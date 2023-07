La primera semana de julio fue la más cálida registrada hasta ahora, anunció la Organización Meteorológica Mundial (OMM), aunque los datos son provisionales. "El mundo acaba de experimentar la semana más cálida registrada hasta ahora, según datos preliminares", explicó el comunicado de la OMM.

El texto no da cifras concretas, pero según datos del observatorio europeo del clima Copernicus, el martes 3 de julio el termómetro marcó 16,88º C de media, batiendo el récord precedente de 16,80º C de agosto de 2016.

Ese récord fue batido de nuevo el jueves 6 de julio, con 17,08º C de temperatura media, y una cifra muy similar (provisional) se produjo el miércoles y viernes, con márgenes de 0,02º C y 0,01º C respectivamente.

El mes de junio ya fue el más caluroso desde que hay registros oficiales, una combinación del cambio climático y el impacto inicial del fenómeno meteorológico El Niño. En junio la temperatura media planetaria se situó en 16,51º C, según datos del observatorio europeo Copernicus.

Las temperaturas baten récords tanto en la superficie marítima como en tierra firme, "con efectos potencialmente devastadores sobre los ecosistemas y el medio ambiente", declaró la OMMM.