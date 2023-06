“Hace tiempo venimos tomando conocimiento de denuncias de irregularidades y situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes alojados en instituciones públicas, ya sea por falta de recursos, ausencia de capacitación, falta de equipos suficientes y graves violaciones de derechos a niñas y niños alojados dentro del sistema”, señaló la concejala Susana Rueda. “Esto se plasma en el documento que en los últimos días médicos y personal de la salud de diferentes efectores públicos municipales y provinciales difundieron, donde denuncian y detallan las graves irregularidades en este sentido”.

El proyecto aprobado, establece que se remita un informe al cuerpo indicando cantidad de personal asignado a las distintas áreas que atienden niñeces en situación de vulneración de derechos y formación específica para quienes atienden estas problemáticas; cuáles son las políticas públicas formuladas para este año para la promoción y protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Santa Fe; cuántos proyectos se encuentran en ejecución; protocolo vigente en caso de necesidad de medidas de resguardo integrales o excepcionales y qué cantidad de esas medidas se encuentran vigentes. Se solicita además al Departamento Ejecutivo Municipal que informe cuál es el procedimiento de supervisión y control implementado y aplicado sobre las agencias locales de niñez.

“Es muy grave y preocupante ver la falta de acción del gobierno provincial y la escasez de recursos con las que se atienden a las niñeces y adolescencias vulneradas. Nuestra ciudad está atravesando un particular contexto de violencia y las niñeces son víctimas habituales. Esto ha sido denunciado y reclamado por el centro de asistencia a la víctima de la Defensoría del Pueblo y por la Defensoría de Niños, niñas y adolescentes. Si no garantizamos los derechos y no contenemos a la niñez, en esta ciudad no habrá futuro con seguridad y convivencia”, finalizó Rueda.