Centenares de puertorriqueños se congregaron en el casco histórico del Viejo San Juan en una marcha convocada por diversos colectivos contra el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE), que implicará aumentos en la ya elevada factura de la luz.



"Lo que estamos reivindicando es que existe una deuda de la AEE que en el Tribunal federal ya fue declarada impagable. Sin embargo la legislatura y el gobernador, junto a la Junta de Control Fiscal pretenden imponerle ese cargo al pueblo de Puerto Rico", dijo Raquel González, portavoz del Junte de Artistas Boricuas.

Foto: EFE



"Algo que para el pueblo de Puerto Rico es insostenible y que entendemos ilegal porque la deuda no ha sido auditada y porque lo que está en esa deuda se declaró que no es pagable y porque estos aumentos a la luz están empobreciendo al pueblo de Puerto Rico y obligando al cierre de comercios", añadió González.

"No la debemos, no la pagaremos"

La marcha organizada por grupos religiosos, comerciales, sindicales y comunitarios partió del Capitolio de Puerto Rico y finalizó en la calle Fortaleza, también conocida como "Calle de la Resistencia", donde se encuentra la sede del Ejecutivo.

Foto: EFE

Al grito de "no la debemos, no la pagaremos" y "que se dejen ya de cuentos, basta ya de tanto aumento", los ciudadanos exigieron al Gobierno local que no apruebe ese plan de ajuste y que rescinda el contrato con la compañía Luma Energy, a cargo de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en la isla.



Foto: EFE





La energía eléctrica en Puerto Rico

La Junta de Supervisión Fiscal, encargada de controlar la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, certificó un nuevo plan fiscal para la AEE el pasado viernes y anunció que enmendará el plan de ajuste de la deuda de la corporación pública, que asciende a 10.000 millones de dólares.



La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) aseguró el domingo que hará "todo lo posible para minimizar el impacto de cualquier plan de ajuste aprobado en las tarifas de energía eléctrica". Aunque la Junta no señaló con especificidad los cambios al cargo heredado que propondrá, sí reconoció que este se reducirá para que se mantengan dentro de parámetros de asequibilidad.



El problema es que los costos de la electricidad ya son más altos en la isla que en Estados Unidos continental.



La red eléctrica de Puerto Rico es, además, muy frágil desde el huracán María de 2017 y muchos se quejan de que la llegada de Luma Energy no mejoró el problema de los apagones y solo trajo una subida de los precios de la luz.

Foto: EFE