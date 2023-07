Carlos Omar Chrystiuk Kondratiuk, líder del grupo paramilitar Águilas Negras de Catamarca, anunció a través de su cuenta de Facebook su renuncia a la precandidatura a concejal suplente por el circuito 7. “Paso a informar que doy un paso al costado de mi pre-candidatura para no afectar de manera negativa al frente de Juntos por el Cambio Gana Catamarca, escribió.

Chrystiuk Kondratiuk había sido denunciado en abril desde el Ministerio de Gobierno y Derechos Humanos de la provincia por la posible comisión de los delitos de apología de crímenes y criminales de lesa humanidad, usurpación de autoridad por ostentación pública no autorizada de uniformes y actividad militares, y asociación ilícita agravada por paramilitarismo, tras aparecer en un acto de los Veteranos Caídos en Malvinas.

Pese a esto, aceptó la precandidatura a concejal capitalino por la lista Gana Catamarca que lleva al senador Flavio Fama como gobernador y que se enlista con Patricia Bullrich en el nivel nacional.

“Para todos los que me están llamando y preguntado por privado sobre mi renuncia (a la precandidatura como concejal) les aclaro que acepté el pedido de renuncia y que no me arrepiento. Me siento más patriota que nunca!!!”, dice en sus redes el líder cuestionado.



“Tengo el honor y orgullo de poder mirar a los ojos y de frente. Ser un hombre de buenos valores , de conducta y disciplina. Para el medio y los medios y las personas que se ocuparon este tiempo de distorsionar mi imagen, y solo con el fin de destruir , quiero aclararles que nunca fui ni soy un carapintada, menos fui ni no soy un subversivo o montonero, que vengo de raíces judías y rusas/ ucranianas por ende muchos menos un nazi. No tengo ningún tipo de antecedentes penales. He dedicado toda mi vida al cuidado de mi cuerpo por medio de la correcta nutrición y entrenamiento de alta exigencia. Hoy me siento más argentino que nunca y realzo mi honestidad a los cuatro vientos. Cuando Dios y el pueblo me solicite para una misión nadie lo podrá detener", concluye.

Historia

La polémica inició el 2 de abril cuando bajo el nombre “Compañía Águilas Negras” participaron del homenaje a los veteranos de la guerra de Malvinas residentes en la localidad de El Rodeo, departamento Ambato, a 30 km de la capital catamarqueña. Allí coparon el escenario portando armas largas y uniformes militares, confundiendo al público presente con su comportamiento castrense.

Fue la diputada provincial Adriana Díaz y posteriormente organizaciones de Derechos Humanos en la provincia quienes se hicieron eco de este llamativo accionar. “Solicito informes sobre el objetivo de esta organización que se dice cívico militar, y de las armas que en las fotografías no se distinguen si son réplicas o armas de guerra y el uso de ´honores´ militares sin autorización”, pidió la legisladora en su momento.

Como respuesta, desde el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia, se radicó una denuncia en la Justicia Federal por la posible comisión de los delitos de apología de crímenes y criminales de lesa humanidad, usurpación de autoridad por ostentación pública no autorizada de uniformes y actividad militares, y asociación ilícita agravada por paramilitarismo, que hasta el momento sigue vigente.

Es que Chrystiuk Kondratiuk, además de utilizar simbología nazi en sus escudos, reivindica como "verdadero patriota" a Mohamed Alí Seineldín, el inspirador de los carapintadas que se levantaron en armas para evitar el juzgamiento de los represores y acusado de enseñar a torturar en Centroamérica.