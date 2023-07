El intendente Pablo Javkin encabezó el acto oficial por el 207° aniversario de la Declaración de la Independencia. En su discurso, destacó la unión de los próceres que lograron la libertad del país, y pidió la autonomía de la ciudad para que, entre otras cosas “le devuelvan las deudas no pagadas y que la deuda federal con el interior en la Argentina se termine de una vez”; y que hay que seguir llenando las plazas y espacios públicos de gente buena. Además, remarcó que es necesario “recuperar paz y tranquilidad” y que para ello se necesitan “los agentes necesarios para que esa tranquilidad pueda ser garantizada, tecnología y patrulleros las 24 horas”; y una justicia federal, con mayor cantidad de fiscales y jueces.

Al pie del Monumento al General Manuel Belgrano ubicado en el parque de la Independencia y acompañado por integrantes de su gabinete, la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck; miembros de la Mesa Interreligiosa, de las fuerzas armadas, el cuerpo consultar, colectividades y por ex combatientes de Malvinas, el titular del Ejecutivo local comenzó destacando el valor de los próceres que se unieron para defender la causa de la independencia. “A pesar de que eran momentos muy convulsos y desorganizados, con muchos líderes con pensamientos diversos intentando imponer el suyo, primó el espíritu de la independencia y la unión”, empezó diciendo.

“Aquellos líderes, aquellos próceres, en medio de esas turbulencias y en busca de un proyecto de nación, no gritaban, hacían. Sin embargo, si algo no se puede decir de ellos es que no fueron valientes ni que se escondían. Pero una cosa es ser firme y otra es gritar y ser maleducado. Toda una lección para este tiempo. Hay que volver a nuestros próceres, que consiguieron lo que les correspondía poniendo la cara, nunca escondidos y nunca difamando”, remarcó.

“Aquella bandera de la independencia de 207 años atrás, hoy, para nosotros, para este Rosario, es la bandera de la autonomía. Este bulevar lleva el nombre del primer autonomista de Rosario, del primero en muchas cosas, pensador para Rosario y su libertad, Nicasio Oroño, que nos dio esa libertad de gobierno. Así como entonces no hubo más argumentos para no ser libres, hoy se acabaron los argumentos para no ser autónomos. Sueño, soñamos con poder decir dentro de poco tiempo que ésta es la Ciudad Autónoma de Rosario”, sostuvo Javkin.

“La autonomía implica que le devuelvan a esta ciudad las deudas no pagadas y que la deuda federal con el interior en la Argentina se termine de una vez. Tenemos que poder decidir sobre nuestras obras, nuestras inversiones, e intervenir en la manera de proteger a la enorme y masiva cantidad de gente buena que es mayoría en nuestra ciudad”, agregó.

“Mientras peleamos por nuestra autonomía tenemos el desafío de llenar las plazas, de darle a la gente buena el espacio público para que lo ocupe, porque la inseguridad es hija de la desolación; y de reactivar el trabajo, la industria, porque con laburo, solamente con laburo, trabajo y familia tendrán otro futuro nuestros pibes”, destacó el intendente.

“Necesitamos recuperar paz y tranquilidad. Necesitamos en nuestras calles los agentes necesarios para que esa tranquilidad pueda ser garantizada. Necesitamos tecnología y patrulleros las 24 horas; una justicia federal, sin fiscales y jueces insuficientes”.

“Necesitamos de una vez por todas, y déjenme decirlo hoy más que nunca, efectivo aislamiento y control de inteligencia criminal en las cárceles, para frenar lo que pasa hoy y los propios fiscales ratifican: presos de un penal a 400 kilómetros de Rosario, en una batalla con presos de otro penal, a 2.000 kilómetros de Rosario, baleando nuestras escuelas, matando a nuestra gente o intimidándolos en forma pública y alevosa”.