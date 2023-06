El ministro Sergio Massa firmó este lunes tres nuevos acuerdos bilaterales de refinanciación de deudas, en el marco de los compromisos pendientes con los países miembros del Club de París. Por otra parte, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, adelantó que el equipo económico espera poder anunciar "grandes avances" en las negociaciones con el FMI esta semana, tras la reunuión de gabinete económico que a primera hora de la mañana había convocado el flamente precandidato a presidente por Unión por la Patria.

Los acuerdos bilaterales firmados este lunes con España, Francia y Suecia, son parte del proceso de renegociación de la deuda con 16 acreedores que conforman el Club de París, que inició el equipo económico de Massa tras el convenio firmado en octubre de 2022.

En esa oportunidad se reprogramó el pago de la deuda de US$ 1.972 millones de dólares con el Club de París, con una reducción en la tasa de interés y una extensión en los plazos de pago. El monto original de la deuda era de u$s 2400 millones, pero a partir de la quita de intereses y punuitorios se llegó a un arreglo para limitarla a 1970 millones, a pagar en 13 cuotas semestrales, la última de ellas con vencimiento en 2028.

En cuanto a la composición de la deuda, los principales acreedores son Alemania, con el 37%; Japón, 22%; Holanda, 8%; y España, Italia y los Estados Unidos con participaciones en torno al 6% cada uno.



Los convenios firmados este lunes se suman a los ya alcanzados en los últimos meses con Italia, Bélgica, Suiza, Países Bajos, Alemania, Canadá, Israel, Finlandia, Austria, Dinamarca, Estados Unidos y Reino Unido. Sólo queda pendiente el acuerdo correspondiente a la deuda con Japón.

"Estos acuerdos permitirán garantizar la sostenibilidad del perfil de deuda y con ello sostener la recuperación económica”, aseguró Massa. Al mismo tiempo, destacó “la relevancia de los convenios como parte del proceso de ordenamiento macroeconómico que permitirá tanto al sector público como privado conseguir financiamiento para el desarrollo de importantes proyectos de infraestructura que aumentarán la competitividad de la economía nacional, al tiempo que promoverán exportaciones de bienes y servicios regionales”.



El Club de París es un espacio de discusión y negociación entre acreedores oficiales y países deudores y fue creado en 1956, precisamente a raíz de la necesidad de la Argentina de renegociar sus compromisos con países acreedores.

Negociaciones con el Fondo

El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, afirmó que "esta semana habrá grandes avances con el Fondo" Monetario Internacional (FMI), al salir de la reunión de gabinete económico que el ministro Sergio Massa encabezó en el Palacio de Hacienda.



“Vamos a avanzar en todo lo que es la finalización del acuerdo. Y el ministro muy probablemente dará una conferencia cuando se concrete”, indicó Rubinstein a la prensa.



Por su parte, el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, dijo que esta semana seguirán trabajando para llegar a un acuerdo con el FMI y aseguró que la precandidatura presidencial del ministro Sergio Massa es bien recibida en el mercado y en el organismo internacional.



“El viaje no lo tenemos definido. Se estuvo trabajando todo el fin de semana, hasta anoche, y fue muy importante, hay mucho optimismo”, afirmó el funcionario.



“Esperamos cerrar un buen acuerdo con el Fondo Monetario que traiga alivio”, remarcó el funcionario, quien aseguró que tras la designación de Massa como precandidato a presidente, en el equipo económico están “tranquilos, enfocados en la gestión".



Por su parte, el director general de Aduanas, Guillermo Michel, aseguró que "la ciudadanía percibe que hay estabilidad, orden y responsabilidad por parte del gabinete económico". Dijo que hubo un momento en que desde la gestión se empezó a "encaminar la estabilización de la economía" pero sostuvo que luego sobrevino "la sequía, que afectó ese desarrollo”.



No obstante, indicó que "con la mitad del problema de la sequía, el gobierno anterior tomó irresponsablemente un préstamo de US$ 44.000 millones con el FMI”.



“Nosotros no vamos a endeudar a los argentinos ni a sus hijos. Vamos a trabajar de manera responsable con las divisas. Nuestro trabajo es estabilizar la economía y los estamos haciendo”, remarcó.



Los negociadores argentinos aguardan la venia del organismo financiero multilateral para viajar a Washington para encarar la "discusión de la última milla", en palabras del propio Massa. Una vez que esto suceda, se espera que el titular del Palacio de Hacienda viaje también a la capital estadounidense para reunirse con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, para rubricar el nuevo entendimiento.

"Por ajuste o con crecimiento"

El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, aseguró que "la unidad del oficialismo ayudó muchísimo" para fortalecer las gestiones del ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, viene llevando a cabo en el plano internacional.



Asimismo, sostuvo que "la mejor campaña que puede hacer Massa es mostrando la gestión" al frente del Palacio de Hacienda y que si bien todos coinciden en la necesidad de bajar la inflación, la diferencia es que la oposición pretende lograrlo por medio del "ajuste" y el oficialismo a través del "crecimiento".



En un repaso de la gestión de Massa en el Ministerio, manifestó que "todo lo que planteó como camino en el mes de agosto (de 2022, al asumir) se fue cumpliendo, aunque parecía imposible".



Al respecto, señaló que "fallamos con la inflación", aunque advirtió que "hay un hecho que nadie puede desconocer, nos cayó un rayo", en referencia a "la desaparición de casi US$ 20.000 millones que implicaba nada más y nada menos que la cuarta parte de todas las exportaciones del año pasado", por efecto de la sequía.



"Y esto no tiene que ver solo con el monto que no ingresó sino también con la actividad económica que desapareció: la cosecha no existió, los fletes que implicaba no se hicieron, la rentabilidad que siempre derramaba el campo tampoco estuvo", reseñó, al tiempo que consideró que "es un agujero muy grande, pero lo tenemos que encarar".





"Enfocados en las obras"

La secretaria de Energía, Flavia Royon, sostuvo que el ministro de Economía, Sergio Massa, “va a seguir trabajando como siempre” al frente de la cartera, y destacó que su “liderazgo político” como “uno de sus grandes capitales”, al referirse a la precandidatura presidencial por Unión por la Patria del titular del Palacio de Hacienda.



"Estamos enfocados en el llenado del Gasoducto Néstor Kirchner, en las 19 obras de transporte eléctrico que estamos realizando en 13 provincias. Hacía 8 años que no se realizaban obras de energía eléctrica de gran envergadura, y nosotros vamos a dejar construidos y licitados casi 5.000 kilómetros de líneas de alta tensión", subrayó Royon.