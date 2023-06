Las autoridades de Perú activaron "medidas de protección urgentes" para asegurar la integridad de la lideresa indígena del pueblo awajún Augostina Mayán, quien denunció haber sido amenazada de muerte por mineros ilegales.



El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MinjusDH) señaló que las medidas fueron activadas a través de su Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos (Dpgdh), en coordinación con el gobierno de la región de Amazonas.



Un grupo de agentes de la comisaría de Santa María de Nieva llegó este miércoles hasta la comunidad nativa Nuevo Kanam, en el distrito selvático de El Cenepa, y constató "que alrededor de la vivienda de la defensora ambiental había elementos que demostraban la presencia de minería ilegal en la zona".



Hasta el lugar también arribaron la subprefecta de la provincia de Condorcanqui, María Huamán Jintach, y el teniente gobernador del distrito de Santa María de Nieva, Miguel Tuyas Guillermo.



Las amenazas a Augostina Mayán

La lideresa de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), denunció durante los últimos días que fue amenazada de muerte por segunda vez yLa dirigente detalló a la Red de Vigilancia Amazónica para los Conflictos Socioambientales, que, y remarcó que no había recibido protección de la PNP.



En un audio publicado por la organización CooperAcción, Mayán señaló que "desde la época de pandemia" le vienen pidiendo al Estado peruano "que actúe para que se detenga ese trabajo ilegal".



"Ha habido interdicciones hasta el año pasado, pero en lo que va de este año no hay dicha interdicción y por lo tanto ellos (los mineros ilegales), a nosotros los defensores, nos tildan de que estamos engañando a la gente, que no dejamos que progrese la gente, que somos mezquinos y permitimos que la gente se muera teniendo tantos recursos", dijo.



La lideresa awajún denunció que "por gritar lo que no queremos, por querer la buena vida, el buen vivir", ahora ha sido amenazada junto con todos sus familiares.



"Pero no me voy a mover de este sitio, porque si lo hago es fácil que dobleguen o sigan convenciendo más a la gente", enfatizó.

La minería ilegal en la Amazonía

La Red de Vigilancia Amazónica para los Conflictos Socioambientales indicó que, ya que en julio del año pasado un grupo de personas atacó su local comunal, donde se encontraba la defensora ambiental y otros dirigentes.Sostuvo que pesar de que algunos líderes cuentan con el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos frente a situaciones de riesgo, otorgado por el MinjusDH, esto no es una garantía para su seguridad.En abril de 2022, se informó quepor mafias del narcotráfico, la tala ilegal y la minería ilegal, tras lo cual se han producido más de estos ataques mortales.