Para el INADI Catamarca, pese a la plena vigencia de la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representatividad Legislativa y Política, “en la realidad, no hay una igualdad real”.

Fue histórico cuando Lucía Corpacci fue elegida como la primera mujer gobernadora en la provincia de Catamarca. Todo un hito que no sólo marco un modo de gestión que reconocen hasta los opositores sino también que se construyó como una referente a nivel nacional, y dentro del PJ local.

Catamarca tiene un total de 429.556 habitantes (según el censo 2022). De ese total, el 51,13% son mujeres sobre el 48,87% de hombres y un 0,1% no binario.

Pero ¿qué pasa con el armado de listas y las postulaciones en los cargos centrales de la puja electoral?

De acuerdo con los datos de apoderados y fuentes de la secretaría electoral, de las listas con mayores chances, entre la oficialista Unión por la Patria, y Pro-Juntos por el Cambio, las mujeres aparecen recién en candidaturas para intendencias y concejalías. La contienda para la gobernación quedó en manos de la dupla actual gobernante que va por la reelección (Raúl Jalil- Rubén Dusso).

En el caso de la oposición aparece como precandidata a vicegobernadora Silvina Acevedo (UCR), segunda del precandidato Rubén Manzi (ARI-Coalición) de la lista El cambio de nuestras vidas. Acevedo es una histórica militante del radicalismo en la provincia, funcionaria durante las gestiones del Frente Cívico y Social en puestos clave de gestión.

Mientras, en Catamarca Gana, va Flavio Fama (UCR) como precandidato a gobernador, secundando por Hugo Ávila (Peronismo Federal).

Catamarca/12 se comunicó con referentes del INADI-Catamarca, quienes observaron que si bien la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Parlamentaria y Política “data de 2018 en la provincia, y se establece paridad en las candidaturas y en la conformación deliberativa de los partidos políticos, en la realidad todavía no hay una igualdad real”.

La ley establece que su espíritu es “promover y garantizar la plena participación de las mujeres en cargos políticos y de representación política”. Para esto, las listas deberían conformarse “igualitariamente en un 50% para cada género entre la totalidad de los candidatos/as postulados/as”.

De acuerdo con los relevamientos,la lista opositora que encabeza Flavio Fama (Gana Catamarca/Pro-Juntos por el Cambio) es la que más se acerca a cierta paridad: tiene nueve precandidatas a las intendencias de sus respectivos departamentos o distritos: Ana Suárez (por Tinogasta); Claudia González (por Hualfín); Graciela Moreno (por Belén); Dolly Rodríguez (por Pomán); María José Vildoza (Los Varela-Ambato) y Norma Rivarola (Las Juntas-Ambato).

Unión por la Patria, la alianza oficialista, sólo lleva siete candidatas mujeres, aunque varias de ellas jueguen a ganadoras por la tradición del departamento-distrito que representan. En Valle Viejo, Susana Zenteno va por su reelección. Valle Viejo también fue pionero en la elección de mujeres al frente de la intendencia desde hace un par de años; en Fray Mamerto Esquiú, compiten Alejandra Benavídez y la legisladora Verónica Mercado, en Fiambalá, Roxana Paulón va por su reelección, en este distrito Paulón se convirtió en 2015 en la primera mujer intendenta después de 30 años de gobierno radical. En Santa María, la senadora Erica Igna; en Recreo, Adriana Santucho. Y en Belén, Andrea Carabajal.

En todos los casos, salvo en Fray Mamerto Esquiú, las candidatas compiten con postulantes varones.

En el caso de la lista de Manzi-Acevedo (El Cambio de Nuestras Vidas), postulan seis mujeres a jefas comunales: Irma Magallán por Belén; Ivana Ferreyra por Icaño; Ramona Cervantes, por Londres; Angela Úsqueda, por San Fernando; Beatriz Flores, por San José (Santa María) y Antonia Cáceres por Antofagasta de la Sierra.

Ante este contexto, Inadi-Catamarca remarcó que cierta paridad (no la del 50%de la ley) se cumple en las listas pero “en los cargos ejecutivos no se está cumpliendo”. A esto se suma otra circunstancia clave en una época de derechos ganados: “No hay diversidades (en las representaciones), y otro dato importante es que tampoco hay personas con discapacidad”.

En este marco, una dirigente política fue categórica ante la consulta: “El machismo es muy grande, te enfrentas a modus operandi muy sucios y eso hace que muchas de las compañeras no quieran estar al frente para preservarse, no se animan”. “Cuesta mucho plantar la bandera de género, es muy difícil cuando tenés prácticas que apelan a todo y no dudan en nada con tal de cortar la participación”, enfatizó.

Esta situación se vuelve general entre otras consultadas y más cuando en los espacios de poder se juegan cuestiones más ríspidas que un cargo representativo porque se apelan a cuestiones personales, por ejemplo.

Para el Inadi-Catamarca esta es la muestra de que “como siempre, las leyes van por un lado y en la práctica, todavía se siguen sosteniendo estructuras machistas resguardadas incluso por las mismas mujeres”.

Toda una declaración de principios que aún rigen la vida política y social en la provincia.