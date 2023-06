El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump reconoció tener en su posesión documentos "altamente clasificados", según una grabación de audio que fue publicada el lunes por varios medios estadounidenses. Esto desmentiría sus afirmaciones previas de que había desclasificado previamente estos archivos.

En el audio, que fue publicado primero por la cadena televisiva CNN, se escuchaba al exmandatario hablar con varias personas -entre ellas miembros de su equipo- sobre un documento confidencial del Pentágono relativo a un posible ataque contra Irán. "Cuando era presidente podría haberlos desclasificado, pero ahora ya no puedo", indicó Trump, que además señaló que el documento pertenece al Departamento de Defensa.

Trump versus la Justicia

Trump reaccionó a la difusión del audio en su red Truth Social, en el que calificó de "trastornado" a Jack Smith, el fiscal especial encargado del caso, y lo acusó de conspirar con el Departamento de Justicia y el FBI para filtrar "ilegalmente" y tergiversar" la cinta. "Esta continua Caza de Brujas es otro timo de interferencia electoral", expresó.



La grabación tuvo lugar el 21 de julio en el club de golf de Trump en la ciudad de Bedminster, perteneciente al estado de Nueva Jersey. Su contenido fue citado en la acusación de 49 páginas que presentó el Departamento de Justicia a finales de marzo. Sin embargo, es la primera vez que se hace público.

El exmandatario se enfrenta a 37 cargos penales, 31 de los cuales van desde la retención deliberada de información de defensa nacional hasta la conspiración para obstruir a la justicia, en el marco de la investigación en su contra por los más de 300 documentos clasificados que se encontraron en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Asimismo, no informó a los Servicios Secretos de que estaba almacenando cajas con documentos clasificados. El juicio con jurado está inicialmente previsto que comience el 14 de agosto, pero la Fiscalía ya pidió que sea a partir del 11 de diciembre porque necesita más tiempo para armar su estrategia.

Entre otros casos, Trump compareció en abril ante un tribunal del estado de Nueva York por varios fraudes contables en relación con un pago realizado antes de las presidenciales de 2016 para silenciar a una actriz porno que dice haber sido su amante. Una fiscal del estado de Georgia debe anunciar antes de septiembre el resultado de su investigación sobre las presuntas presiones que ejerció el magnate para intentar cambiar el resultado de las elecciones de 2020, en las que competía contra el actual presidente, el demócrata Joe Biden. Además, un fiscal especial también investiga su papel en la violenta invasión al Capitolio, sede del Congreso, el 6 de enero de 2021.

El asistente personal

El juez que iba a procesar este martes al exasistente del magnate, Waltine Nauta, por cargos relacionados a esta causa, aplazó la audiencia hasta el 6 de julio. Esto se habría debido a que Nauta tuvo dificultades para presentarse a la audiencia en los tribunales federales de Miami por problemas en el tráfico aéreo causados por las tormentas y el mal tiempo. Además su abogado aún carece de un letrado local que pueda representarlo en Florida, por lo que no pudo ser procesado el pasado 13 de junio junto a Trump, quien se declaró no culpable de todos los cargos imputados.

Nauta, de 41 años, nació en la isla de Guam, una posesión estadounidense en el Pacífico, y entró en la Marina de Estados Unidos en el año 2001. Primero fue asistente militar de Trump durante su Presidencia entre 2017 y 2021 y luego quedó a su servicio personal.

La Fiscalía lo acusa de haber ayudado al ex mandatario a mover varias veces dentro de Mar-a-Lago cajas con documentos oficiales para que los agentes del FBI y los abogados de Trump no pudieran encontrarlas. Supuestamente, parte del contenido fue cargado en el automóvil de Nauta y llevado a un camión que luego lo condujo a los Archivos Nacionales (NARA).

La petición de la Fiscalía

La jueza Aileen Cannon rechazó el lunes una petición de la Fiscalía para mantener en secreto una lista de 84 potenciales testigos en el juicio penal al que será sometido Donald Trump por este caso. Según ella, la Fiscalía no justificó suficientemente las razones para no hacer pública la lista: "La moción del Gobierno no explica por qué es necesario presentar la lista ante el Tribunal; no ofrece una base particular para justificar que no esté a la vista del público; no explica por qué el sellado parcial, la redacción u otros medios distintos no están disponibles o son insatisfactorios, y no especifica la duración de esa medida de sellado", estimó Cannon. También destacó que, si bien la defensa de Trump no va a tomar posición respecto a este asunto por ahora, se reserva el derecho de objetarlo más adelante.

La jueza hizo pública su decisión unas horas después de que se conociera que un grupo de medios de comunicación pidiera por escrito al tribunal del caso precisamente que no permitiera que la lista quedara fuera de la vista del público y de la prensa. "No se puede subestimar el interés del público estadounidense en este asunto y la necesidad de monitorear su progreso en cada paso del camino", expresaron en su petición la coalición canales de televisión.

El grupo está ntegrado por CNN, ABC, Telemundo y Univision, agencias como Associated Press y Reuters y medios escritos como The Wall Street Journal, The Miami Herald y Los Angeles Times, entre otros muchos. Esta coalición trató sin éxito de que se permitiera la entrada de cámaras en el tribunal federal de Miami donde el 13 de junio Trump fue puesto bajo disposición judicial y acusado formalmente de los 37 cargos en su contra.