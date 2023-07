“Apenas ingresamos a la sala de audiencias, (el juzgado ex teniente coronel del Ejército Juan Daniel) Amelong sacó fotos con su celular a la bandera de APDH (que desplegó una de las querellantes). Amelong, que tiene prisión domiciliaria interrumpe en las audiencias cuando quiere", lamentó en LT8 la abogada querellante Gabriela Durruty en relación al incidente ocurrido en el comienzo de las audiencias de alegatos en la Causa Guerrieri IV por delitos de lesa humanidad.

El hecho ocurrió previo al inicio de la audiencia de alegato de las querellas, y en el marco de la decisión del tribunal de dirigir la audiencia por streaming y no de manera presencial. Los componen Mariela Emilce Rojas (de Entre Ríos), quien además ejerce la presidencia, y está integrado también por Jaime Díaz Gavier y María Noel Costa (ambos de Córdoba).

El represor tiene tres condenas y desde el año pasado está en prisión domiciliaria. Ayer fue enviado a otra sala del edificio de tribunales luego de lo ocurrido. Al mismo tiempo, la abogada querellante, en referencia a que los jueces no estaban en la sala, aclaró que "no es una cuestión que haga a la validez de la audiencia, es decir, la inmediación exigida por la norma se cumple. La cuestión versa sobre la importancia de que las víctimas sean siempre escuchadas -en este caso a través de sus representantes legales- por un magistrado presente. A veces no alcanza cumplir con la norma. Por eso no hay planteo ni oposición. Sí transmitirle al tribunal la disconformidad de nuestros representados".