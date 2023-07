Hay sólo dos cosas importantes en la vida: una es el fútbol. Y la otra no me acuerdo. Así pensamos los que hacemos Peligro de Wolf. Por eso, para tratar de recordar todas las demás cosas no tan importantes de la vida, te proponemos un juego: tratar de determinar qué acontecimiento -futbolero o no- sucedió antes que otro.



1) ¿Qué sucedió primero?

a) El árbitro Codesal cobra un penal inexistente contra la Selección Argentina.

b) El argentino Mario Dávila inventa el semáforo para ciegos.





2) ¿Qué sucedió primero?

a) Ferro Carril Oeste sale campeón por primera vez.

b) Menem anuncia la privatización de los ferrocarriles.





3) ¿Qué sucedió primero?

a) Cristina pronuncia la frase “No fue magia”.

b) El Mago Capria debuta en Estudiantes de la Plata.





4) ¿Qué sucedió primero?

a) Santiago del Moro conduce el programa “¿Quién quiere ser millonario?”.

b) Marcelo Gallardo es nombrado director técnico de River.





5) ¿Qué sucedió primero?

a) Nace el futbolista Lucas Pratto.

b) Moris graba su canción “El Oso”.





6) ¿Qué sucedió primero?

a) Litto Nebbia canta “Quién quiere oír que oiga”.

b) Riquelme le hace el gesto de Topo Gigio a Mauricio Macri.





7) ¿Qué sucedió primero?

a) El Príncipe Francescoli le hace un gol de chilena a Polonia.

b) Máxima Zorreguieta se casa con el Príncipe Guillermo en Holanda.





8) ¿Qué sucedió primero?

a) En la AFA la elección de 75 asambleístas sale empatada en 38.

b) Raphael estrena su tema “Escándalo”.





9) ¿Qué sucedió primero?

a) Talleres se consagra campeón de la Copa Conmebol.

b) Comienza “El Cordobazo”.





10) ¿Qué sucedió primero?

a) Gonzalo Martinez convierte el tercer gol de River en la final por la Copa Libertadores en Madrid.

b) Billy Cafaro canta su hit “Pity, Pity, Pity”.





11) ¿Qué sucedió primero?

a) Se inaugura la línea B de subte.

b) Racing se va a la B.





12) ¿Qué sucedió primero?

a) Riquelme le hace un caño a Yepes en la Copa Libertadores.

b) Ernesto Sábato publica “El Túnel”.





13) ¿Qué sucedió primero?

a) Independiente sale campeón del Mundo por primera vez.

b) Rodolfo Walsh publica el libro "Variaciones en rojo".





14) ¿Qué sucedió primero?

a) Racing sale campeón del mundo con el “Equipo de José”.

b) José Martínez de Hoz asume como ministro de Economía.





15) ¿Qué sucedió primero?

a) Argentina pierde ante Alemania en la final del Mundial 2014.

b) Los Chalchaleros cantan “Lloraré”.





Respuestas:

1) b; 2) a; 3) a; 4) b; 5) b; 6) a; 7) a; 8) b; 9) b; 10) b; 11) a; 12) b; 13) b; 14) a; y 15) b.