“Tener una computadora es un derecho de los pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires, no es un regalo. Todo aquel que recibe la computadora se va con una máquina, pero en ella, hay más posibilidades para su futuro. La computadora es de ustedes y ese es el objetivo.” Con esas palabras, Axel Kicillof celebró que el Programa Conectar Igualdad Bonaerense alcanzó las 100.000 computadoras entregadas. En el municipio de Malvinas Argentinas, el gobernador encabezó el acto en el que 857 estudiantes secundarios del último año recibieron sus notebooks.

El polideportivo Tierras Altas, ubicado en el barrio Tortuguitas, fue testigo de una jornada que quedará en la historia de la gestión que conduce los destinos de la provincia de Buenos Aires desde diciembre del 2019. Con 100 mil notebooks destinadas para jóvenes de más de 1900 escuelas, de los 135 municipios bonaerenses se logra avanzar de manera concreta en uno de los desafíos que Kicillof se trazó desde comienzos de su administración: achicar la brecha digital y brindar el acceso igualitario a la tecnología.

Por esa razón, el gobernador sostuvo: “La computadora sirve para estudiar, para aprender, para estar en casa y para el futuro. Esta computadora que reciben hoy, la deberían haber recibido en primer año, allá por 2018, y no la tuvieron. Una computadora te cambia la vida, muchos no tenían y algunos sí, pero eso depende de la economía de la casa y del mercado. No pueden existir analfabetos digitales, hoy todo depende de una computadora o de un celular. Eso permite estudiar, trabajar, conocer, conectarse, crear, hacer música, editar videos, y un montón de cosas más”. En la Provincia de Buenos Aires, remarcó el mandatario, la política es el fruto del trabajo conjunto entre la Jefatura de Gabinete y la Dirección General de Cultura y Educación, a cargo de Alberto Sileoni.

Las historias detrás de la política

Durante la jornada, alumnos de doce instituciones educativas subieron al escenario a recibir sus computadoras. La oradora del acto repasó brevemente la historia de cada estudiante, y allí surgieron historias personales que tienen tres ejes que las unen. El primero, que la mayoría no contaba con una computadora personal. El segundo, que casi todos quieren continuar con sus estudios de manera terciaria. El tercero, que la totalidad de los jóvenes también la utilizarán como una herramienta de diversión y entretenimiento.

Camila, por ejemplo, señaló que “la va a usar para estudiar matemática y mirar series”, y que el próximo año quiere “estudiar ingeniería, química o farmacéutica”. Catalina, a su vez, “resolvía sus actividades solamente con el celular”, y destacó que “sabe tocar el ukelele gracias a que aprendió por YouTube”. Brenda es no vidente y “utilizará su computadora con un lector de pantalla, a través de un comando de voz”. Brisa, en tanto, “realizará un proyecto de investigación y el año que viene estudiará educación física”.

Al hacer uso de la palabra, el gobernador no pasó por alto estos ejes, y remarcó: “Ahora se habla mucho de la libertad, pero para que haya libertad, primero debe haber igualdad de oportunidades. Todos los que recibieron sus computadoras decían que querían seguir estudiando. La mayoría habló de ir a la Universidad. Yo fui profesor, y a las universidades bonaerenses van los hijos de los trabajadores”.

En cuanto al entretenimiento, el gobernador indicó: “El derecho a divertirse, a estudiar, y a laburar es para todos los bonaerenses. Un político porteño dijo 'les dan la computadora y lo pibes se dedican a jugar', sobre los Viajes de Fin de Curso también hablaron barbaridades. La computadora que recibieron es de ustedes, cuídenla, compártanla, y si la quieren usar para jugar, explorar, conectarse y divertirse, tienen todo el derecho del mundo”.

Leonardo Nardini, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y oriundo de Malvinas Argentinas, dijo que el Conectar Igualdad Bonaerense “viene a recordar una política pública”, destacando el Conectar Igualdad original, parido en 2010 a nivel nacional y destinado a los estudiantes secundarios de todos los años, distribuyó 5.500.000 computadoras hasta el año 2015.

“El día que asumieron Macri y Vidal, interrumpieron el programa. No se repartió ni una computadora más, y eso es una decisión política", destacó Nardini y agregó: "Muchos dicen 'todos los políticos son lo mismo', pero no es verdad, porque las decisiones que se toman son distintas. Una fue distribuir computadoras y la otra fue dejar de hacerlo”, reflexionó Kicillof ante casi 900 alumnos de sexto año de las escuelas secundarias N°1, N°4, N°5, N°13, N°23, N°30, N°37, N°38, N°39, N°41 y de las escuelas técnicas Nº1 y Nº2, que recibieron las computadoras marca BGH, cuya pantalla es de 11.6 pulgadas, su procesador un Intel Celeron 2.8 GHz y la memoria RAM de 4GB.

El gobernador aseguró que “durante cuatro años sólo tuvo computadora el que se la podía comprar”, pero subrayó que no está “a favor de eso”. “Dijeron que no distribuirían más computadoras y la excusa que usaron fue que había escuelas que no tenían conexión a Internet, pero lo hicieron para ahorrar plata y usarla para otras cosas. Cuando asumimos, había 5000 escuelas sin Internet, hoy sólo quedan 1000. Decidimos hacer las dos cosas, ponerles wifi a las escuelas y distribuir computadoras. Tenemos 168.000 estudiantes, nos apuramos e hicimos todo lo necesario para entregar 100.000 computadoras, y vamos por más”, recalcó.

A lo largo de cada entrega de computadoras, Kicillof remarcó que el Conectar Igualdad Bonaerense “no es populismo” y que tampoco es “para ganar votos”, sino que se trata de “garantizar un derecho”. En esta ocasión, el municipio de Malvinas Argentinas no fue la excepción. “Estamos a un mes de las elecciones, hay mucha discusión, odio e insulto. Cada uno piensa como quiere, algunos dicen que ‘los políticos son todos iguales’, pero no. Está el que te saca la computadora y están los que te la devuelven, los que invierten en escuelas o los que las achican. Cada uno decide”, sentenció el gobernador.