados en Río Tragadero, para determinar si se corresponden con el material genético de la chica.

"Por ahora, lo más importante son los restos óseos que fueron encontrados en el mismo estado de incineración que las pertenencias de Cecilia. Vamos a solicitar otra serie de pruebas que tienen que ver con encontrar los restos", adelantó Fernando Burlando, uno de los abogados que acompaña el caso, durante la caminata.

En las próximas horas, los siete detenidos serán trasladados desde las dependencias policiales en las que actualmente están alojados, hacia distintas oficinas de las unidades carcelarias. Con esta medida, el Equipo Fiscal Especial (EFE), integrado por Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez, busca que no tengan ningún tipo de contacto entre sí.

La fiscalía analiza la posibilidad de un cambio de calificación legal respecto del asistente del matrimonio Sena, Gustavo Obregón, de su esposa Fabiana González y del casero del campo, Gustavo Melgarejo y su pareja Griselda Pereira. En un principio, las cuatro personas fueron imputadas como presuntos partícipes necesarios o secundarios del "homicidio agravado", pero con el avance de la investigación, el EFE podría acusarlos por "encubrimiento agravado" con penas más leves.

Informe: Karla Góngora.