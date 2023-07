El futuro de Jonathan Candia está lejos de Central. El delantero jugó de titular cuando Alejo Veliz participó del Mundial Sub 20 pero en ninguna de sus actuaciones logró el nivel esperado por Miguel Russo. Con la vuelta de Veliz al club el ex Huracán fue relegado por el entrenador canaya y en los últimos partidos ni siquiera fue citado a concentrar, lo que anticipa su desvinculación el mes que viene de Arroyito. Hoy al banco de suplentes irán Luca Martínez Dupuy y Octavio Bianchi, como ocurrió el sábado ante San Lorenzo. El cuerpo médico auriazul no informó de problema físico alguno de Candia que explique su ausencia. Entre tanto, la dirigencia de Central mantiene negociaciones para vender a Martínez Dupuy a Juárez de México. Es muy probable que el delantero sea transferido pero Russo decidió convocarlo para esta tarde debido a que aún no hay acuerdo entre los clubes. Y sin Candia ni Martínez Dupuy para la próxima temporada será prioridad contratar un goleador en el receso de invierno.