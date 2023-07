“Me acerqué al teatro por la fuerza de las circunstancias. Todo empezó con la ocupación obrera de la planta Ford de General Pacheco en 1985. Un vecino que trabajaba allí me comentó que necesitaban médicos, y esa era mi profesión, dado que los de la fábrica se habían ido apenas iniciado el conflicto. De ese modo compartí casi dos semanas con aquellos cuatro mil ochocientos obreros, pioneros en la lucha contra la desocupación, que por ese entonces empezaba a crecer aceleradamente. Entrar a la planta, aquella fría mañana de junio, literalmente me partió la cabeza. No entraba a un lugar distinto sino, como decía Mao, a una época histórica distinta.”



Así describió Jorge Paladino su acercamiento al teatro en 2017, cuando la Editorial Agora le ofreció publicar las quince obras que había producido aceleradamente en poco más de veinte años con su elenco de San Miguel, el “Teatro de las Ollas”. Desde 1995, cuando puso en escena su primera obra, hasta su reciente fallecimiento el 17 de junio de 2023, Paladino se dedicó enteramente al teatro militante convirtiéndose en una figura fundamental de la escena independiente bonaerense. El próximo 9 de julio diversos elencos teatrales de San Miguel realizarán un homenaje al dramaturgo en su sala, el Estudio More Altamirano.

En la toma

Paladino tenía treinta y siete años cuando aceptó el pedido de asistir a la toma de la planta Ford. Trabajaba en la terapia intensiva del Hospital Castex de San Martín, militaba en el partido Partido Comunista Revolucionario, había estudiado flauta y guitarra en su juventud y tenía algunos poemas publicados en pequeñas ediciones. La experiencia que vivió en esas dos semanas de toma lo sacudió tan profundamente que intentó sin éxito escribir una novela.

“Me interesaba que la leyera un público numeroso, pero ¿y ellos... los protagonistas? ¿Qué porcentaje de obreros industriales luego de terminar una jornada de trabajo, puede dedicarle tiempo a la lectura?” Fue así como apareció el teatro, una solución útil para una necesidad poética. Paladino, sin embargo, no tenía experiencia teatral, no era algo que lo movilizara en su juventud. “Iba al teatro, pero la mayoría de las obras no me convencía”, contó en una entrevista que realizó para Página 12 en 2005. La falta de formación no lo detuvo. Con cuarenta años, ingresó en la carrera de Artes del Espectáculo de la UBA y estudió para ser teatrista. En 1995, formó un elenco que posteriormente nombró “Teatro de las ollas” y estrenó en el Centro Cultural La Caldera de San Miguel su primera obra basada en el conflicto obrero de General Pacheco. Su ópera prima se llamó El cielo por asalto.

Así comenzó una carrera teatral que creció a la par de la lucha obrera de los años noventa. Allí donde había una disputa social, Paladino estaba con su elenco representando los hechos, interpretándolos con un lenguaje teatral que no buscaba ser panfletario ni didáctico, sino puramente poético. En 1997 viajó a Neuquén movilizado por la pueblada en Cutral-có, entrevistó a los involucrados y regresó a San Miguel para montar Teresa se alza con piedras. Una obra dedicada a Teresa Rodríguez, asesinada por la policía neuquina mientras luchaba por su salario. Las Islas Malvinas, la toma de la Fabrica Bosch en Villa Ballester, la lucha de los trabajadores de Kraft y el levantamiento jujeño entorno al ingenio azucarero “La esperanza” fueron algunos de los movimientos sociales en los que participó cono militante y dramaturgo. Todas estas obras fueron realizadas con su elenco de San Miguel y llevadas, en muchos de los casos, a los lugares donde sucedieron los hechos.

El teatro

“Jorge no quería hacer panfletos, sino teatro. De hecho, este era un planteo que tenía seguido incluso dentro del partido. Él hacía teatro, no propaganda. Por eso yo lo considero un poeta dedicado a narrar las injusticias sociales, las luchas de los trabajadores. Él nos dejó este legado, el de un teatro comprometido con los obreros.” explicó María Svartzman, una actriz bonaerense que conoció a Jorge Paladino a findes de los años noventa cuando él la convocó para trabajar en Teresa se alza con piedras. Hoy es miembro del Teatro Estudio More Altamirano, la primera casa del elenco Teatro de las Ollas fundada en 2018.

“El evento del 9 de julio será una doble celebración, ya que festejamos la vida y obra de Paladino y los cinco años de la apertura del Teatro Estudio More Altamirano, su espacio.Este teatro alberga no solamente la actividad de los distintos proyectos de les integrantes de Teatro de la Ollas, sino que es espacio de circulación y difusión de elencos del Municipio así como de otras localidades del Conurbano bonaerense “afirmó María. El homenaje comenzará a las seis de la tarde del 9 de julio, con la puesta en escena de “Romance de la Guerra del Atlántico Sur” y seguirá durante la noche con música en vivo y la interpretación de algunos de los poemas de Paladino por parte de su elenco. Del evento participarán referentes de espacios de San Miguel que han acompañado el desarrollo de Teatro de las Ollas a lo largo de su existencia y será abierto al público con aporte a la gorra para colaborar con el sostenimiento del teatro.