Los últimos idas y vueltas alrededor de quiénes podrán competir con el sello de Unión por la Patria arrojaron que veintiséis listas de aspirantes a intendencias bonaerenses no podrán medirse en las PASO del frente oficialista por falta de avales. A su vez, siete nóminas lograron pasar el último filtro pero no podrán adherirse a la lista del gobernador y del presidente e irán con boleta corta, pudiendo competir a nivel local con la denominación “Celeste y Blanca” dentro de la coalición.

En la últimas horas se conoció la Resolución N° 18 de la Junta Electoral de UxP que enumeró un primer grupo de listas municipales que no fueron autorizadas a competir por “no haber subsanado las observaciones efectuadas”. Las boletas habían sido cuestionadas previamente en la Resolución N° 12 y el motivo neurálgico y repetido en cada uno de los casos es la falta de avales. También se notificaron situaciones donde no se respetó la paridad de género o la alternancia, donde faltaban las firmas de los apoderados o algún precandidato o precandidata no cumplía con los requisitos de residencia. Incluso, hubo un caso en que la nómina quedó incompleta a raíz de renuncias.



Entre las veinte listas que se cayeron, el primero es Rodrigo Barrios, de José C. Paz, quien no podrá disputarle la intendencia a Mario Ishii. Tampoco podrán ir en búsqueda de comandar la municipalidad de San Miguel, hoy gobernada por Jaime Méndez que responde a Joaquín de la Torre, tres de las listas de Unión por la Patria. No tendrán la chance de competir en ese distrito las de Fernando Brey, María del Carmen Flores y Armando Bruno.

En Tigre, finalmente habrá internas pero únicamente entre Malena Galmarini y el actual jefe comunal, Julio Zamora. La nómina de Federico Ugo, dirigente del Movimiento Evita, no fue aceptada tanto por insuficiencia de avales como por incumplimiento de los requisitos de residencia de la precandidata a concejal que ocupaba el onceavo lugar.

En la segunda sección, Rosa Nieve de Ramallo, Silvina Chehin Lahad de Rojas y Leandro Martilla de Zárate quedaron fuera de la competencia en el frente oficialista. Mismo destino tuvieron en la tercera sección Agustín Celi de Berisso, Matías Thea de Punta Indio y tanto Juan Cruz San Martín y Pablo Montserrat de Esteban Echeverría.

Uno de los casos más curiosos es el de la precandidatura de Paulo Tilaro en General Alvarado. El referente de Unidad Ciudadana, según indica la notificación de la Junta Electoral de UxP, no sólo no reunió los avales necesarios, sino que además sufrió renuncias en la lista.

Dentro de la quinta sección, también se cayeron las precandidaturas de Eduardo Bortolotti en General Guido y de Luis Davico en Necochea.

La falta de avales también truncó el destino de las listas de Ernesto Martínez en Adolfo Alsina, Flavio Diez en Coronel Suarez, Gabriel Blanco en 25 de Mayo, Juan José Benavente en Tapalqué y Maximiliano Sciani en Roque Pérez.

El segundo artículo de la misma resolución de la Junta, expuso que otro grupo, seis listas en este caso, hicieron las respectivas presentaciones luego de haber sido observadas días atrás. Según consta en el texto difundido por el cuerpo colegiado del frente: “sus presentaciones no fueron suficiente para subsanar las observaciones efectuadas.”

Aquí se destaca la situación de Natalia Peluso, dirigente del Movimiento Evita de Ituzaingó quien denunció en sus redes sociales que la falta de avales “es una mentira”. Misma suerte corrieron las nóminas de Carlos Dora en Campana, Pablo Giménez en Zárate, María Laura Ramírez en La Matanza y Gabriel Berrozpe en Quilmes.

Por medio de otra resolución, la N° 16, la Junta Electoral de Unión por la Patria dio a conocer a los precandidatos que podrán llevar el nombre de la lista Celeste y Blanca pero no podrán adherir su boleta a la nómina provincial y seccional. Es decir, aquellas que integrarán el frente oficialista pero con boleta corta y sin la posibilidad de pegar su nómina a la de Axel Kicillof y Verónica Magario, algo que harán más de 200 listas municipales .

El caso que tuvo mayor repercusión mediática es el del periodista de C5N Guillermo Favale, quien podrá competir por la intendencia del Municipio de La Costa con la condición de no estar acompañado por la totalidad de la boleta de Unión por la Patria. Misma situación en el distrito afrontará el dirigente del Movimiento Evita, Martín Poustis.

También en la quinta sección, pero en el distrito de Balcarce, Cristina Carrasco y Facundo Rey contarán con la lista Celeste y Blanca.

Los casos Mariano Marini y Sergio Broggi de Bragado, así como Sebastián Gómez de 25 de Mayo, completan el grupo de los precandidatos a intendentes bonaerenses que irán con boleta corta.