El juez federal Marcelo Bailaque convalidó la condición de candidata a diputada nacional por Santa Fe de María Florencia Carignano, de Unión Por la Patria, tras revisar la decisión de su par de Santa Fe con competencia electoral Reinaldo Rodríguez, quien el martes a la tarde había ordenado a los apoderados de la lista Celeste y Blanca que la reemplazaran en el segundo lugar de la lista por "no ser natural de la provincia que la elije y no haber acreditado los dos años de residencia inmediata en la provincia que exige el artículo 48 de la Constitución Nacional". Carignano, militante de La Cámpora y directoria nacional de Aduanas va segunda en la lista del peronismo detrás de Germán Martínez.

Los apoderados de la lista apelaron el fallo del juez Rodríguez ayer mismo y a primera mañana de este miércoles el fiscal de Rafaela Gustavo Onel ya había hecho un dictamen de poco más de una carilla en el que le recomienda a Bailaque validar la candidatura. "Si bien no posee dos años de domicilio en la provincia no es menos cierto que el concepto de domicilio no necesariamente se identifica con el de residencia constitucionalmente", argumentó. El tema es que Carignano vive en el AMBA con su familia. De todos, el fiscal aceptó como válidos los elementos que aportó: datos del Registro Nacional Electoral, un título de propiedad y facturas de servicios de energía y teléfono de septiembre de 2021 de ese inmueble.