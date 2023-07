En un cierre de temporada frenético, Central sale esta tarde otra vez al Gigante de Arroyito a intentar recomponer su actualidad en Liga Profesional. En el penúltimo partido del torneo ante su gente, el equipo de Miguel Russo recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero con la urgencia de volver a ganar para mantenerse en la pelea por acceder a copas internacionales. El rival, en cambio, ostenta un invicto de cinco partidos en condición de visitante y viene de vencer a Newell’s. El juego en el Gigante comienza a las 18.45 y será televisado por la TV Pública.

Cuatro partidos sin ganar relegaron a Central en la tabla de posiciones, y de salir a jugar para acceder a una plaza de clasificación a Copa Libertadores esta tarde el equipo lo hará para preservar su ubicación de acceso a Copa Sudamericana. Con 36 puntos, el conjunto de Russo atraviesa su peor momento del torneo, tanto por cosecha de puntos (3 sobre 12) como por rendimiento, con empates ante Barracas Central, Colón y Estudiantes y caída frente a San Lorenzo.

En el partido con Estudiantes el canaya hizo un mal primer tiempo pero en parte se recompuso en el complemento. Con eso le alcanza a Russo para decidirse por no hacer cambios esta tarde. Central mantendrá la ofensiva con la presencia de los delanteros Fabricio Oviedo y Alejo Veliz, una apuesta ofensiva que no fue frecuente de ver en el canaya a lo largo del torneo. La chance de repetir alineación se sostiene, además, por la baja aún por lesión de Lautaro Giaccone, ausente también en los dos últimos partidos. Luca Martínez Dupuy permanecerá en el banco de suplentes al no cerrarse aún su venta a Juárez de México y Jhonatan Candia quedó excluido de la concentración por tercer encuentro consecutivo.

Central Córdoba apuntaló su recuperación en las últimas fechas con una victoria ante Newell’s. El equipo de Santiago del Estero goza de un invicto de cinco partidos sin perder en condición de visitante con un triunfo y cuatro empates, y hace seis partidos en general que no cae. Los puntos sumados en el último mes lo alejaron de toda zona de riesgo de descenso. Leonardo Madelón no mete mano en el equipo y preserva la alineación de las últimas fechas.

Los socios de Central pueden adquirir plateas a 4500 pesos si se tiene paga la cuota de mayo y los no socios podrán comprar por 9 mil pesos con el único requisito de presentar DNI en el ingreso al estadio. El expendio se realiza en la web de boletería vip. El partido se reprogramó para las 18.45 --estaba agendado para las 18-- y lo televisará la TV Pública.

Central: Broun; Martínez, Quintana, Mallo, Alan Rodríguez; Mac Allister, Ortiz, Malcorra, Campaz; Oviedo, Veliz. DT: Miguel Russo

Central Córdoba: Mansilla; Blasi, Pereyra, Goñi, Canto; Rius, Maciel, Mauro Pittón, Besozzi, Farioli, Gamba. DT: Leonardo Madelón

Arbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Central

Hora: 18.45

TV: TV Pública y ESPN